    EV vs Petrol: పెట్రోల్ కారు కంటే ఎలక్ట్రిక్ కారు చౌక అనుకుంటున్నారా? ఈ అసలు లెక్కలు చూడండి

    పెట్రోల్ ధరలు సెంచరీ దాటడంతో అందరి చూపు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల (EV) వైపు మళ్లుతోంది. అయితే, ఇంధన ఖర్చు తక్కువన్న కారణంతో ఈవీ కొంటే నిజంగానే డబ్బు ఆదా అవుతుందా? టాటా నెక్సాన్ ఈవీ, మారుతి బ్రెజా మధ్య ఐదేళ్ల ఖర్చుల విశ్లేషణలో ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: May 29, 2026 3:37 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పెట్రోల్ ధరలు లీటరుకు రూ. 100 దాటి సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో, "ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనుంటే పెట్రోల్ ఖర్చు మిగిలేది కదా" అని చాలామంది అనుకోవడం సహజం. కానీ, ఒక కారు కొనేటప్పుడు కేవలం ఇంధన ఖర్చు మాత్రమే కాకుండా, 'టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఓనర్‌షిప్' (మొత్తం యాజమాన్య ఖర్చు) చూడటం చాలా ముఖ్యం. అంటే కారు కొన్న ధర నుండి, మెయింటెనెన్స్ వరకు అన్నింటినీ లెక్కించాలి.

    EV vs Petrol: పెట్రోల్ కారు కంటే ఎలక్ట్రిక్ కారు చౌక అనుకుంటున్నారా?

    భారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మారుతి సుజుకి బ్రెజా (పెట్రోల్), టాటా నెక్సాన్ ఈవీ (ఎలక్ట్రిక్) మధ్య ఐదేళ్ల కాలానికి అయ్యే ఖర్చులను పోల్చి చూస్తే, ఫలితాలు మనం ఊహించిన దానికి భిన్నంగా ఉన్నాయి.

    విశ్లేషణ కోసం తీసుకున్న అంశాలు:

    • మారుతి బ్రెజా (పెట్రోల్): ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ. 9.5 లక్షలు.
    • టాటా నెక్సాన్ ఈవీ (30 kWh): ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ. 13.28 లక్షలు.
    • టాటా నెక్సాన్ ఈవీ (45 kWh): ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ. 14.48 లక్షలు.
    • ప్రయాణం: ఢిల్లీ నుండి గుర్గావ్ వరకు రోజుకు 50 కి.మీ (రానుపోను).

    సందర్భం 1: వారానికి 5 రోజులు ఆఫీస్ (ఎక్కువ వాడకం)

    ఒకవేళ మీరు వారానికి ఐదు రోజులు కారు తీస్తే, ఐదేళ్లలో సుమారు 65,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తారు.

    ఖర్చు వివరాలు (5 ఏళ్లకు)మారుతి బ్రెజా (పెట్రోల్)నెక్సాన్ ఈవీ (30 kWh)నెక్సాన్ ఈవీ (45 kWh)
    ఆన్-రోడ్ ధరరూ. 9.5 లక్షలురూ. 13.28 లక్షలురూ. 14.48 లక్షలు
    ఇంధనం/కరెంట్ ఖర్చురూ. 4.42 లక్షలు (సుమారు)రూ. 70,000 - 80,000రూ. 70,000 - 80,000
    ఇన్సూరెన్స్ & మెయింటెనెన్స్రూ. 1.2 - 1.5 లక్షలురూ. 1.0 - 1.2 లక్షలురూ. 1.0 - 1.2 లక్షలు
    మొత్తం ఖర్చు (TCO)తక్కువ/సమంగా ఉంటుందికొద్దిగా ఎక్కువ లేదా సమంచాలా ఎక్కువ

    విశ్లేషణ: రోజుకు 50 కి.మీ తిరిగినా, పెట్రోల్ కారుతో పోలిస్తే 30 kWh ఈవీ ఖర్చు దాదాపు సమానంగా లేదా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఈవీ కొనేటప్పుడు మనం చెల్లించే అధిక ధర (Upfront Cost).

