బ్రెజిల్ ఎన్నికల్లో ఓటమి.. అమెరికాకు పారిపోయిన ఫ్లావియో బోల్సొనారో
బ్రెజిల్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో లూలా ద సిల్వా చేతిలో ఓడిపోయిన సెనెటర్ ఫ్లావియో బోల్సొనారో, కోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించి కుటుంబంతో అమెరికాకు పారిపోయారు. పాస్పోర్టులు అప్పగించాలన్న గడువు ముగియడంతో అర్జెంటీనా, ఈక్వెడార్ మీదుగా మయామి చేరుకున్నట్లు కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
బ్రెజిల్ అధ్యక్ష ఎన్నికల పరాజయం తర్వాత చోటుచేసుకున్న తీవ్ర నాటకీయ పరిణామాల మధ్య, కుడిపక్ష సెనెటర్ ఫ్లావియో బోల్సొనారో దేశం విడిచి పారిపోయారు. పాస్పోర్టును అప్పగించాలని సుప్రీంకోర్టు విధించిన గడువును ఉల్లంఘించిన ఆయన, తన కుటుంబంతో సహా అమెరికాలోని మయామి నగరం చేరుకున్నారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం బుధవారం ఉదయం 9 గంటల సమయంలో ఆయన అమెరికాలో అడుగుపెట్టినట్లు టీవీ ఛానెళ్లు ప్రసారం చేశాయి.
గత ఆదివారం జరిగిన తీవ్ర ఉత్కంఠభరితమైన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో లూలా ద సిల్వా చేతిలో 45 ఏళ్ల ఫ్లావియో బోల్సొనారో పరాజయం పాలయ్యారు. ఫలితాలు వెలువడిన 48 గంటల్లోనే ఆయన కోసం అన్వేషణ ప్రారంభమైంది. బ్రెజిల్లో పలు క్రిమినల్ కేసులను ఎదుర్కొంటున్న ఫ్లావియో, సోమవారం సోషల్ మీడియా ద్వారా మాట్లాడారు. 24 గంటల్లో పాస్పోర్టులను కోర్టుకు అప్పగించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. అయితే ఆయన ఆ గడువును పాటించడంలో విఫలమయ్యారు.
రహస్య మార్గంలో అమెరికా పయనం
మంగళవారం ఉదయానికే ఆయన బ్రెజిల్ నుంచి అమెరికాకు పారిపోయారంటూ అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్ మీడియాలో కథనాలు మొదలయ్యాయి. అదే రోజు సాయంత్రం ఫ్లావియో కుటుంబానికి వీసాలు మంజూరు చేయనున్నట్లు యూఎస్ విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. అప్పటికే ఆయన మయామి చేరుకున్నారని 'ఓ గ్లోబో' పత్రిక కథనాలు ప్రచురించింది.
ఈ పరిణామాల మధ్య అర్జెంటీనా ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఫ్లావియో కుటుంబం ‘ఫాజ్ దో ఇగ్వాసు’ సరిహద్దు ద్వారా తమ దేశంలోకి ప్రవేశించారని, అనంతరం మంగళవారం రాత్రి 11:30 గంటలకు ప్రత్యేక విమానంలో ఈక్వెడార్కు వెళ్లారని తెలిపారు. అమెరికా ఖండంలోని రాజకీయ మిత్రదేశాల నెట్వర్క్ సాయంతోనే ఆయన ఈ ప్రయాణం సాగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై స్పందించడానికి ఈక్వెడార్ అధ్యక్షుడు డానియల్ నొబోవా కార్యాలయం వెంటనే సిద్ధపడలేదు.
చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాలతోనే ప్రయాణమా?
ఫ్రాంటియర్ దాటే సమయంలో ఫ్లావియో కుటుంబం చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రయాణ పత్రాలనే చూపించిందని, వారిపై ఎటువంటి చట్టపరమైన ఆంక్షలు లేవని అర్జెంటీనా అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అయితే బ్రెజిల్ అధికారులు అంతకుముందే ఆయన పాస్పోర్టులను రద్దు చేయడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. రద్దయిన పాస్పోర్టుతో సరిహద్దు ఎలా దాటారనేది స్పష్టత రాలేదు. ఫ్లావియో విమానం బయలుదేరిన సమయంలో అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు జేవియర్ మిలీ ముఖ్య సలహాదారు శాంటియాగో కాపుటో కూడా ఇగ్వాసు ప్రాంతంలోనే ఉన్నారని 'లా నేషన్' పత్రిక పేర్కొంది.
సొంత పార్టీకే తెలియని రహస్యం
ఫ్లావియో ఎక్కడున్నారనే అంశంపై చర్చించేందుకు ఆయనకు చెందిన లిబరల్ పార్టీ మంగళవారం అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. లాయర్ నుంచి ప్రచార మేనేజర్ వరకు ఎవరికీ ఆయన సమాచారం లేకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. "నేను కూడా మీ అంతగా ఆశ్చర్యపోయాను" అని ఫ్లావియో న్యాయవాది ఫ్రెడరిక్ వాసెఫ్ విలేకరులతో అన్నారు.
ఓటమి ఎదురైతే ఫ్లావియో దేశం విడిచి వెళ్లాల్సి రావచ్చని ఆయన సోదరుడు ఎడ్వర్డో బోల్సొనారో ఎన్నికలకు ముందే వ్యాఖ్యానించారు. ఫ్లావియో దేశం విడిచి పారిపోయే అవకాశం ఉందన్న కారణంతోనే పాస్పోర్టులను జప్తు చేయాలని ఆదేశిస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి తన తీర్పులో పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More