    ముంబై, పూణే సహా మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కూటమి క్లీన్‌స్వీప్

    మహారాష్ట్రలోని 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహాయుతి కూటమి విజయదుందుభి మోగించింది. ముంబై, పుణె, నాగ్‌పూర్ వంటి కీలక నగరాలతో పాటు ఏకంగా 24 నగరాల్లో ఈ కూటమి స్పష్టమైన ఆధిక్యంతో దూసుకుపోతోంది.

    Published on: Jan 16, 2026 5:01 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మహారాష్ట్ర స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికార 'మహాయుతి' కూటమి విపక్షాలను చిత్తు చేస్తూ దూసుకుపోతోంది. శుక్రవారం ఉదయం ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కాగా, వెలువడుతున్న ఫలితాల ట్రెండ్స్ చూస్తుంటే రాష్ట్రంలోని 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో 24 చోట్ల బీజేపీ-శివసేన (షిండే) కూటమి ఘనవిజయం సాధించే దిశగా ఉంది. ముఖ్యంగా దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైతో పాటు పుణె, థానే, నవీ ముంబై, నాగ్‌పూర్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో మహాయుతి జెండా రెపరెపలాడుతోంది.

    ముంబై (BMC)లో రికార్డు విజయం దిశగా..

    అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC)పై పట్టు సాధించేందుకు మహాయుతి కూటమి సిద్ధమైంది. మొత్తం 227 వార్డులకు గాను, ఏకంగా 210 వార్డుల్లో ఈ కూటమి ఆధిక్యంలో ఉంది. అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి కావాల్సిన 114 మార్కును మహాయుతి సులువుగా దాటేసింది. మరోవైపు, ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన (UBT), రాజ్ ఠాక్రేకు చెందిన ఎంఎన్ఎస్ (MNS) కూటమి చాలా జిల్లాల్లో వెనుకంజలో ఉంది.

    ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ (MMR) పరిధిలోని తొమ్మిది కార్పొరేషన్లలో ఎనిమిదింటిని మహాయుతి కైవసం చేసుకునేలా కనిపిస్తోంది. అయితే, వసాయ్-విరార్‌లో మాత్రం హితేంద్ర ఠాకూర్ నేతృత్వంలోని బహుజన్ వికాస్ అఘాడి 65 వార్డుల్లో ముందంజలో ఉండి తన పట్టును చాటుకుంది.

    పుణె, పశ్చిమ మహారాష్ట్రలోనూ ఇదే జోరు

    పుణె, పింప్రి-చించివాడ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలోనూ బీజేపీ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    పుణె: ఇక్కడ 165 సీట్లలో బీజేపీ ఇప్పటికే 90 చోట్ల గెలుపు లేదా ఆధిక్యంలో ఉండగా, అజిత్ పవార్-శరద్ పవార్ కూటమి కేవలం 20 స్థానాలకే పరిమితమైంది.

    పింప్రి-చించివాడ్: ఇక్కడ బీజేపీ 75 వార్డుల్లో ముందంజలో ఉంది. అజిత్ పవార్ ఎన్సీపీ 40 సీట్లలో, ఏక్ నాథ్ షిండే శివసేన 10 చోట్ల ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి.

    పశ్చిమ మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీ, సోలాపూర్, కొల్హాపూర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా బీజేపీ కూటమి తన బలాన్ని నిరూపించుకుంది. కొల్హాపూర్‌లో బీజేపీ 27 సీట్లలో ముందంజలో ఉండగా, కాంగ్రెస్ 23 స్థానాల్లో గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. అహల్యనగర్‌లో మాత్రం ఎన్సీపీ 27 సీట్లు, బీజేపీ 25 సీట్లతో హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి.

    ప్రముఖుల వారసులకు షాక్

    ఈ ఎన్నికల్లో పలువురు సీనియర్ నాయకుల బంధువులకు ఓటమి తప్పలేదు.

    • శివసేన ఎంపీ రవీంద్ర వైకర్ కుమార్తె, శివసేన-యూబీటీ అభ్యర్థి లోనా రావత్ చేతిలో ఓడిపోయారు.
    • శివసేన నేత శ్రీకాంత్ సర్వంకర్ కుమారుడు సమాధాన్ సర్వంకర్ కూడా పరాజయం పాలయ్యారు.
    • మాజీ మంత్రి నవాబ్ మాలిక్ సోదరుడు కప్తాన్ మాలిక్ కుర్లాలో ఓడిపోయారు.
    • గ్యాంగ్‌స్టర్ నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన అరుణ్ గవాలీ చిన్న కుమార్తె యోగితా గవాలీ కూడా సెంట్రల్ ముంబైలో ఓటమి చవిచూశారు.

    లాతూర్, పర్భనీ, చంద్రపూర్ వంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కాంగ్రెస్ తన ఉనికిని చాటుకోగలిగింది. మొత్తానికి ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మహాయుతి కూటమి పట్టును మరోసారి సుస్థిరం చేశాయి.

