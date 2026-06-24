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    ఐటీ సెల్‌ఆఫ్ దెబ్బ: నేడు మార్కెట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలివే

    గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఐటీ, సెమీకండక్టర్ షేర్లలో భారీగా అమ్మకాలు జరగడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను కుదిపేసింది. ఈ ప్రభావం నేడు భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లపై పడే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ స్వల్ప ప్రీమియంతో ట్రేడవుతుండటంతో నేడు ట్రేడింగ్ ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభం కావచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    Published on: Jun 24, 2026 7:25 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    గ్లోబల్ ఐటీ, సెమీకండక్టర్ షేర్లలో అమ్మకాల వెల్లువ కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. ఈ మిశ్రమ సంకేతాల నేపథ్యంలో, బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో భారతీయ బెంచ్‌మార్క్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 లు ఒడిదొడుకులతో కూడిన ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్‌ను నమోదు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 23,874 పాయింట్ల స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ముగింపు ధర కంటే దాదాపు 21 పాయింట్ల ప్రీమియం. దీనిని బట్టి చూస్తే నేడు మార్కెట్లు స్థిరంగా లేదా స్వల్ప మార్పులతో ప్రారంభం కానున్నాయని స్పష్టమవుతోంది.

    ఐటీ సెల్‌ఆఫ్ దెబ్బ: నేడు మార్కెట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలివే
    ఐటీ సెల్‌ఆఫ్ దెబ్బ: నేడు మార్కెట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలివే

    మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. అన్ని రంగాల్లోనూ అమ్మకాల ఒత్తిడి తీవ్రం కావడంతో సూచీలు కుప్పకూలాయి. సెన్సెక్స్ 893.39 పాయింట్లు (1.16%) నష్టపోయి 76,200.68 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 50 సూచీ 278.80 పాయింట్లు (1.16%) క్షీణించి 23,824.10 వద్ద స్థిరపడింది.

    "గ్లోబల్ మార్కెట్ల బలహీనత, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల (FII) నిరంతర ఉపసంహరణలు, అమెరికా-ఇరాన్ సీజ్‌ఫైర్‌పై నెలకొన్న అనిశ్చితి వల్ల స్వల్పకాలంలో భారతీయ ఈక్విటీలు కొంత ప్రతికూలతతో ఫ్లాట్‌గా సాగే అవకాశం ఉంది" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ్ ఖేమ్కా విశ్లేషించారు.

    నాస్‌డాక్‌ను ముంచేసిన టెక్ షేర్లు

    అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో కఠిన వైఖరిని (Hawkish stance) అవలంబించవచ్చనే అంచనాలు, సెమీకండక్టర్ షేర్లలో భారీ పతనం కారణంగా మంగళవారం రాత్రి అమెరికా మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ 47.22 పాయింట్లు (0.09%) తగ్గి 51,665.49 వద్ద, S&P 500 సూచీ 107.32 పాయింట్లు (1.44%) క్షీణించి 7,365.47 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. టెక్ కంపెనీల ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువగా ఉండే నాస్‌డాక్ కాంపోజిట్ ఏకంగా 579.56 పాయింట్లు (2.21%) నష్టపోయి 25,587.04 వద్ద ముగిసింది.

    ప్రధాన టెక్ కంపెనీల షేర్ల వివరాలు:

    • మైక్రాన్ టెక్నాలజీ: 13.18% పతనం
    • మార్వెల్ టెక్నాలజీ: 9.36% క్షీణత
    • ఇంటెల్: 6.14% డౌన్
    • ఏఎండీ (AMD): 5.76% నష్టం
    • టెస్లా: 5.79% పతనం
    • ఎన్విడియా (Nvidia): 4.15% క్షీణత
    • ఆపిల్, ఆల్ఫాబెట్: వరుసగా 0.91%, 0.77% నష్టం
    • మైక్రోసాఫ్ట్, స్పేస్ ఎక్స్: వరుసగా 1.80%, 0.98% లాభం

    ఆసియా మార్కెట్లలో మిశ్రమ ట్రెండ్

    బుధవారం ఉదయం ఆసియా మార్కెట్లు మిశ్రమంగా కదలాడుతున్నాయి. టెక్ షేర్లు స్వల్పంగా పుంజుకున్నప్పటికీ జపాన్ మార్కెట్లు నష్టాల్లోనే ఉన్నాయి. నిక్కీ 225 సూచీ 0.52%, టోపిక్స్ 0.41% మేర క్షీణించాయి. అయితే, అంతకుముందు రోజు 10% భారీ పతనాన్ని చూసిన దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పి (Kospi) సూచీ నేడు ఏకంగా 3.65% పుంజుకుంది. కోస్డాక్ కూడా 1.49% లాభపడింది. హాంగ్‌కాంగ్ హాంగ్‌సెంగ్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ సానుకూల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తున్నాయి.

    అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చల్లో ముందడుగు

    ఇరాన్‌తో అమెరికా యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు రిపబ్లికన్ల నేతృత్వంలోని సెనేట్ ఓటు వేసింది. ఇదే సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్‌కు చెందిన అన్‌ఫ్రీజ్ చేసిన నిధులు వాషింగ్టన్ నియంత్రణలోనే ఉంటాయని, వాటిని అమెరికా నుంచి కేవలం ఆహారం, వైద్య సాగ్రీల కొనుగోలుకు మాత్రమే ఇరాన్ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న శాంతి చర్చల్లో ఇదొక కీలక పరిణామంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    తుది దశకు భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం

    భారత్, అమెరికా దేశాల మధ్య చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకుందని అమెరికా విదేశాంగ శాఖకు చెందిన దక్షిణాసియా వ్యవహారాల డిప్యూటీ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ బెథానీ పౌలోస్ మారిసన్ వెల్లడించారు.

    "వాణిజ్య రంగాన్ని పరిశీలిస్తే, ఫిబ్రవరి 2026లో చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ముగించాలనే సంకల్పాన్ని ప్రకటించాం. ప్రస్తుతం మనం దానికి చాలా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం" అని ఏఎన్ఐ (ANI) వార్తా సంస్థతో ఆమె పేర్కొన్నారు.

    కరెన్సీ, కమోడిటీ మార్కెట్ల అప్‌డేట్స్

    బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ (BoJ): ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చేలా వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచాలని జూన్ పాలసీ సమావేశంలో బోర్డు సభ్యులు ప్రతిపాదించారు. కాగా, జపాన్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (PPI) మే నెలలో వార్షిక ప్రాతిపదికన 3.3% పెరిగింది.

    క్రూడాయిల్: హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) గుండా చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలు పెరగడంతో ముడిచమురు ధరలు మరింత తగ్గాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.99% తగ్గి బ్యారెల్‌కు $76.32 వద్దకు చేరగా, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ 1.05% క్షీణించి $72.44 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    బంగారం, వెండి: పసిడి ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.8% తగ్గి ఔన్స్‌కు $4,083.77 పలుకుతుండగా, వెండి ధర 1.1% క్షీణించి $60.86 వద్దకు పడిపోయింది.

    డాలర్ ఇండెక్స్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ ఏడాది కాలంలోనే అత్యధిక స్థాయికి చేరింది. ఆరు ప్రధాన కరెన్సీలతో కూడిన డాలర్ ఇండెక్స్ 0.38% పెరిగి 101.39 వద్దకు చేరింది. యూరో 0.41% తగ్గి $1.138 వద్ద, స్టెర్లింగ్ పౌండ్ 0.45% క్షీణించి $1.3187 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. జపాన్ యెన్‌తో పోలిస్తే డాలర్ 161.55 వద్ద బలపడింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఐటీ సెల్‌ఆఫ్ దెబ్బ: నేడు మార్కెట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలివే
    Home/News/ఐటీ సెల్‌ఆఫ్ దెబ్బ: నేడు మార్కెట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలివే
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