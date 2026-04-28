    Eternal Q4 Results: జొమాటో పేరెంట్ కంపెనీ లాభం 346% జంప్

    Eternal Q4 Results: ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ దిగ్గజం జోమాటో మాతృ సంస్థ 'ఎటర్నల్' (Eternal) అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 346 శాతం పెరిగి రూ. 174 కోట్లకు చేరింది. బ్లింకిట్, జోమాటో సేవలకు పెరిగిన ఆదరణే ఈ భారీ లాభాలకు ప్రధాన కారణం.

    Published on: Apr 28, 2026 4:09 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ స్టార్టప్ ప్రపంచంలో జొమాటో సృష్టించిన సంచలనం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తాజాగా ఈ సంస్థ మాతృ సంస్థ అయిన 'ఎటర్నల్' (Eternal) తన నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాలతో దలాల్ స్ట్రీట్‌ను ఆశ్చర్యపరిచింది. 2026 మార్చి 31తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి (Q4FY26) సంబంధించిన లెక్కలను కంపెనీ మంగళవారం మార్కెట్ వేళల్లో విడుదల చేసింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో రూ. 39 కోట్లుగా ఉన్న నికర లాభం, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 174 కోట్లకు చేరుకోవడం గమనార్హం. అంటే ఏడాది ప్రాతిపదికన 346 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.

    Eternal Q4 Results: జొమాటో పేరెంట్ కంపెనీ లాభం 346% జంప్
    Eternal Q4 Results: జొమాటో పేరెంట్ కంపెనీ లాభం 346% జంప్

    ఆపరేషన్స్ రెవెన్యూలో భారీ పెరుగుదల

    కేవలం లాభం మాత్రమే కాదు, కంపెనీ ఆదాయం (Revenue from operations) కూడా కళ్లు చెదిరే రీతిలో పెరిగింది. గత ఏడాది క్యూ4లో రూ. 5,833 కోట్లుగా ఉన్న రెవెన్యూ, ఈసారి 196.5 శాతం పెరిగి రూ. 17,292 కోట్లకు చేరింది. ఇక పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) లెక్కలను పరిశీలిస్తే, ఎటర్నల్ ఏకంగా రూ. 54,364 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. భారతీయులు ఫుడ్ డెలివరీతో పాటు కిరాణా సామాగ్రిని నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసే క్విక్ కామర్స్ (Quick Commerce) వైపు ఎంతలా మొగ్గు చూపుతున్నారో ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    బ్లింకిట్ మ్యాజిక్.. జొమాటో దూకుడు

    ఎటర్నల్ లాభాల్లో బ్లింకిట్ (Blinkit) కీలక పాత్ర పోషించింది. క్విక్ కామర్స్ విభాగంలో నెట్ ఆర్డర్ వాల్యూ (NOV) ఏడాది ప్రాతిపదికన 95.4 శాతం పెరిగింది. కేవలం ఈ త్రైమాసికంలోనే కంపెనీ కొత్తగా 216 స్టోర్లను ప్రారంభించి, మొత్తం స్టోర్ల సంఖ్యను 2,243కు పెంచుకుంది. మరోవైపు ప్రధాన వ్యాపారమైన జోమాటో ఫుడ్ డెలివరీ కూడా స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. జోమాటో ద్వారా సగటున నెలకు లావాదేవీలు జరిపే కస్టమర్ల (MTC) సంఖ్య 2.54 కోట్లకు చేరింది.

    18 ఏళ్ల ప్రయాణం.. 10 బిలియన్ డాలర్ల మైలురాయి

    "గత ఏడాది 10.9 కోట్ల మంది భారతీయులు బ్లింకిట్, డిస్ట్రిక్ట్, జొమాటో ద్వారా 10 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన లావాదేవీలు జరిపారు. నేను అనుకోకుండా ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ నేడు భారతీయుల ఆహారపు అలవాట్లను, షాపింగ్ శైలిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అయితే ఈ 10 బిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి చేరుకోవడానికి మాకు 18 ఏళ్లు పట్టింది" అని ఎటర్నల్ వ్యవస్థాపకుడు దీపిందర్ గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు.

    రాబోయే మూడేళ్లలో క్విక్ కామర్స్ రంగం మరిన్ని రికార్డులను సృష్టిస్తుందని బ్లింకిట్ సీఈఓ అల్బిందర్ ధీండా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం కేవలం టాప్ 15-20 నగరాలకే పరిమితమైన ఈ సేవలను ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

    కాగా, మంగళవారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి ఎన్ఎస్ఈ (NSE) లో కంపెనీ షేరు ధర 1.09 శాతం పెరిగి రూ. 258.28 వద్ద స్థిరపడింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఎటర్నల్ (Eternal) కంపెనీ అంటే ఏమిటి?

    జోమాటో (Zomato), బ్లింకిట్ (Blinkit), డిస్ట్రిక్ట్ (District), హైపర్‌ప్యూర్ (Hyperpure) వంటి సంస్థలన్నింటికీ ఎటర్నల్ అనేది మాతృ సంస్థ (Parent Company).

    2. క్యూ4 ఫలితాల్లో కంపెనీ ఎంత లాభం సాధించింది?

    2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో ఎటర్నల్ రూ. 174 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇది గత ఏడాది కంటే 346 శాతం ఎక్కువ.

    3. బ్లింకిట్ వ్యాపారం ఎలా సాగుతోంది?

    బ్లింకిట్ అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న విభాగంగా నిలిచింది. దీని ఆర్డర్ వాల్యూ దాదాపు 95 శాతం పెరిగింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 2,243 స్టోర్ల ద్వారా బ్లింకిట్ సేవలు అందిస్తోంది.

    4. జొమాటో కస్టమర్ల సంఖ్య ఎంత పెరిగింది?

    జోమాటోలో నెలవారీ లావాదేవీలు జరిపే కస్టమర్ల సంఖ్య ఏడాది క్రితం 2.09 కోట్లు ఉండగా, ఇప్పుడు అది 2.54 కోట్లకు చేరింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/Eternal Q4 Results: జొమాటో పేరెంట్ కంపెనీ లాభం 346% జంప్
    News/News/Eternal Q4 Results: జొమాటో పేరెంట్ కంపెనీ లాభం 346% జంప్
