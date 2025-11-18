Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    GATE 2026 షెడ్యూల్​ విడుదల- తేదీలు, పేపర్లు, సెషన్లు, టైమింగ్స్​ వివరాలు..

    గేట్ 2026 షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు ఐఐటీ గౌహతి ప్రకటన చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో గేట్​ 2026 పరీక్ష తేదీలు, సెషన్లు, టైమింగ్​, పేపర్లకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 18, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ (గేట్​) 2026 పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గౌహతి విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ gate2026.iitg.ac.in ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

    GATE 2026 షెడ్యూల్​ విడుదల
    GATE 2026 షెడ్యూల్​ విడుదల

    ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, ఆర్కిటెక్చర్, సైన్స్, కామర్స్, ఆర్ట్స్, హ్యుమానిటీస్‌లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (పీజీ) కోర్సుల్లో ప్రవేశం పొందడానికి ఈ జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్ష చాలా కీలకం. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మొత్తం నాలుగు రోజుల్లో ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మొత్తం 30 టెస్ట్ పేపర్‌లను ఉదయం- మధ్యాహ్నం సెషన్లుగా విభజించి, అభ్యర్థులు సిద్ధమయ్యేందుకు వీలుగా ఈ షెడ్యూల్‌ను రూపొందించారు.

    గేట్ 2026 ముఖ్యమైన తేదీలు, టైమింగ్​

    గేట్​ 2026 ఫిబ్రవరి 7, 2026 నుంచి ఫిబ్రవరి 15, 2026 వరకు జరుగుతుంది. ఈ పరీక్షలను దేశవ్యాప్తంగా ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీల) పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తారు.

    • ఉదయం సెషన్- ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు
    • మధ్యాహ్నం సెషన్- మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు

    గేట్​ 2026 ఫలితాలు మార్చి 19, 2026 న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    గేట్​ 2026 షెడ్యూల్..

    గేట్​ 2026 తేదీల వారీగా ఏయే పేపర్లు ఏ సెషన్‌లో ఉన్నాయో ఇక్కడ చూడవచ్చు:

    1. శనివారం, ఫిబ్రవరి 7, 2026

    ఉదయం సెషన్: అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్, ఎన్విరాన్‌మెంటల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, జియాలజీ అండ్ జియోఫిజిక్స్, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్, మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్, టెక్స్‌టైల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫైబర్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్, లైఫ్ సైన్సెస్.

    మధ్యాహ్నం సెషన్: ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్, బయోటెక్నాలజీ, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, కెమిస్ట్రీ, జియోమాటిక్స్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్, హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్.

    2. ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 8, 2026

    ఉదయం సెషన్: కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పేపర్ 1, స్టాటిస్టిక్స్.

    మధ్యాహ్నం సెషన్: కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పేపర్ 2, ఎకాలజీ అండ్ ఎవల్యూషన్, నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్, ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్.

    3. శనివారం, ఫిబ్రవరి 14, 2026

    ఉదయం సెషన్: సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్ 1, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్.

    మధ్యాహ్నం సెషన్: బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్ 2, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, మెటలర్జికల్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్.

    4. ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 15, 2026

    ఉదయం సెషన్: ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్.

    మధ్యాహ్నం సెషన్: ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ప్లానింగ్, డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పేపర్లతో పరీక్ష ముగుస్తుంది.

    షెడ్యూల్‌లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే తెలుసుకోవడానికి అభ్యర్థులు గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ 2026 (గేట్​ 2026) అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేస్తూ ఉండాలి.

    News/News/GATE 2026 షెడ్యూల్​ విడుదల- తేదీలు, పేపర్లు, సెషన్లు, టైమింగ్స్​ వివరాలు..
    News/News/GATE 2026 షెడ్యూల్​ విడుదల- తేదీలు, పేపర్లు, సెషన్లు, టైమింగ్స్​ వివరాలు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes