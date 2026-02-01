బడ్జెట్ 2026-27: ఏ రంగానికి ప్రాధాన్యత దక్కింది? మూలధన పెట్టుబడి ఎటుపోయింది?
2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ అంచనాలు దేశ ఆర్థిక గమనాన్ని నిర్దేశించే వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక అస్థిరతల నేపథ్యంలో, ఈ బడ్జెట్ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, మూలధన వ్యయం ఆధారిత వృద్ధి మధ్య సమతుల్యతను సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ అంచనాలు దేశ ఆర్థిక గమనాన్ని నిర్దేశించే వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. మొత్తం 53.47 లక్షల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో రూపొందించిన ఈ బడ్జెట్, దీర్ఘకాలిక ఆస్తుల సృష్టి ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థపై బహుళ ప్రభావాన్ని (Multiplier Effect) చూపడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
2026-2027 బడ్జెట్ గణాంకాల సారాంశం:
వ్యయం రకం - మొత్తం (కోట్లలో - ₹) - శాతం (%)
- రాబడి వ్యయం (Revenue Expenditure) 41,25,493.52 ~77.15%
- మూలధన వ్యయం (Capital Expenditure) 12,21,821.29 ~22.85%
- మొత్తం బడ్జెట్ (Grand Total) 53,47,314.81 100%
వ్యూహాత్మక విశ్లేషణ:
మొత్తం వ్యయంలో రాబడి వ్యయం 77% పైగా ఉండటం ద్రవ్యలోటుపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. అయినప్పటికీ, మూలధన వ్యయం 12.21 లక్షల కోట్లుగా ఉండటం విశేషం. ఇది మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ద్వారా భవిష్యత్తు ఆదాయ వనరులను సృష్టించే ప్రభుత్వ ఉద్దేశాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. అయితే, అధిక రాబడి వ్యయం ఉత్పాదకత లేని ఖర్చులకు దారితీయకుండా చూడటమే ప్రభుత్వ ముందున్న ప్రధాన సవాలు. అత్యధిక కేటాయింపులు పొందిన కీలక మంత్రిత్వ శాఖల వ్యయ సరళిని లోతుగా విశ్లేషిద్దాం.
ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ: రుణ నిర్వహణ, బదిలీలు
దేశ ఆర్థిక నిర్వహణలో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పోషించే పాత్ర అత్యంత కీలకం. ఈ బడ్జెట్లో 19,72,509.48 కోట్ల రూపాయలతో అత్యధిక కేటాయింపులు పొందిన శాఖగా ఇది నిలిచింది.
కేటాయింపుల విశ్లేషణ:
- వడ్డీ చెల్లింపులు (Interest Payments): 14,03,971.79 కోట్లు.
- రాష్ట్రాలకు బదిలీలు (Transfers to States): 3,94,183.52 కోట్లు.
ఆర్థిక ప్రభావం (Strategic Insight): ఒక ఆర్థిక వ్యూహకర్తగా గమనించాల్సిన ప్రధాన అంశం 'వడ్డీ చెల్లింపుల' భారం. మొత్తం జాతీయ బడ్జెట్లో సుమారు 26% కేవలం వడ్డీ చెల్లింపులకే కేటాయించారు. ఇది దేశ ఆర్థిక సుస్థిరతకు, 'డెట్-టు-జిడిపి' (Debt-to-GDP Ratio) నిష్పత్తిని తగ్గించాలనే లక్ష్యానికి పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. ఇది ఇతర అభివృద్ధి పథకాలకు కేటాయించాల్సిన వనరులను పరిమితం చేస్తోంది. మరోవైపు, రాష్ట్రాలకు బదిలీ చేసే నిధులు ప్రాంతీయ సమతుల్యతకు తోడ్పడతాయి.
రక్షణ రంగం: నిర్వహణ వ్యయం వర్సెస్ ఆధునీకరణ
జాతీయ భద్రత కోసం ప్రభుత్వం 7,84,678.28 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించింది. అయితే, ఈ గణాంకాల లోతుల్లోకి వెళ్తే నిర్వహణ వ్యయం, ఆధునీకరణ మధ్య ఉన్న అసమతుల్యత కనిపిస్తుంది.
గణాంక విశ్లేషణ:
- రాబడి వ్యయం (Revenue Expenditure): 5,53,668.56 కోట్లు.
- మూలధన వ్యయం (Capital Outlay): 2,31,009.72 కోట్లు.
- రక్షణ పెన్షన్లు (Defence Pensions): 1,71,338.22 కోట్లు.
