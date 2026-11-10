స్టాక్ మార్కెట్లలో ఎఫ్పీఐల రీఎంట్రీ.. నవంబర్లో భారీగా పెట్టుబడులు
భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలోకి విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్పీఐలు) మళ్లీ పోటెత్తుతున్నారు. 2026లో వరుస విక్రయాల తర్వాత, నవంబర్ నెలలో ఇప్పటివరకు రూ. 53,739 కోట్ల మేర కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టారు. పన్ను సంస్కరణల అంచనాలు, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఇందుకు ముఖ్య కారణాలుగా నిలిచాయి.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలోకి విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్పీఐలు) మళ్లీ భారీగా తరలివస్తున్నారు. 2026 సంవత్సరంలో ఎక్కువ భాగం ఈక్విటీలను విక్రయించిన విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు, నవంబర్ నెలలో కొనుగోలుదారులుగా మారారు. ఎన్ఎస్డీఎల్ (NSDL) తాజా గణాంకాల ప్రకారం, నవంబర్లో ఇప్పటివరకు ఎఫ్పీఐలు రూ. 53,739 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు పెట్టారు. దీంతో మార్కెట్లు ఊపందుకోవడమే కాకుండా, ఈ ఏడాది మొత్తం జరిగిన నిధుల ఉపసంహరణ భారం కాస్త తగ్గింది.
2026 ప్రారంభం నుంచి చూస్తే మొదటి 10 నెలల్లో ఎనిమిది నెలల పాటు ఎఫ్పీఐలు నికర అమ్మకందారులుగానే ఉన్నారు. తాజా కొనుగోళ్లతో 2026లో భారతీయ ఈక్విటీల నుంచి నమోదైన నికర ఉపసంహరణల విలువ రూ. 2.41 లక్షల కోట్లకు తగ్గింది.
సంవత్సర కాలపు పెట్టుబడుల తీరు
ఈ ఏడాది జనవరిలో ఎఫ్పీఐలు రూ. 35,962 కోట్లను వెనక్కి తీసుకోగా, ఫిబ్రవరిలో రూ. 22,615 కోట్ల మేర నికర పెట్టుబడులు వచ్చాయి. మార్చి నెలలో విక్రయాలు తీవ్రమై రూ. 1.18 లక్షల కోట్ల నిధులు బయటకు వెళ్లగా, ఈ పరిస్థితి జూన్ వరకు కొనసాగింది. జూలై, ఆగస్టు నెలల్లో వరుసగా రూ. 20,200 కోట్లు, రూ. 29,631 కోట్ల పెట్టుబడులతో కొంత ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లో ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ అమ్మకాల బాట పట్టారు. అయితే నవంబర్లో ఊహించని రీతిలో భారీగా నిధులు రావడంతో, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లలో సానుకూల ధోరణి మొదలైందా అనే చర్చ నడుస్తోంది.
ఏఐ షేర్ల క్షీణత.. భారత్కు కలిసివచ్చిన అంశం
గత వారంలో సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల ధోరణిలో స్పష్టమైన మార్పు వచ్చిందని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ డాక్టర్ వి.కె. విజయకుమార్ తెలిపారు. "ఎఫ్పీఐలు తీవ్రమైన కొనుగోళ్లు జరపగా, స్వదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (డీఐఐలు) అన్ని ట్రేడింగ్ రోజుల్లోనూ నికర అమ్మకందారులుగా నిలిచారు" అని ఆయన వివరించారు. ఎఫ్పీఐల కొనుగోళ్ల వేగం కారణంగా 'షార్ట్ స్క్వీజ్' ఏర్పడి, నిఫ్టీ కేవలం ఒకే వారంలో 7.58 శాతం పెరిగిందని పేర్కొన్నారు.
అమెరికాతో పాటు దక్షిణ కొరియా, తైవాన్, జపాన్ దేశాల మార్కెట్లలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత షేర్లలో తీవ్ర విక్రయాలు జరగడమే ఎఫ్పీఐల వైఖరిలో మార్పునకు ప్రధాన కారణమని విజయకుమార్ విశ్లేషించారు. అమెరికాలో డేటా సెంటర్ల వ్యయంపై తలెత్తిన ఆందోళనలు, యూఎస్ మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల అనంతర రాజకీయ పరిణామాలు ఏఐ పెట్టుబడులపై అనిశ్చితిని పెంచాయని తెలిపారు.
"ఏఐ ఆధారితం కాని (Non-AI Trade) మార్కెట్గా గుర్తింపు ఉన్న భారతదేశం, ఏఐ షేర్ల అమ్మకాల వల్ల ఎఫ్పీఐలకు ఆకర్షణీయంగా మారింది. దీనికితోడు భారతదేశంలో లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీల ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్లు, మెరుగైన కార్పొరేట్ లాభాల వృద్ధి దేశాన్ని అగ్రగామి పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా నిలబెట్టాయి" అని విజయకుమార్ వివరించారు. ఆయన అంచనా ప్రకారం నవంబర్లో ఎఫ్పీఐలు రూ. 45,970 కోట్ల నికర పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఐటీ, ఆటోమొబైల్, టెలికాం రంగానికి చెందిన దిగ్గజ షేర్లలో వీరు ఎక్కువ కొనుగోళ్లు జరిపారని తెలిపారు.
