Zepto IPO: సెబీకి గోప్యతతో కూడిన DRHP ని దాఖలు చేసిన జెప్టో
అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న క్విక్ కామర్స్ స్టార్టప్ జెప్టో (Zepto), ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. దేశీయ క్యాపిటల్ మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ 'సెబీ' (Sebi) కి జెప్టో తన ఐపీఓ (IPO) పత్రాలను సమర్పించింది.
జెప్టో ఈ ఐపీఓ ద్వారా సుమారు రూ. 11,000 కోట్లు సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
రహస్య మార్గం (Confidential Route): జెప్టో 'కాన్ఫిడెన్షియల్ ప్రీ-ఫైలింగ్' విధానాన్ని ఎంచుకుంది. దీనివల్ల కంపెనీ తన ముసాయిదా పత్రాలను (DRHP) సెబీకి సమర్పించినప్పటికీ, అవి వెంటనే బహిరంగం కావు. సెబీ నుంచి ప్రాథమిక ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చాక, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి పబ్లిక్ ఫైలింగ్కు వెళ్లేందుకు ఈ మార్గం వీలు కల్పిస్తుంది.
లిస్టింగ్ సమయం: 2026వ సంవత్సరంలో ఈ కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్లోకి లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఇది జరిగితే, అతి తక్కువ వ్యవధిలోనే మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన స్టార్టప్లలో ఒకటిగా జైప్టో నిలుస్తుంది.
జెప్టో ప్రస్థానం, విలువ (Valuation)
స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ డ్రాపౌట్స్ ఆదిత్ పాలిచా, కైవల్య వోహ్రా స్థాపించిన జెప్టో, కేవలం 10 నిమిషాల్లో కిరాణా సామాగ్రిని డెలివరీ చేసే మోడల్తో దూసుకుపోతోంది.
మార్కెట్ విలువ: అక్టోబర్ 2025 నాటికి జెప్టో విలువ $7 బిలియన్లు (సుమారు రూ. 58,000 కోట్లు) గా ఉంది.
పెట్టుబడులు: ఇప్పటివరకు ఈ సంస్థ వివిధ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి $1.8 బిలియన్ల (సుమారు రూ. 16,000 కోట్లు) నిధులను సేకరించింది.
వ్యాపార విస్తరణ: సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి జెప్టోకు దేశవ్యాప్తంగా 900 కంటే ఎక్కువ డార్క్ స్టోర్లు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా సుమారు $3 బిలియన్ల (రూ. 26,000 కోట్లు) గ్రాస్ సేల్స్ను సాధించింది.
పోటీదారులు ఎవరు?
భారత స్టాక్ మార్కెట్లో ఇప్పటికే క్విక్ కామర్స్ విభాగంలో జొమాటో (బ్లింకిట్), స్విగ్గీ (ఇన్స్టామార్ట్) లిస్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జెప్టో కూడా చేరితే, ఈ మూడు దిగ్గజాల మధ్య మార్కెట్ వాటా కోసం పోటీ మరింత తీవ్రం కానుంది.
జెప్టో ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 1,000 - 1,100 కోట్ల నగదును ఖర్చు చేస్తూ (Cash Burn) తన కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోంది. ఐపీఓ ద్వారా వచ్చే నిధులను ఈ విస్తరణకే వాడే అవకాశం ఉంది.
క్విక్ కామర్స్ రంగంపై నమ్మకంతో ఉన్న ఇన్వెస్టర్లకు జెప్టో ఐపీఓ ఒక గొప్ప అవకాశంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, కంపెనీ ఇంకా లాభాల్లోకి రాకపోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు దీనిపై ఎలా స్పందిస్తారో వేచి చూడాలి.