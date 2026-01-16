Edit Profile
    ఫెడరల్ బ్యాంక్ క్యూ3 జోరు: లాభాల్లో 9 శాతం వృద్ధి.. రికార్డు స్థాయికి చేరిన షేరు ధర

    బలమైన రుణాల వృద్ధి, మెరుగైన ఆస్తుల నాణ్యత మరియు వడ్డీ ఆదాయం పెరగడంతో ఫెడరల్ బ్యాంక్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించింది. బ్యాంక్ నికర లాభం 9% పెరిగి రూ. 1,041 కోట్లకు చేరుకోవడంతో, స్టాక్ మార్కెట్‌లో బ్యాంక్ షేర్లు 8.6% మేర దూసుకెళ్లాయి.

    Published on: Jan 16, 2026 5:15 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం ఫెడరల్ బ్యాంక్ డిసెంబర్‌తో ముగిసిన మూడవ త్రైమాసికంలో (Q3FY26) తన ఆర్థిక శక్తిని చాటుకుంది. అంచనాలకు మించి రాణించడంతో బ్యాంక్ లాభదాయకత మెరుగుపడటమే కాకుండా, మొండి బకాయిలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ సానుకూల ఫలితాల ప్రభావంతో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)లో బ్యాంక్ షేరు ధర 8.6% పెరిగి రూ. 268.20 వద్ద ముగిసింది.

    ఆర్థిక ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు:

    నికర లాభం: గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే నికర లాభం 9% వృద్ధి చెంది రూ. 1,041 కోట్లుగా నమోదైంది. గత త్రైమాసికం (Q2) తో పోల్చినా లాభంలో అదే స్థాయి వృద్ధి కనిపించింది.

    వడ్డీ ఆదాయం (NII): బ్యాంక్ నికర వడ్డీ ఆదాయం 9% పెరిగి రూ. 2,653 కోట్లుకు చేరింది.

    రుణాల వృద్ధి: మొత్తం అడ్వాన్సులు (Advances) 9% పెరిగి రూ. 2.65 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. ఇందులో కార్పొరేట్, కమర్షియల్ బ్యాంకింగ్ విభాగాల వాటా ఎక్కువగా ఉంది.

    డిపాజిట్ల వెల్లువ: రుణాల కంటే వేగంగా డిపాజిట్లు 15% వృద్ధి చెంది రూ. 2.50 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి.

    ఆస్తుల నాణ్యతలో మెరుగుదల (Asset Quality):

    బ్యాంక్ ఆర్థిక స్థితిని సూచించే నికర మొండి బకాయిల (NPA) శాతం గణనీయంగా తగ్గింది:

    Gross NPA: గత త్రైమాసికంలో 1.83% ఉండగా, ఇప్పుడు 1.72%కి తగ్గింది.

    Net NPA: 0.48% నుండి 0.42%కి పడిపోయింది. కొత్తగా మొండి బకాయిలుగా మారిన రుణాల (Slippages) విలువ రూ. 579 కోట్ల నుండి రూ. 435 కోట్లకు తగ్గడం బ్యాంక్ సమర్థతకు నిదర్శనం.

    మరిన్ని కీలక అంశాలు:

    CASA నిష్పత్తి: కరెంట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ (CASA) నిష్పత్తి 32.07%కి మెరుగుపడింది. ఇది బ్యాంక్ తక్కువ వడ్డీకే నిధులను సేకరించడానికి దోహదపడింది.

    నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ (NIM): 12 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 3.18% వద్ద స్థిరపడింది.

    బ్లాక్‌స్టోన్ పెట్టుబడి: గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సంస్థ బ్లాక్‌స్టోన్ ఫెడరల్ బ్యాంక్‌లో రూ. 6,200 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ నిధులు మొదటి విడతగా నాలుగవ త్రైమాసికంలో అందే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ యాజమాన్యం తెలిపింది. ఇది బ్యాంక్ మూలధన సామర్థ్యాన్ని (CRAR) మరింత పెంచుతుంది.

    "బ్లాక్‌స్టోన్ వంటి పేరున్న పెట్టుబడిదారుడు మా వ్యూహంపై నమ్మకం ఉంచడం బ్యాంక్ పట్ల ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. ఇది భవిష్యత్తులో స్టాక్ ధర మరింత పెరగడానికి (Re-rating) దోహదపడుతుంది" అని బ్యాంక్ ఎండీ, సీఈఓ కె.వి.ఎస్. మనియన్ పేర్కొన్నారు.

    అయితే, గత నెలలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించిన ప్రభావం పూర్తిస్థాయిలో నాలుగవ త్రైమాసికంలో కనిపిస్తుందని, దానిని ఎదుర్కోవడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన వెల్లడించారు.

