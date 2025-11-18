GATE 2026 షెడ్యూల్​ విడుదల- తేదీలు, పేపర్లు, సెషన్లు, టైమింగ్స్​ వివరాలు..

గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ (గేట్) 2026 పరీక్షల షెడ్యూల్ను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గౌహతి విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవడానికి అధికారిక వెబ్సైట్ gate2026.iitg.ac.in ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, ఆర్కిటెక్చర్, సైన్స్, కామర్స్, ఆర్ట్స్, హ్యుమానిటీస్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (పీజీ) కోర్సుల్లో ప్రవేశం పొందడానికి ఈ జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్ష చాలా కీలకం. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మొత్తం నాలుగు రోజుల్లో ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మొత్తం 30 టెస్ట్ పేపర్లను ఉదయం- మధ్యాహ్నం సెషన్లుగా విభజించి, అభ్యర్థులు సిద్ధమయ్యేందుకు వీలుగా ఈ షెడ్యూల్ను రూపొందించారు.
గేట్ 2026 ముఖ్యమైన తేదీలు, టైమింగ్
గేట్ 2026 ఫిబ్రవరి 7, 2026 నుంచి ఫిబ్రవరి 15, 2026 వరకు జరుగుతుంది. ఈ పరీక్షలను దేశవ్యాప్తంగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీల) పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తారు.
ఉదయం సెషన్- ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు
మధ్యాహ్నం సెషన్- మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు
గేట్ 2026 ఫలితాలు మార్చి 19, 2026 న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
గేట్ 2026 షెడ్యూల్..
గేట్ 2026 తేదీల వారీగా ఏయే పేపర్లు ఏ సెషన్లో ఉన్నాయో ఇక్కడ చూడవచ్చు:
1. శనివారం, ఫిబ్రవరి 7, 2026
ఉదయం సెషన్: అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, జియాలజీ అండ్ జియోఫిజిక్స్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్, మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్, టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫైబర్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్, లైఫ్ సైన్సెస్.