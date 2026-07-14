రియల్ ఎస్టేట్ కుబేరుడిగా గౌతమ్ అదానీ! డీఎల్ఎఫ్ సింగ్ను వెనక్కి నెట్టిన అదానీ ఫ్యామిలీ
భారతదేశ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో సరికొత్త రికార్డు నమోదైంది. 'గ్రోహే-హురున్ ఇండియా రియల్ ఎస్టేట్ రిచ్ లిస్ట్ 2026' (GROHE-Hurun India Real Estate Rich List 2026) ప్రకారం, గౌతమ్ అదానీ అండ్ ఫ్యామిలీ దేశంలోనే అత్యంత ధనవంతులైన రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూప్గా అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
దేశీయ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అదానీ గ్రూప్ దూకుడు పెంచింది. మార్కెట్లో నెలకొన్న ఒడిదొడుకులను తట్టుకుని అదానీ ఫ్యామిలీ రియల్ ఎస్టేట్ సంపద పరంగా మొదటి స్థానానికి చేరుకుంది. హురున్ ఇండియా విడుదల చేసిన తాజా 2026 జాబితా ప్రకారం టాప్-3 స్థానాల్లో నిలిచిన కుబేరుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ రిచ్ లిస్ట్ 2026: టాప్ 3 కుబేరులు
|ర్యాంక్
|పేరు / కుటుంబం
|సంస్థ పేరు
|సంపద (రూపాయలలో)
|వార్షిక మార్పు
|1
|గౌతమ్ అదానీ & ఫ్యామిలీ
|అదానీ ప్రాపర్టీస్ (అహ్మదాబాద్)
|రూ. 90,400 కోట్లు
|73% వృద్ధి
|2
|రాజీవ్ సింగ్ & ఫ్యామిలీ
|డీఎల్ఎఫ్ (న్యూఢిల్లీ)
|రూ. 90,200 కోట్లు
|29% తగ్గుదల
|3
|మంగళ్ ప్రభాత్ లోధా & ఫ్యామిలీ
|లోధా డెవలపర్స్ (ముంబై)
|రూ. 67,700 కోట్లు
|27% తగ్గుదల
64 ఏళ్ల గౌతమ్ అదానీ నేతృత్వంలోని 'అదానీ ప్రాపర్టీస్' ప్రస్తుతం దేశంలోనే అత్యంత విలువైన అన్లిస్టెడ్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థగా అవతరించింది. గత రెండేళ్లలో ఈ సంస్థ అత్యధికంగా రూ. 33,900 కోట్ల విలువను సృష్టించి 'టాప్ వాల్యూ క్రియేటర్'గా నిలిచింది. మరోవైపు మార్కెట్ కరెక్షన్ కారణంగా డీఎల్ఎఫ్ అధినేత రాజీవ్ సింగ్ సంపద తగ్గడంతో ఆయన ఒక స్థానాన్ని కోల్పోయి రెండో స్థానానికి పడిపోయారు.
టాప్ 10 జాబితాలో ఉన్న ఇతర ప్రముఖులు:
- వికాస్ ఒబెరాయ్ (ఒబెరాయ్ రియల్టీ) – రూ. 42,500 కోట్లు
- చంద్రు రహేజా & ఫ్యామిలీ (కే రహేజా కార్ప్) – రూ. 42,500 కోట్లు
- అతుల్ రుయా & ఫ్యామిలీ (ది ఫీనిక్స్ మిల్స్) – రూ. 29,900 కోట్లు
- రాజా బాగ్మనే & ఫ్యామిలీ (బాగ్మనే డెవలపర్స్) – రూ. 29,100 కోట్లు
- నిరంజన్ హీరానందని (హీరానందని కమ్యూనిటీస్) – రూ. 26,900 కోట్లు
- బసంత్ బన్సల్ & ఫ్యామిలీ (M3M ఇండియా) – రూ. 25,500 కోట్లు
- బిజయ్ కుమార్ అగర్వాల్ & ఫ్యామిలీ (సత్వ డెవలపర్స్) – రూ. 20,500 కోట్లు
నెమ్మదించిన రియల్ ఎస్టేట్ వృద్ధి
హురున్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఏడాది జాబితాలోని మొత్తం 151 కంపెనీల సంయుక్త వాల్యుయేషన్ కేవలం 2% మాత్రమే వృద్ధి చెంది రూ. 16.5 లక్షల కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది నమోదైన 14% వృద్ధితో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ. ఈ కాలంలో బీఎస్ఈ రియల్టీ ఇండెక్స్ (BSE Realty Index) 20% పతనం కావడం గమనార్హం. జాబితాలోని కేవలం 31 కంపెనీలు మాత్రమే వృద్ధిని నమోదు చేయగా, 74 కంపెనీల వాల్యుయేషన్ క్షీణించింది.
