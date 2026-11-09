లగ్జరీ కార్లు, డ్రగ్స్, సెక్స్ వర్కర్ల ఎర.. చిన్నారులను గ్యాంగ్స్టర్లుగా మారుస్తున్న డ్రగ్స్ మాఫియా
ఫ్రాన్స్లోని మార్సెయిల్ నగరంలో డ్రగ్స్ ముఠాలు బాలురను తమ నేర ప్రపంచంలోకి ఆకర్షిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని చూపిస్తూ, పసిపిల్లలను కిరాయి హంతకులుగా, డ్రగ్స్ పెడ్లర్లుగా మారుస్తున్న భయానక నిజాలు బయటపడ్డాయి.
ఫ్రాన్స్ నేర ప్రపంచం నుంచి ఓ నమ్మలేని, కళ్లు చెమర్చే భయానక దృశ్యం బయటపడింది. సులభంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చనే ఆశ చూపించి, సోషల్ మీడియా ద్వారా చిన్నారులను డ్రగ్స్ నెట్వర్క్లోకి లాగుతున్న అంతర్జాతీయ ముఠాల పాశవిక క్రీడ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇటీవల ఒక కోర్టు విచారణలో వెల్లడైన వివరాలు చూసి న్యాయమూర్తులు, పోలీసులే దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
డ్రగ్స్ అమ్మకాల్లో లక్ష్యం చేరలేదన్న నెపంతో ఇద్దరు మైనర్ బాలురను మాఫియా బందీలుగా చేసింది. వారిని నగ్నంగా డాన్స్ చేయిస్తూ, కెమెరాల ముందు విపరీతంగా కొడుతూ తీవ్రంగా చిత్రహింసలకు గురిచేసింది. అందులో ఒక బాలుడిపై లైంగిక దాడికి కూడా పాల్పడ్డారు. బాధితుల్లో ఒకరు రహస్యంగా రాసిన లేఖ ద్వారా ఈ అన్యాయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కేసులో ఆరుగురు నిందితులకు కోర్టు కఠిన శిక్షలు ఖరారు చేసినప్పటికీ, ఫ్రాన్స్ రెండవ అతిపెద్ద నగరమైన మార్సెయిల్ (Marseille) లో డ్రగ్ మాఫియా ఎంతగా విస్తరించిందో ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
రాక్షస నెట్వర్క్ 'డీజెడ్ మాఫియా'
మార్సెయిల్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం చట్టానికి చిక్కని డ్రగ్స్ ముఠాల గుప్పిట్లో ఉన్నాయి. పోలీసు యంత్రాంగం, న్యాయవాదులు, స్థానిక రాజకీయ నాయకులు సైతం ఈ ప్రాంతాల పేరు వింటేనే భయపడే వాతావరణం నెలకొంది. తీవ్రమైన రక్తపాతం, వర్గ పోరు నుంచి పుట్టుకొచ్చిన 'డీజెడ్ మాఫియా' (DZ Mafia) ప్రస్తుతం అత్యంత ప్రమాదకరమైన నేర సంస్థగా ఎదిగింది. ఫ్రాన్స్లో గంజాయి, సింథటిక్ డ్రగ్స్తో పాటు కొకైన్ దిగుమతి విపరీతంగా పెరగడం ఈ ముఠా ఆర్థిక బలాన్ని మరింత పెంచింది. ఈ డ్రగ్స్ సామ్రాజ్యంలో రవాణా చేయడం నుంచి మొదలుకొని అపహరణలు, చిత్రహింసలు, చివరకు హత్యలు చేయడానికి కూడా చిన్నపిల్లలనే వాడుకుంటున్నారు.
చిన్నారులకు విలాసాల ఎర.. చివరికి చావు లేదా జైలు
నేర ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన 20 ఏళ్ల కామిల్ అనే యువకుడు బీబీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన చేదు అనుభవాలను పంచుకున్నాడు. "వారికి పిల్లలతో మైండ్ గేమ్ ఎలా ఆడుకోవాలో బాగా తెలుసు. నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అది నీ కాళ్ల ముందు ఉంచుతారు" అని వెల్లడించాడు. 13-14 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలకు ఖరీదైన కార్లు, ప్లాట్లు, డ్రగ్స్, చివరికి సెక్స్ వర్కర్లను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చి వారిని తమ వైపు తిప్పుకుంటారు. ఈ విలాసాలకు అలవాటు పడ్డ పిల్లలు ఆ ముఠా పట్ల ప్రాణమిచ్చేంత విశ్వాసాన్ని పెంచుకుంటారు. "ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి బయటకు రావడానికి ఒక్కటే మార్గం.. చావు లేదా జైలు జీవితం" అని కామిల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా కిరాయి హంతకుల రిక్రూట్మెంట్
ఈ క్రిమినల్ గ్యాంగ్లు చిన్నపిల్లలను బుట్టలో వేసుకోవడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్, స్నాప్చాట్ వంటి సోషల్ మీడియా వేదికలను ప్రధానంగా వాడుకుంటున్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) తో తయారు చేసిన ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలను ఉపయోగిస్తూ.. 'డ్రైవర్లు కావాలి', 'రివార్డులతో కూడిన డెలివరీ జాబ్స్' అంటూ ప్రకటనలు ఇస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం జైలులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న ఒక మాజీ డీజెడ్ మాఫియా సభ్యుడు మాట్లాడుతూ.. చిన్న వయసులోనే పెద్దమొత్తంలో డబ్బు సంపాదించవచ్చనే ఆశతోనే తాను హిట్ స్క్వాడ్లో చేరి దారుణమైన హత్యలు చేశానని ఒప్పుకున్నాడు. 13 ఏళ్ల వయసులోనే నెలకు 3,000 యూరోలు (సుమారు రూ. 3.15 లక్షలు) సంపాదించినట్లు 'జో' అనే మరో ముఠా సభ్యుడు తెలిపాడు. ఇప్పుడు అతనికి నెలకు 5,000 నుంచి 10,000 యూరోల (రూ. 10.47 లక్షల వరకు) ఆదాయం వస్తోంది. "ఇది మనుషులను నాశనం చేస్తుందని తెలుసు, కానీ ఈ దారిని మేమే ఎంచుకున్నాం" అని అతడు నిష్కపటంగా చెప్పడం గమనార్హం.
మండిపడుతున్న సర్కార్.. అదుపులోకి రాని నేరాలు
గత ఏడాది అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం 10,000 మందికి పైగా చిన్నారులు ఏదో ఒక రకంగా డ్రగ్స్ ట్రాఫికింగ్లో భాగమయ్యారు. ఫ్రాన్స్లో వేళ్లూనుకుంటున్న ఈ నేర సంస్కృతి రోడ్డు ప్రమాదాలు, గృహ హింస, మానసిక కుంగుబాటు, ఆత్మహత్యలు పెరగడానికి కారణమవుతోందని, ప్రతి ఏటా 700 మందికి పైగా డ్రగ్స్ అతిగా తీసుకోవడం (Overdose) వల్ల చనిపోతున్నారని ఫ్రాన్స్ యాంటీ-డ్రగ్స్ అధిపతి డిమిట్రీ జూలాస్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం ఎంత కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా, సోషల్ మీడియా ద్వారా చిన్నారులను రిక్రూట్ చేసుకునే ముఠాల కొత్త వ్యూహాలు పోలీసులకు పెద్ద సవాలుగా మారాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More