    సందర్భం 2: వారానికి 2 రోజులు ఆఫీస్ (తక్కువ వాడకం)

    ఒకవేళ మీరు వారానికి రెండు రోజులు మాత్రమే కారు వాడితే, ఐదేళ్లలో కేవలం 26,000 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరుగుతారు.

    ఖర్చు వివరాలు (5 ఏళ్లకు)మారుతి బ్రెజా (పెట్రోల్)నెక్సాన్ ఈవీ (30 kWh)
    ఆన్-రోడ్ ధరరూ. 9.5 లక్షలురూ. 13.28 లక్షలు
    ఇంధనం/కరెంట్ ఖర్చురూ. 1.77 లక్షలు (సుమారు)రూ. 30,000 (సుమారు)
    మొత్తం యాజమాన్య ఖర్చుచాలా తక్కువచాలా ఎక్కువ

    విశ్లేషణ: తక్కువ వాడకం ఉన్నవారికి పెట్రోల్ కారే అత్యంత లాభదాయకం. మీరు పెట్రోల్ మీద ఆదా చేసే డబ్బు కంటే, ఈవీ కొనేందుకు పెట్టే అదనపు పెట్టుబడే చాలా ఎక్కువగా ఉంటోంది.

    ఈవీ ఎప్పుడు లాభదాయకం?

    మీరు ఆర్థికంగా లాభపడాలని ఈవీ కొనాలనుకుంటే, ఈ క్రింది విషయాలను గమనించాలి.

    • ఏడాదికి 15,000 - 18,000 కి.మీ కంటే ఎక్కువ తిరిగే వారికి మాత్రమే ఈవీ వల్ల డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
    • పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరిగి, కరెంట్ చార్జీలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈవీ ప్రయోజనం పెరుగుతుంది.
    • శబ్దం లేని ప్రయాణం, పర్యావరణ స్పృహ, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కావాలనుకునే వారు ఖర్చుతో సంబంధం లేకుండా ఈవీని ఎంచుకోవచ్చు.

    కేవలం 'తక్కువ రన్నింగ్ కాస్ట్' చూసి మోసపోకుండా, మీ అవసరాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడమే తెలివైన పని.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈవీ కంటే పెట్రోల్ కారు ఎప్పుడు మేలు?

    మీ నెలవారీ ప్రయాణం తక్కువగా ఉంటే (వారానికి 2-3 రోజులు) పెట్రోల్ కారే మేలు. ఈవీ కొనేందుకు పెట్టే అదనపు ధరను ఇంధన పొదుపు ద్వారా తిరిగి పొందడానికి చాలా ఏళ్లు పడుతుంది.

    2. ఎలక్ట్రిక్ కారు వల్ల నిజంగా డబ్బు ఆదా అవుతుందా?

    అవుతుంది, కానీ అది మీ వాడకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏడాదికి కనీసం 15 వేల కిలోమీటర్లు తిరిగే వారికి ఐదేళ్ల తర్వాత ఈవీ లాభదాయకంగా మారుతుంది.

    3. ఈవీ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుందా?

    అవును, పెట్రోల్ కారుతో పోలిస్తే ఎలక్ట్రిక్ కారులో ఇంజిన్ భాగాలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల సర్వీసింగ్ ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది ఆర్థిక సలహాగా, సిఫారసుగా పరిగణించకూడదు. వాస్తవిక ఖర్చులు, వ్యయ ప్రయాసలు వాస్తవిక పరిస్థితుల ఆధారంగా వేర్వేరుగా ఉండవచ్చు. మీ వినియోగం, ధరల్లో మార్పులు, ఇతర ఫీచర్ల ఆధారంగా ఖర్చులు మారుతూ ఉండవచ్చు.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/EV Vs Petrol: పెట్రోల్ కారు కంటే ఎలక్ట్రిక్ కారు చౌక అనుకుంటున్నారా? ఈ అసలు లెక్కలు చూడండి
