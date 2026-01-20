ఆ కుటుంబాల కోసం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. బీమా రూ.10 లక్షలకు పెంపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు భరోసానిచ్చేలా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నది. మత్స్యకారులు చేపలవేటకు వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందితే.. వారికి ప్రధానమంత్రి మత్స్యసంపద యోజన కింద ఇచ్చే బీమాను భారీగా పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రమాద మరణ బీమాను రూ.10 లక్షలకు పెంచడం ద్వారా మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు పెద్ద ఉపశమనాన్ని కల్పించింది. జీవనం కోసం పూర్తిగా చేపలు పట్టడంపై ఆధారపడిన కుటుంబాలను రక్షించడం ఈ నిర్ణయం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
పీఎంఎంఎస్వై కింద అధిక పరిహారం
ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన(పీఎంఎంఎస్వై) కింద రాష్ట్రం బీమా మొత్తాన్ని రూ.2 లక్షల నుండి రూ.10 లక్షలకు పెంచింది. సముద్రంలో చేపలు పట్టేటప్పుడు ప్రమాదాల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు ఈ మెుత్తం అందుతుంది.
సహజ మరణాలకు ఇలా
గతంలో కుటుంబాలు రూ.2 లక్షల వరకు పరిహారంగా పొందాయి. అయితే ఈ మొత్తం సముద్ర చేపల వేటలో కలిగే నష్టాలకు సరిపోలడం లేదని ప్రభుత్వం భావించింది. రూ.10 లక్షల బీమా చేపలు పట్టడం సంబంధిత ప్రమాదాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. సహజ కారణాలు లేదా ఇతర సంఘటనల కారణంగా మరణించే మత్స్యకారుల కుటుంబాలు కార్మిక శాఖ ద్వారా రూ.2 లక్షల పరిహారం అందుతుంది.
బీమా పొందడానికి అవసరమైన పత్రాలు
ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి, మత్స్యకారులు కఠినమైన షరతులను పాటించాలి. చెల్లుబాటు అయ్యే ఫిషింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. మత్స్యకారుల సహకార సంఘంలో సభ్యత్వాన్ని కొనసాగించాలి. పడవల సిబ్బంది సభ్యులు కూడా తమ పేర్లను మత్స్య శాఖలో నమోదు చేసుకోవాలి.
అర్హత కలిగిన కుటుంబాలు ఆధార్ కార్డులు, మరణ ధృవీకరణ పత్రాలు, రేషన్ కార్డు, పంచనామా నివేదికలను సమర్పించాలి. సహకార సభ్యత్వ రుజువు, సొసైటీ తీర్మానాన్ని కూడా అందించాలి. అధికారులు జిల్లా మత్స్యకార కార్యాలయాలు, రైతు సేవా కేంద్రాలలో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు.
జాలర్ల కోసం నిరంతర సంక్షేమ చర్యలు
ఫిషింగ్ నిషేధ కాలంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మత్స్యకారులకు ఆర్థిక సహాయం ద్వారా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది పడవలు, వలలు, ఇంజిన్లకు సబ్సిడీలను కూడా అందిస్తుంది. కొత్త బీమా పెంపుతో ప్రభుత్వం మత్స్యకార కుటుంబాలకు దీర్ఘకాలిక భద్రతను బలోపేతం చేసింది. మత్స్యకారులు సభ్యత్వం పూర్తి చేసి అర్హతను నిర్ధారించుకోవాలని అధికారులు కోరారు. ఈ పథకం క్లిష్ట సమయాల్లో సకాలంలో ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుందని చెప్పారు.
బీమా మెుత్తాన్ని రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచడంతో మత్స్యకారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్మయాలు తమ కుటుంబాలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు. అర్హులైనవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.