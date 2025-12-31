Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    న్యూ ఇయర్ వేళ డెలివరీలకు బ్రేక్.. గిగ్ వర్కర్ల సమ్మె సైరన్.. ప్రధాన డిమాండ్లివే

    న్యూ ఇయర్ వేడుకల వేళ దేశవ్యాప్తంగా డెలివరీ, క్యాబ్ సేవల్లో అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. వేతనాలు, భద్రత, ముఖ్యంగా '10 నిమిషాల డెలివరీ' విధానం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గిగ్ వర్కర్లు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు.

    Published on: Dec 31, 2025 1:40 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కొత్త ఏడాది వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో డెలివరీ ఏజెంట్లు, క్యాబ్ డ్రైవర్లు తమ నిరసన గళాన్ని విప్పారు. వేతనాలు, పనివేళలు, భద్రతపై స్పష్టమైన హామీలు కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న గిగ్ వర్కర్లు నేడు (డిసెంబర్ 31) సమ్మె చేస్తున్నారు. స్విగ్గీ, జొమాటో, జెప్టో, బ్లింకిట్, అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో పనిచేసే డెలివరీ బాయ్స్‌తో పాటు క్యాబ్ డ్రైవర్లు కూడా ఈ నిరసనలో పాల్గొంటున్నారు.

    న్యూ ఇయర్ వేళ డెలివరీలకు బ్రేక్.. గిగ్ వర్కర్ల సమ్మె సైరన్.. ప్రధాన డిమాండ్లివే (File photo/PTI)
    న్యూ ఇయర్ వేళ డెలివరీలకు బ్రేక్.. గిగ్ వర్కర్ల సమ్మె సైరన్.. ప్రధాన డిమాండ్లివే (File photo/PTI)

    ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ యాప్-బేస్డ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ వర్కర్స్ (IFAT), తెలంగాణ గిగ్ అండ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఈ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. క్రిస్మస్ రోజున గురుగ్రామ్‌లో జరిగిన సమ్మె వల్ల సేవలు స్తంభించగా, ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ వేళ దేశవ్యాప్తంగా అదే పరిస్థితి పునరావృతమయ్యేలా కనిపిస్తోంది.

    గిగ్ వర్కర్ల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:

    డెలివరీ భాగస్వాములు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పనిచేస్తున్నారని, కానీ దానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడం లేదని యూనియన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. వారి డిమాండ్లు ప్రధానంగా ఈ 6 అంశాలపై ఉన్నాయి:

    కనీస వేతనం: చట్టబద్ధమైన కనీస వేతనాలకు అనుగుణంగా ఆదాయ భద్రత కల్పించాలి.

    10 నిమిషాల డెలివరీ రద్దు: "ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి 10 నిమిషాల్లో డెలివరీ చేయమని కోరడం అన్యాయం. ఇది రోడ్డు ప్రమాదాలకు దారితీస్తోంది" అని ఐఎఫ్ఏటి (IFAT) ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.

    క్యాబ్ ధరల సవరణ: రైడ్-హెయిలింగ్ డ్రైవర్లకు కిలోమీటరుకు కనీసం రూ. 20 చెల్లించాలి.

    పనివేళలు: రోజుకు 8 గంటల పనివేళలు ఉండాలి. అదనపు సమయం పనిచేస్తే 'ఓవర్‌టైమ్' కింద అదనపు వేతనం ఇవ్వాలి.

    సామాజిక భద్రత: ప్రమాదాలు, అనారోగ్యం సంభవించినప్పుడు ఆదుకునేలా ఇన్సూరెన్స్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలి.

    రాత్రి వేళ భద్రత: దట్టమైన మంచు కురిసే శీతాకాలం రాత్రుల్లో 11 గంటల తర్వాత డెలివరీలను నిలిపివేయాలి.

    భయం గుప్పిట్లో కార్మికులు

    గత సమ్మెల సమయంలో కంపెనీ యాజమాన్యాలు కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడ్డాయని కార్మికులు ఆరోపిస్తున్నారు. "నిరసనల్లో పాల్గొన్నందుకు మా రేట్ కార్డులను యాప్ నుంచి తొలగిస్తున్నారు" అని ఒక డెలివరీ ఏజెంట్ వాపోయారు. ఇలాంటి చర్యలు గిగ్ వర్కర్లలో ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి.

    సేవల్లో అంతరాయం తప్పదా?

    క్రిస్మస్ రోజున గురుగ్రామ్‌లోని సెక్టార్ 47, 48, 50 వంటి ప్రాంతాల్లో ఫుడ్ డెలివరీల కోసం ప్రజలు గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ వేళ ఢిల్లీ, నోయిడా, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో కూడా భారీగా ఆర్డర్లు వస్తాయని, ఈ సమయంలో సమ్మె జరిగితే వినియోగదారులకు ఇబ్బందులు తప్పవని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    తమ కష్టానికి తగిన విలువ ఇవ్వాలని, రోడ్లపై ప్రాణాలకు భరోసా కల్పించాలని గిగ్ వర్కర్లు గట్టిగా కోరుతున్నారు. మరి యాజమాన్యాలు వీరి డిమాండ్లపై ఎలా స్పందిస్తాయో వేచి చూడాలి.

    recommendedIcon
    News/News/న్యూ ఇయర్ వేళ డెలివరీలకు బ్రేక్.. గిగ్ వర్కర్ల సమ్మె సైరన్.. ప్రధాన డిమాండ్లివే
    News/News/న్యూ ఇయర్ వేళ డెలివరీలకు బ్రేక్.. గిగ్ వర్కర్ల సమ్మె సైరన్.. ప్రధాన డిమాండ్లివే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes