రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీలపై ఎఫ్ఐఆర్: ఆకాశవాణి భవన్ గోడెక్కి కాంగ్రెస్ నేతల నిరసన
ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్ణయాలకు నిరసనగా ఢిల్లీలోని ఆకాశవాణి భవన్ వద్ద కాంగ్రెస్, ఇండియా కూటమి ఎంపీలు చేపట్టిన ఆందోళన తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. అనుమతి లేకుండా భవనంలోకి ప్రవేశించి ధర్నాకు దిగినందుకు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలపై ఢిల్లీ పోలీసులు బుధవారం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) తీరుకు నిరసనగా ప్రతిపక్ష ఇండియా (INDIA) కూటమి చేపట్టిన ఆందోళన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపింది. ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష నేతలు నిరసనకు దిగారు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలోని ఆకాశవాణి భవన్ వద్ద చోటుచేసుకున్న పరిణామాల ఆధారంగా కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా సహా పలువురు ఇండియా కూటమి ఎంపీలపై ఢిల్లీ పోలీసులు బుధవారం ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదు చేశారు.
అనుమతి లేకుండా ఆవరణలోకి..
మంగళవారం నాటి నిరసన ప్రదర్శన సమయంలో రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీతో పాటు పలువురు ఎంపీలు ఆకాశవాణి భవన్ కాంప్లెక్స్లోకి అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించారని పోలీసులు తెలిపారు. లోపలికి వెళ్లిన నేతలు అక్కడ ధర్నాకు దిగడంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. భవన ఆవరణను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవాలని పోలీసు అధికారులు పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ కాంగ్రెస్ నేతలు అందుకు నిరాకరించారు.
పోలీసుల హెచ్చరికను లెక్కచేయక..
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉన్నతాధికారులను కలిసేందుకు ఎంపీల బృందానికి సమయం కేటాయించే వరకు తాము ఇక్కడి నుంచి కదిలేది లేదని రాహుల్ గాంధీ, ఇతర నేతలు భీష్మించుకూర్చున్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ దృష్ట్యా, పరిస్థితులు చేయిదాటిపోకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. అనుమతి లేకుండా కాంప్లెక్స్లోకి వచ్చి ఆందోళన చేస్తున్న ప్రజాప్రతినిధులను అక్కడి నుంచి బలవంతంగా తరలించాల్సి వచ్చిందని ఢిల్లీ పోలీస్ అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
260 మంది అరెస్ట్..
రోజంతా కొనసాగిన ఈ ఆందోళనల క్రమంలో పోలీసులు దాదాపు 260 మందికి పైగా నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇందులో 10 మంది ఎంపీలు కూడా ఉన్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న నేతలను, శ్రేణులను కింగ్స్వే క్యాంప్లోని న్యూ పోలీస్ లైన్స్కు తరలించిన పోలీసులు, అనంతరం సాయంత్రానికి వారందరినీ విడుదల చేశారు. కాగా, ఈ కేసులో చట్టపరంగా నమోదు చేసిన సెక్షన్ల వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించాల్సి ఉంది.
ప్రతిపక్షాల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) నిర్వహణలో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని, తక్షణమే దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని ప్రతిపక్ష కూటమి డిమాండ్ చేస్తోంది. వ్యవస్థను నిష్పాక్షికంగా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యారంటూ సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వారు పట్టుబడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More