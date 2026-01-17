మహారాష్ట్ర స్థానిక ఎన్నికలు : హత్య కేసుల్లో నిందితులను గెలిపించిన ప్రజలు..
మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సంచలన ఫలితాలు నమోదయ్యాయి. జర్నలిస్ట్ గౌరీ లంకేష్ హత్యకేసులో నిందితుడు శ్రీకాంత్ పంగర్కర్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా గెలవగా, పుణెలో జైల్లో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ బంధువులు ఎన్సీపీ తరపున విజయం సాధించారు. ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మహారాష్ట్ర స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల్లోని కొన్ని అంశాలు దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. హత్య కేసులు, నేర చరిత్ర ఉన్న అభ్యర్థులకు ఓటర్లు పట్టం కట్టడం ఇందుకు కారణం. ముఖ్యంగా జర్నలిస్ట్-సామాజిక కార్యకర్త గౌరీ లంకేష్ హత్య కేసులో నిందితుడు శ్రీకాంత్ పంగర్కర్ జాల్నా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం గమనార్హం. అంతేకాదు జైలులో ఉన్న ఇద్దరు మహిళలు కూడా స్థానిక ఎన్నికల్లో గెలుపొందారు.
శ్రీకాంత్ పంగర్కర్ విజయం..
జాల్నా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లోని 13వ వార్డు నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన పంగర్కర్.. బీజేపీ అభ్యర్థి రావుసాహెబ్ ధోబ్లేను ఓడించారు. పంగర్కర్కు 2,661 ఓట్లు రాగా, ధోబ్లేకు 2,477 ఓట్లు వచ్చాయి. శివసేన మినహా దాదాపు అన్ని ప్రధాన పార్టీలు పంగర్కర్కు వ్యతిరేకంగా అభ్యర్థులను నిలబెట్టినప్పటికీ ఆయన విజయం సాధించారు.
2017 సెప్టెంబర్ 5న బెంగళూరులో 'లంకేష్ పత్రిక' ఎడిటర్ గౌరీ లంకేష్ను దుండగులు కాల్చి చంపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో నిందితుడైన పంగర్కర్ను 2018లో అరెస్ట్ చేయగా, సెప్టెంబర్ 2024లో కర్ణాటక హైకోర్టు ఆయనకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
గతంలో (2001-2006) పంగర్కర్ శివసేనలో సభ్యుడిగా పనిచేశారు.
పుణెలో జైలు నుంచే విజయం..
మరోవైపు పుణె మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వింతైన పరిస్థితి కనిపించింది. గ్యాంగ్స్టర్ సూర్యకాంత్ అలియాస్ బందు అంధేకర్ మనవడి హత్యకేసులో ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్న అతని బంధువులు ఇద్దరు ఎన్నికల్లో గెలిచారు. అజిత్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ తరపున బరిలోకి దిగిన సోనాలి అంధేకర్, లక్ష్మి అంధేకర్ 23వ వార్డు నుంచి విజయం సాధించారు.
నేర చరిత్ర ఉన్నవారికి టికెట్లు ఇవ్వడంపై సర్వత్రా తీవ్ర విమర్శలు ఎదురైనప్పటికీ, ఓటర్లు మాత్రం వారి వైపే మొగ్గు చూపారు.
మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్ర ధంగేకర్ భార్య ప్రతిభా ధంగేకర్ను సోనాలి అంధేకర్ ఓడించారు. ఇక బీజేపీ అభ్యర్థి రుతుజా గడాలేపై లక్ష్మి అంధేకర్ స్వల్ప తేడాతో గెలిచారు.
కుటుంబ కలహాలు - హత్యలు..
ఈ అంధేకర్ కుటుంబం గడిచిన కొద్దికాలంగా రక్తపాత రాజకీయాల్లో చిక్కుకుంది. 2024లో సోనాలి అంధేకర్ భర్త వనరాజ్ అంధేకర్ ఆస్తి వివాదాల నేపథ్యంలో దారుణంగా హత్యకు గురయ్యారు. సరిగ్గా ఏడాది తర్వాత, ప్రతీకారంగా వనరాజ్ సోదరి కుమారుడు ఆయుష్ కోమ్కర్ను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఈ కేసులోనే సోనాలి, లక్ష్మి ప్రస్తుతం జైలులోనే ఉన్నారు.
ప్రజలు తమపై నమ్మకం ఉంచారని, తమ కుటుంబం చేసిన సామాజిక సేవలే ఈ విజయానికి కారణమని అంధేకర్ కుటుంబ తరపు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులు జైల్లో ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ సభ్యులే ప్రచారాన్ని నడిపించి విజయం చేకూర్చారు.
జాల్నా కార్పొరేషన్లో బీజేపీ హవా..
ఒకవైపు ఇలాంటి సంచలన ఫలితాలు వస్తున్నా, జాల్నా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో బీజేపీ తన పట్టును నిరూపించుకుంది. 65 స్థానాలున్న ఈ కార్పొరేషన్లో బీజేపీ 41 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉండి అధికార పీఠం దిశగా సాగుతోంది.