వ్యూహాత్మక విశ్లేషణ:
రక్షణ రంగంలో కేటాయించిన మూలధన వ్యయం (2.31 లక్షల కోట్లు) ఆధునిక ఆయుధ సంపత్తి సేకరణకు, 'ఆత్మనిర్భరత'కు ఊతమిస్తుంది. అయితే, రక్షణ పెన్షన్లు (1.71 లక్షల కోట్లు), రక్షణ సేవల రాబడి వ్యయం (3.65 లక్షల కోట్లు) కలిపితే, నిర్వహణ వ్యయమే సింహభాగం ఆక్రమిస్తోంది. వాస్తవానికి ఆయుధాల కొనుగోలు కంటే జీతభత్యాలు, పెన్షన్లు, నిర్వహణకే ఎక్కువ నిధులు వెచ్చించాల్సి రావడం రక్షణ వ్యవస్థల వేగవంతమైన 'ఆధునీకరణ'కు ఒక అవరోధంగా పరిణమించింది.
వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమం: సామాజిక భద్రత, పరిశోధన
వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖకు మొత్తం 1,40,528.78 కోట్లు కేటాయించారు. ఇది ప్రధానంగా సామాజిక భద్రతపై ఆధారపడి ఉంది.
కీలక కేటాయింపులు:
- PM-Kisan: 60,000 కోట్లు.
- వడ్డీ రాయితీ (MISS): 22,600 కోట్లు.
- PM ఫసల్ బీమా యోజన: 12,200 కోట్లు.
- వ్యవసాయ పరిశోధన, విద్య (DARE): 9,967.40 కోట్లు.
వ్యూహాత్మక అంతర్దృష్టి:
ఈ రంగంలో రాబడి వ్యయం 1,40,416.57 కోట్లు కాగా, మూలధన వ్యయం కేవలం 112.21 కోట్లు (0.08%) మాత్రమే. ప్రభుత్వం కేవలం సంక్షేమం', ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీల ద్వారా గ్రామీణ వినియోగాన్ని పెంచడంపైనే దృష్టి పెట్టిందని, దీర్ఘకాలిక నిర్మాణాత్మక మార్పుల మీద కాదని ఇది సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా, వ్యవసాయ పరిశోధన కోసం కేవలం 9,967.40 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించడం, భవిష్యత్తు ఆహార భద్రత, ఉత్పాదకత పెంచే దిశగా జరుగుతున్న కృషి నామమాత్రమేనని స్పష్టం చేస్తోంది.
మౌలిక సదుపాయాల వ్యూహం: రైల్వేలు, రహదారులు
మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ప్రభుత్వం చూపుతున్న చొరవ అభినందనీయం. రైల్వేలు, రహదారి రవాణా రంగాలు దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి చోదక శక్తులుగా ఉన్నాయి.
పెట్టుబడి ధోరణులు:
- రైల్వేలు: మొత్తం 2,81,377.32 కోట్లలో 2,77,830.00 కోట్లు (సుమారు 99%) మూలధన వ్యయమే.
- రహదారులు: మొత్తం 3,09,875.30 కోట్లలో 2,94,167.45 కోట్లు (సుమారు 95%) మూలధన వ్యయంగా కేటాయించారు.
ప్రభావ అంచనా: ఈ భారీ మూలధన పెట్టుబడులు దేశవ్యాప్తంగా రవాణా, నిర్వహణ ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి. ఇది కేవలం రవాణా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, పారిశ్రామిక వృద్ధిని వేగవంతం చేస్తూ భారీ స్థాయిలో ఉపాధిని సృష్టిస్తుంది. మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ఈ "Capex" వ్యూహం దీర్ఘకాలంలో జిడిపి వృద్ధి రేటును స్థిరంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
భవిష్యత్తు దృక్పథం
2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ "వృద్ధి వర్సెస్ సంక్షేమం" మధ్య ఒక సంక్లిష్టమైన సమతుల్యతను సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. మొత్తం 53,47,314.81 కోట్ల వ్యయ ప్రణాళికలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, రక్షణ రంగ ఆధునీకరణకు పెద్దపీట వేయడం సానుకూల పరిణామం.
తుది విశ్లేషణ:
1. సానుకూల అంశం: రైల్వేలు, రహదారుల్లో అత్యధిక మూలధన వ్యయం దేశ ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
2. సవాలు: బడ్జెట్లో 26% వడ్డీ చెల్లింపులకే పోవడం ఆర్థిక క్రమశిక్షణపై పడుతున్న భారాన్ని సూచిస్తోంది.
3. ఆందోళన: వ్యవసాయ రంగంలో పరిశోధన, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కంటే, కేవలం వినియోగం ఆధారిత సంక్షేమ పథకాలకే పరిమితం కావడం దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి ప్రతిబంధకం కావచ్చు.
మొత్తంగా, ఈ బడ్జెట్ దేశాన్ని ఒక అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చే దిశగా బలమైన అడుగులు వేస్తున్నప్పటికీ, నిర్వహణ వ్యయాలను తగ్గించి, ఉత్పాదక పెట్టుబడులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.