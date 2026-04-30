స్టాక్ మార్కెట్కు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ షాక్: నేడు నష్టాలతో ప్రారంభం కానున్న సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ? 15 కీలక అంశాలివే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రతికూల పవనాలు, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం, పెరిగిన ముడిచమురు ధరల నేపథ్యంలో భారత మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. మదుపరులు గమనించాల్సిన 15 ప్రధాన మార్పుల విశ్లేషణ.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లలో నేడు భారీ ఒడిదుడుకులు చోటుచేసుకునేలా కనిపిస్తున్నాయి. నిన్నటి ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు లాభాలతో ముగిసినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు నేడు మదుపరులను కలవరపెడుతున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) సుమారు 67 పాయింట్ల నష్టంతో 24,185 స్థాయి వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండటం, దేశీయ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభం కాబోతున్నాయని సంకేతాలిస్తోంది.
ఫెడ్ నిర్ణయం.. హాకిష్ పాజ్ (Hawkish Pause)
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను వరుసగా మూడోసారి 3.5%–3.75% వద్ద యథాతథంగా ఉంచింది. అయితే, ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా అదుపులోకి రాలేదని, ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల వల్ల భవిష్యత్తులో కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ హెచ్చరించారు. దీనిని మార్కెట్ వర్గాలు 'హాకిష్ పాజ్'గా అభివర్ణిస్తున్నాయి. అంటే వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోగా, మరికొంత కాలం అధిక స్థాయిలోనే కొనసాగుతాయనే సంకేతం ఇది. సాధారణంగా అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోతే, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FPIs) భారత మార్కెట్ల నుంచి నిధులను వెనక్కి తీసుకుంటారు.
భగ్గుమంటున్న చమురు ధరలు
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు మరోసారి ముదిరాయి. హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద నౌకా దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేసే ప్రసక్తే లేదని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 120 డాలర్ల మార్కును తాకింది. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది కాబట్టి, ధరల పెంపు మన కరెంట్ అకౌంట్ లోటుపై (CAD) తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
టెక్ దిగ్గజాల ఫలితాల ప్రభావం
అమెరికా మార్కెట్లలో దిగ్గజ కంపెనీలైన మైక్రోసాఫ్ట్, ఆల్ఫాబెట్ (గూగుల్), అమెజాన్ తమ త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆదాయం 18 శాతం పెరగ్గా, గూగుల్ క్లౌడ్ వ్యాపారం అంచనాలను మించి రాణించింది. అయితే మెటా (ఫేస్బుక్) షేర్లు మాత్రం 7 శాతం మేర పడిపోయాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ షేర్లలో నెలకొన్న ఈ మిశ్రమ స్పందన భారత ఐటీ రంగంపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
దేశీయ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేసే అంశాలు
"ప్రస్తుతానికి మార్కెట్లు చాలా సున్నితంగా ఉన్నాయి. వచ్చే వారం వెలువడనున్న ఎన్నికల ఫలితాలకు ముందు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు మార్కెట్ దిశను నిర్దేశిస్తాయి. పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి విలువ క్షీణత మదుపరులలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా విశ్లేషించారు.
అంతేకాకుండా, అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ (Bond Yields) 4.42 శాతానికి చేరుకోవడం ఆందోళనకరం. బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగితే ఈక్విటీ మార్కెట్ల నుంచి పెట్టుబడులు బాండ్ల వైపు మళ్లుతాయి. జపాన్ బాండ్ ఈల్డ్స్ కూడా 29 ఏళ్ల గరిష్టానికి చేరుకున్నాయి.
మదుపరులు ఏం చేయాలి?
మార్కెట్లు గ్యాప్-డౌన్ ప్రారంభమయ్యే సూచనలు ఉన్నందున, తొందరపడి కొనుగోళ్లు చేయకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే రంగాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అటు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకుని 4,566 డాలర్ల (Spot Gold) వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నష్టాల్లో ఉంటే మన మార్కెట్లు కూడా పడిపోతాయా?
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది భారత మార్కెట్లు ప్రారంభం కాకముందే ట్రేడ్ అయ్యే సూచీ. ఇది సింగపూర్కు బదులు గుజరాత్లోని గిఫ్ట్ సిటీ నుంచి ట్రేడ్ అవుతుంది. ఇది నష్టాల్లో ఉంటే మన నిఫ్టీ కూడా నష్టాలతోనే మొదలయ్యే అవకాశం 90% ఉంటుంది.
2. అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు మార్చకపోతే భారత్కు ఎందుకు నష్టం?
అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గితేనే భారత్ వంటి దేశాలకు పెట్టుబడులు వస్తాయి. అక్కడ రేట్లు తగ్గకపోతే డాలర్ బలపడుతుంది, రూపాయి బలహీనపడుతుంది. దీనివల్ల మన దిగుమతులు ప్రియమై, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది.
3. ఐటీ షేర్లు నేడు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ ఫలితాలు బాగున్నప్పటికీ, మెటా షేర్లు పడిపోవడం వల్ల టెక్ రంగంలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఫలితాల ఆధారంగా ఆయా కంపెనీల షేర్లలో కదలికలు ఉంటాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More