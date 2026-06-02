కేవలం ₹10,000తో రియల్ ఎస్టేట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు: REITs, InvITs పూర్తి గైడ్
లక్షలు, కోట్లు ఖర్చు చేయకుండానే రియల్ ఎస్టేట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగాలలో భాగస్వామ్యం పొందేందుకు REITs, InvITs అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. కేవలం ₹10,000 నుండి ₹15,000 చిన్న మొత్తంతోనే స్థిరమైన ఆదాయాన్ని (డివిడెండ్/అద్దె రూపంలో), దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధిని సాధించవచ్చు.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తరహాలోనే పనిచేసే ప్రత్యేక ఆర్థిక సాధనాలే ఈ REITs (Real Estate Investment Trusts), InvITs (Infrastructure Investment Trusts). ఇవి పెట్టుబడిదారుల నుండి నిధులను సేకరించి, పెద్ద ఎత్తున ఆదాయాన్ని ఆర్జించే రియల్ ఎస్టేట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడి పెడతాయి.
REITs (రీట్స్): ఇవి వాణిజ్య సముదాయాలు, పెద్ద ఐటీ పార్కులు, మాల్స్ లేదా అపార్ట్మెంట్ల వంటి రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులను నిర్వహిస్తాయి. (ఉదాహరణకు: ఎంబసీ ఆఫీస్ పార్క్స్ REIT, బాగ్మనే ప్రైమ్ ఆఫీస్ REIT, నాలెడ్జ్ రియల్టీ ట్రస్ట్).
InvITs (ఇన్విట్స్): ఇవి రోడ్లు, జాతీయ రహదారులు, విద్యుత్ సరఫరా లైన్లు (ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్), గ్యాస్ పైప్లైన్లు లేదా టెలికాం టవర్ల వంటి దేశీయ మౌలిక వసతుల రంగాలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. (ఉదాహరణకు: పవర్గ్రిడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్, IRB InvIT ఫండ్, ఇండియా గ్రిడ్ ట్రస్ట్).
ప్రస్తుతం సెబీ (SEBI) లో 6 REITs మరియు 28 InvITs రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి.
REITs, InvITs మధ్య ముఖ్యమైన తేడాలు
|ఫీచర్ (Feature)
|REITs (Real Estate)
|InvITs (Infrastructure)
|ఆస్తుల రకం (Underlying Assets)
|కమర్షియల్ ఆఫీస్ పార్కులు, బిజినెస్ సెంటర్లు, రిటైల్ ప్రాపర్టీలు, మాల్స్.
|రహదారులు, పవర్ గ్రిడ్లు, పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులు, వేర్హౌసింగ్, పైప్లైన్లు.
|ఆదాయ మార్గం (Revenue)
|ప్రధానంగా భవనాల అద్దెలు మరియు లీజింగ్ (కనీసం 51% ఆదాయం దీని నుంచే రావాలి).
|టోల్ వసూళ్లు, వాడుక రుసుములు (Usage fees), ఒప్పంద ఛార్జీలు.
|నిధుల కేటాయింపు (Asset Allocation)
|కనీసం 80% నిధులను ఆదాయాన్నిచ్చే పూర్తి అయిన రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టుల్లోనే పెట్టాలి.
|కనీసం 80% నిధులను ఆదాయాన్నిచ్చే పూర్తి అయిన ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్టుల్లోనే పెట్టాలి.
|లిక్విడిటీ & వర్గీకరణ
|దేశీయ మార్కెట్లో ఇవి 'ఈక్విటీ' సాధనాలుగా వర్గీకరించబడటం వల్ల మ్యూచువల్ ఫండ్స్ భాగస్వామ్యం, లిక్విడిటీ ఎక్కువ.
|ఇవి 'హైబ్రిడ్' సాధనాలుగా వర్గీకరించబడటం వల్ల ఇన్వెస్టర్ బేస్ కొద్దిగా పరిమితంగా ఉండి, ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ తక్కువగా ఉండవచ్చు.
|రిస్క్ ప్రొఫైల్
|బిల్డింగ్స్ ఆక్యుపెన్సీ రేటు, టెనెంట్ (అద్దెదారుల) నాణ్యత, రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ సైకిల్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
|కాంట్రాక్ట్ గడువు (Concession life), రెగ్యులేటరీ మార్పులు, ఆపరేటింగ్ పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
|రిటర్న్స్ రకం (Returns)
|అద్దెల పెరుగుదల వల్ల దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధి (Capital Appreciation), స్థిర ఆదాయాల సమ్మేళనం.
|ఇవి సాధారణంగా ఎక్కువ కరెంట్ యీల్డ్ (Immediate Yield) ఇస్తాయి, కానీ ప్రాజెక్ట్ గడువు ముగిసే కొద్దీ ఆస్తుల వాల్యూ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి?
