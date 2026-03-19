Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    GATE 2026 ఫలితాలు విడుదల: రిజల్ట్స్, టాపర్స్ లిస్ట్, కట్-ఆఫ్ వివరాలు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?

    ఐఐటీ గౌహతి (IIT Guwahati) నేడు (మార్చి 19, 2026) GATE 2026 ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దీనితో పాటు ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ, క్వశ్చన్ పేపర్లను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

    Published on: Mar 19, 2026 4:35 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఎట్టకేలకు ఎదురుచూపులు ముగిశాయి. ఐఐటీ గౌహతి (IIT Guwahati) నేడు (మార్చి 19, 2026) GATE 2026 ఫలితాలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో పాటు ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ, ప్రశ్న పత్రాలను కూడా వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచింది. మీరు క్వాలిఫై అయ్యారో లేదో తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    GATE 2026 ఫలితాలు విడుదల: రిజల్ట్స్, టాపర్స్ లిస్ట్, కట్-ఆఫ్ వివరాలు
    ఫలితాల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్లు

    ముఖ్యమైన తేదీలు, వివరాలు

    • ఫలితాల ప్రకటన: మార్చి 19, 2026 (నేడు).
    • స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్: అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు మార్చి 27 నుండి మే 31, 2026 వరకు తమ స్కోర్‌కార్డ్‌లను ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
    • చెల్లుబాటు (Validity): గేట్ 2026 స్కోర్ ఫలితాలు ప్రకటించిన తేదీ నుండి 3 ఏళ్ల పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది.
    • ముఖ్య గమనిక: ఫలితాలు వెల్లడైన తర్వాత వాటిని మళ్లీ మూల్యాంకనం (Re-evaluation) చేసే అవకాశం ఉండదు.

    రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోవడం ఎలా? (స్టెప్-బై-స్టెప్)

    1. ముందుగా GATE 2026 అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.
    2. హోమ్ పేజీలో కనిపిస్తున్న "Applicant Login" ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    3. మీ Enrollment ID లేదా ఈమెయిల్ అడ్రస్ మరియు Password ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి.
    4. లాగిన్ అయిన తర్వాత డ్యాష్‌బోర్డ్‌లో "Result" అనే లింక్ కనిపిస్తుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి.
    5. మీ రిజల్ట్, క్వాలిఫైయింగ్ స్టేటస్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దీనిని సేవ్ లేదా ప్రింట్ తీసుకోండి.

    కట్-ఆఫ్, టాపర్స్ వివరాలు

    • కట్-ఆఫ్ మార్కులు: ఐఐటీ గౌహతి ప్రతి సబ్జెక్టుకు (CSE, EE, ME, ECE, DA, CE మొదలైనవి) కనీస అర్హత మార్కులను నిర్ణయించింది. ఈ మార్కులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చిన వారు మాత్రమే కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియకు అర్హులు. అడ్మిషన్ కట్-ఆఫ్‌లను ఆయా ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలు విడిగా ప్రకటిస్తాయి.
    • టాపర్స్ లిస్ట్: మొత్తం 30 సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన టాపర్స్ జాబితాను కూడా ఐఐటీ గౌహతి విడుదల చేస్తోంది. ఇందులో టాపర్ పేరు, బ్రాంచ్, 100 మార్కులకు వచ్చిన మార్కులు (Raw Marks), గేట్ స్కోర్ వివరాలు ఉంటాయి.
    News/News/GATE 2026 ఫలితాలు విడుదల: రిజల్ట్స్, టాపర్స్ లిస్ట్, కట్-ఆఫ్ వివరాలు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes