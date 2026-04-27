బెంగళూరులో ఎన్విడియా భారీ డీల్: రూ. 1,230 కోట్లతో ఆఫీస్ స్పేస్ లీజ్
ప్రపంచ కృత్రిమ మేధ (AI) విప్లవానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న సెమీకండక్టర్ దిగ్గజం ఎన్విడియా (NVIDIA), భారత్లో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొందిన బెంగళూరులో ఈ దిగ్గజ సంస్థ భారీ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
కృత్రిమ మేధ (AI) రంగంలో రారాజుగా వెలుగుతున్న ఎన్విడియా, భారత ఐటీ రాజధాని బెంగళూరులో తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరిస్తోంది. నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న 'బాగ్మనే క్యాపిటల్' ప్రాజెక్టులో ఏకంగా 7.6 లక్షల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్థలాన్ని ఈ సంస్థ లీజుకు తీసుకుంది. రాబోయే పదేళ్ల కాలానికి గాను ఈ లీజు ఒప్పందం విలువ సుమారు రూ. 1,230 కోట్లుగా ఉండటం విశేషం.
పదేళ్ల ఒప్పందం.. నెలకు కోట్లలో అద్దె
ప్రాప్స్టాక్ (Propstack) సేకరించిన డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం, ఎన్విడియా అనుబంధ సంస్థ 'ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. బాగ్మనే క్యాపిటల్లోని మెమ్ఫిస్ సౌత్ టవర్లో మొత్తం 12 అంతస్తులను కంపెనీ లీజుకు తీసుకుంది.
- అద్దె వివరాలు: నెలకు చదరపు అడుగుకు రూ. 113 చొప్పున, నెలకు సుమారు రూ. 8.59 కోట్ల అద్దెను ఎన్విడియా చెల్లించనుంది.
- సెక్యూరిటీ డిపాజిట్: ఈ డీల్ కోసం కంపెనీ రూ. 34.35 కోట్లను సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా జమ చేసింది.
- పెరుగుదల: ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి అద్దెలో 15 శాతం పెరుగుదల ఉండేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి ఈ లీజు అమల్లోకి వచ్చింది.
గ్లోబల్ AI హబ్గా భారత్
ఇటీవలే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాప్ను దాటి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన ఎన్విడియా, భారత్లో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వెనుక బలమైన కారణం ఉంది. భారత్ కేవలం ఐటీ సేవలకే పరిమితం కాకుండా, గ్లోబల్ ఆర్ అండ్ డి (R&D), ఇంజనీరింగ్ కేంద్రంగా మారుతోందని ఈ ఒప్పందం నిరూపిస్తోంది.
"ఎన్విడియా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రపంచ AI వ్యవస్థలో భారత్ పాత్ర ఎంత కీలకమో తెలియజేస్తోంది. సెమీకండక్టర్ రంగం వృద్ధికి, అత్యాధునిక సాంకేతికతకు బెంగళూరు చిరునామాగా మారుతోంది" అని ప్రాప్స్టాక్ కో-ఫౌండర్ రాజా సీతారామన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
పోటీలో టెక్ దిగ్గజాలు
బెంగళూరు రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో ఇలాంటి భారీ డీల్స్ కొత్తేమీ కాదు. గత కొద్ది నెలలుగా యాపిల్, క్వాల్కామ్ వంటి సంస్థలు కూడా తమ కార్యాలయాలను భారీగా విస్తరిస్తున్నాయి.
- ఆపిల్: ఎంబసీ జెనిత్లో అదనంగా 1.21 లక్షల చదరపు అడుగులను లీజుకు తీసుకుంది.
- క్వాల్కామ్: సుమారు రూ. 184 కోట్ల వ్యయంతో 2.56 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని తీసుకుంది.
- మోర్గాన్ స్టాన్లీ: ముంబైలో దాదాపు 10 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుని రికార్డు సృష్టించింది.
ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని గ్రేడ్-ఏ ఆఫీస్ స్పేస్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరుగుతోంది. 2026 మొదటి త్రైమాసికంలోనే నగరంలో సుమారు 92 లక్షల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ లీజింగ్ జరగడం విశేషం. ఎన్విడియా రాకతో ఈ ప్రాంతంలో రియల్ ఎస్టేట్ విలువ మరింత పెరగడమే కాకుండా, వేల సంఖ్యలో హై-ఎండ్ ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More