పన్ను సంస్కరణలపై ఆశలు
భారత క్యాపిటల్ మార్కెట్ల పన్నుల విధానంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయన్న అంచనాలు కూడా విదేశీ ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షిస్తున్నాయని బిడిఓ ఇండియా (BDO India) పన్నుల విభాగం భాగస్వామి మనోజ్ పురోహిత్ తెలిపారు. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు పన్ను మినహాయింపులు ఇవ్వాలని వివిధ పరిశ్రమల సంఘాలు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశాయని గుర్తుచేశారు.
కేంద్ర బడ్జెట్ 2027లో పన్నుల విధానాన్ని పునఃపరిశీలించే యోచనలో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఉందనే సానుకూల సంకేతాల వల్ల, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు తమ వాటాలను విక్రయించి బయటకు వెళ్లకుండా వేచి చూసే ధోరణిని ఎంచుకుంటున్నారని పురోహిత్ చెప్పారు. దీర్ఘకాలిక వాటాలపై భారీగా లాభాలు ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు పన్ను స్పష్టత వచ్చే వరకు పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలను వాయిదా వేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. "ఇన్వెస్టర్లు కేవలం చెల్లించాల్సిన పన్నునే పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, పన్నుల అనంతరం వచ్చే మొత్తం రాబడి ప్రాతిపదికగా ఆస్తుల కేటాయింపు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు" అని ఆయన అన్నారు.
ఎస్టీటీ, ఎల్టీసీజీ సవరణ డిమాండ్లు
సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ టాక్స్ (STT) సవరణ, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పన్ను సరళీకరణ, విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లకు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (LTCG) నుంచి ఉపశమనం కలిగించడంపై నిపుణులు, ప్రాధికార సంస్థలు చర్చిస్తున్నట్లు పురోహిత్ వెల్లడించారు.
విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ఉన్న 12.5 శాతం ఎల్టీసీజీ పన్నును రద్దు చేయాలని పరిశ్రమల సంఘాలు కోరుతున్నాయి. లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీలపై ఎల్టీసీజీ మినహాయింపును పునరుద్ధరించాలని, ఎల్టీసీజీ, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (STCG), ఎస్టీటీ నిబంధనలను సవరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి. ఇటువంటి చర్యల వల్ల లావాదేవీల వ్యయం తగ్గి, మార్కెట్ లిక్విడిటీ పెరుగుతుందని, విదేశీ నిధులను ఆకర్షించడంలో భారత్ మరింత పోటీతత్వాన్ని సాధిస్తుందని ఆయన చెప్పారు.
ఇటీవల నిర్దిష్ట బాండ్/డెట్ పెట్టుబడులపై ప్రభుత్వం కొన్ని సానుకూల పన్ను నిర్ణయాలు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈక్విటీ పన్ను సంస్కరణల చర్చకు ప్రాధాన్యత పెరిగిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. డెట్, ఈక్విటీల మధ్య పన్ను వ్యత్యాసం తగ్గడంతో ఇన్వెస్టర్లు పన్నుల తర్వాతి రాబడిని లెక్కిస్తున్నారు.
గ్లోబల్ మార్కెట్ల మద్దతు
ప్రపంచ మార్కెట్ల పరిస్థితి మెరుగుపడటం కూడా భారత్ వంటి ఎదుగుతున్న మార్కెట్లకు అనుకూలించిందని పురోహిత్ అన్నారు. అమెరికాలోని రాజకీయ పరిణామాలు కఠిన వాణిజ్య చర్యలు తగ్గుతాయనే ఆశలను పెంచాయని, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలు, మారకపు విలువల స్థిరత్వం, మెరుగైన లిక్విడిటీ ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను బలపరిచాయని తెలిపారు. ఈ పరిణామాలు రాబోయే మూడో, నాలుగో త్రైమాసికాల నాటికి భారత కంపెనీల వ్యాపార వాతావరణానికి మేలు చేస్తాయని చెప్పారు. సోమవారం నాడు విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు అక్టోబర్ 2025 తర్వాత అత్యధికంగా ఒకే రోజున భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు ప్రస్తావించారు.
అయితే పన్ను సంస్కరణలు మాత్రమే విదేశీ పెట్టుబడులను నిలబెట్టలేవని, సులభతర వాణిజ్యం (Ease of Doing Business), కార్పొరేట్ లాభాల వృద్ధి, అమెరికా వాణిజ్య విధానం, కరెన్సీ విలువలు, ద్రవ్యోల్బణ ధోరణులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రతిపాదిత పన్ను మార్పులు అమలులోకి వస్తే ఇన్వెస్టర్ల విశ్వాసం మరింత పెరిగి భారత్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హబ్గా బలపడుతుందని వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More