"ఈ ఏడాది హురున్ ఇండియా రియల్ ఎస్టేట్ జాబితా మార్కెట్ పూర్తిగా కుప్పకూలలేదని, కాస్త చల్లబడిందని (Cooled down) చెబుతోంది. పాత పెద్ద సంస్థల కంటే కొత్తగా వస్తున్న వారే మార్కెట్ జోరును నిలబెడుతున్నారు" అని హురున్ ఇండియా వ్యవస్థాపకుడు, ముఖ్య పరిశోధకుడు అనాస్ రెహమాన్ జునైద్ పేర్కొన్నారు.
రియల్ ఎస్టేట్ రాజధానిగా ముంబై.. ప్రాంతాల వారీగా వాటా:
పశ్చిమ భారతం (Western Region): అత్యధికంగా 54% వాటాతో (రూ. 8,84,500 కోట్లు) దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉంది. లోధా, ఇండియన్ హోటల్స్, అదానీ ప్రాపర్టీస్ ఈ ప్రాంతానికి చెందినవే.
ఉత్తర భారతం (North): 27% వాటాతో (రూ. 4,49,900 కోట్లు) రెండో స్థానంలో ఉంది (డీఎల్ఎఫ్, ఓయో ప్రిజమ్ ప్రైమరీ డ్రైవర్లు).
దక్షిణ భారతం (South): 18% వాటాను కలిగి ఉంది (ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్, ఎంబసీ ఆఫీస్ పార్క్స్ దీనికి ఊతమిచ్చాయి).
నగరాల హవా: ముంబై 50 కంపెనీలతో (రూ. 7.32 లక్షల కోట్లు) దేశ రియల్ ఎస్టేట్ రాజధానిగా కొనసాగుతుండగా, న్యూఢిల్లీ (19), గురుగ్రామ్ (18), బెంగళూరు (18) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
నిర్మాణ విస్తీర్ణంలో డీఎల్ఎఫ్ (DLF) రికార్డు
సంపద పరంగా అదానీ మొదటి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, అత్యంత విలువైన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థగా డీఎల్ఎఫ్ (రూ. 1.47 లక్షల కోట్లు) తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. అలాగే స్థలాన్ని అభివృద్ధి (Developed Area) చేయడంలో కూడా డీఎల్ఎఫ్ 352 మిలియన్ చదరపు అడుగులతో టాప్లో నిలిచింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ (243 మిలియన్ చదరపు అడుగులు), ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ (208 మిలియన్ చదరపు అడుగులు) ఉన్నాయి.
అప్పులు తగ్గించుకున్న టాప్ సంస్థ
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అప్పులను భారీగా తగ్గించుకోవడంలో 'బ్రూక్ఫీల్డ్ ఇండియా రియల్ ఎస్టేట్ ట్రస్ట్' మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సంస్థ ఏకంగా రూ. 3,030 కోట్ల అప్పులను తగ్గించుకోగా, ఆ తర్వాతి స్థానంలో M3M ఇండియా గ్రూప్ (రూ. 1,528 కోట్లు) నిలిచింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More