స్పాన్సర్లు (Sponsors): మొదట స్పాన్సర్లు ఒక ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేసి, తమ వద్ద ఉన్న ఆదాయాన్నిచ్చే ఆస్తులను దానికి బదిలీ చేస్తారు.
యూనిట్ల జారీ (Units Issue): ఆ ట్రస్ట్ పెట్టుబడిదారులకు 'యూనిట్లను' జారీ చేసి నిధులను సేకరిస్తుంది.
నిర్వహణ (Management): ఒక ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఈ ఆస్తులను పర్యవేక్షిస్తుండగా, పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలను రక్షించడానికి 'ట్రస్టీలు' బాధ్యత వహిస్తారు.
ఆదాయ పంపిణీ (Income Distribution): సేకరించిన అద్దెలు లేదా టోల్ వసూళ్ల నుండి వచ్చే నికర నగదు ప్రవాహాన్ని (NDCF) పెట్టుబడిదారులకు పంచుతారు.
నిబంధన: సెబీ నిబంధనల ప్రకారం, REITs, InvITs తమకు వచ్చే పన్ను పరిధిలోని ఆదాయంలో కనీసం 90% మొత్తాన్ని తప్పనిసరిగా డివిడెండ్లు లేదా వడ్డీ రూపంలో ప్రతి త్రైమాసికానికి (Quarterly) లేదా ఆరు నెలలకోసారి పెట్టుబడిదారులకు పంపిణీ చేయాలి.
కీలక ప్రయోజనాలు (Key Features)
తక్కువ పెట్టుబడి అవసరం: భారీ మొత్తంలో లక్షలు, కోట్లు అవసరం లేకుండా కేవలం ₹10,000 నుండి ₹15,000 తోనే ఈ పెద్ద పెద్ద ఆస్తులలో వాటా పొందవచ్చు.
సులభమైన క్రయవిక్రయాలు (Liquidity): ఇవి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లలో (NSE/BSE) లిస్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి, డీమ్యాట్ ఖాతా ద్వారా ఎప్పుడైనా సులభంగా విక్రయించవచ్చు. భౌతిక ఆస్తుల తరహాలో ఇవి ఇల్-లిక్విడ్ కావు.
సురక్షితమైన నియంత్రణ: వీటిని సెబీ (SEBI) కఠినమైన నిబంధనలతో పర్యవేక్షిస్తుంది కాబట్టి డిస్క్లోజర్స్, పారదర్శకత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
వైవిధ్యం (Diversification): ఒకే ప్రాపర్టీపై కాకుండా వేర్వేరు ఆస్తుల పోర్ట్ఫోలియోపై పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల నష్టభయం తగ్గుతుంది.
ఆదాయపు పన్ను నియమాలు (Taxation Rules)
ఇన్వెస్ట్మెంట్లను ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ (SPV) ద్వారా రూట్ చేసినప్పుడు వీటిని పాస్-త్రూ (Pass-through) సంస్థలుగా పరిగణిస్తారు.
సాధారణ ఆదాయం: పెట్టుబడిదారుడికి వచ్చే డివిడెండ్, వడ్డీ, అద్దె ఆదాయం వారి వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్ రేట్ల (Tax Slabs) ప్రకారం పన్ను పరిధిలోకి వస్తాయి.
షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (STCG): కొనుగోలు చేసిన 12 నెలల లోపు మార్కెట్లో విక్రయిస్తే వచ్చే లాభాలపై 20% పన్ను పడుతుంది.
లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (LTCG): 12 నెలల తర్వాత విక్రయిస్తే వచ్చే లాభాలపై 12.5% పన్ను వర్తిస్తుంది (ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ₹1.25 లక్షల వరకు లాభాలపై మినహాయింపు ఉంటుంది).
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పరిశీలించాల్సిన ముఖ్యాంశాలు
టోటల్ రిటర్న్స్ (Total Return): కేవలం డివిడెండ్ యీల్డ్ మాత్రమే కాకుండా, మార్కెట్లో ఆ యూనిట్ ధర (NAV) పనితీరును కూడా గమనించాలి.
అప్పుల పరిమితి (Leverage/Debt): మితిమీరిన అప్పులు ఉన్న ట్రస్ట్ల వల్ల వడ్డీ భారం పెరిగి డివిడెండ్లు తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. (రిస్క్ పరిమితి: REITs కు గరిష్టంగా 49%, InvITs కు 70% వరకు అప్పుకు అనుమతి ఉంటుంది).
వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం (Interest Rate Sensitivity): మార్కెట్లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు ఇటువంటి యీల్డ్ ఉత్పత్తుల ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు ఇవి మెరుగైన ప్రయోజనాన్ని ఇస్తాయి.
స్పాన్సర్ల విశ్వసనీయత (Sponsor Strength): ట్రస్ట్ను నడిపించే స్పాన్సర్ల ఆర్థిక బలం, ఆపరేటింగ్ ట్రాక్ రికార్డ్, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ప్రమాణాలు బాగుండాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More