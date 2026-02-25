భారత్ వైపు గ్లోబల్ ఆటో దిగ్గజాల చూపు: తయారీ మాత్రమే కాదు.. ఇంజినీరింగ్పై ఫోకస్
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఆటో విడిభాగాల తయారీ సంస్థలు ఇప్పుడు భారత్ను తమ ప్రధాన ఇంజనీరింగ్ కేంద్రంగా మార్చుకుంటున్నాయి. కేవలం ఖర్చు తక్కువని కాకుండా, మన ఇంజనీర్ల అద్భుతమైన నైపుణ్యం చూసి టెన్నెకో, వాలియో వంటి దిగ్గజాలు ఫిదా అవుతున్నాయి.
ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ రంగానికి భారత్ ఇప్పుడు కేవలం తయారీ కేంద్రం (Manufacturing Hub) మాత్రమే కాదు, సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు చిరునామాగా మారుతోంది. ఈవీ టెక్నాలజీ, ఏడీఏఎస్ (ADAS) వంటి అధునాతన ఫీచర్ల రూపకల్పనలో భారతీయ ఇంజనీర్లు ఇప్పుడు గ్లోబల్ టీమ్స్తో పోటీ పడుతున్నారు.
ఒకప్పుడు భారత్ అంటే ప్రపంచ దేశాలకు కేవలం ‘బ్యాక్ ఆఫీస్’ లేదా ‘తక్కువ ధరకు వస్తువులు తయారు చేసే చోటు’ అనే అభిప్రాయం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ సీన్ పూర్తిగా మారిపోయింది. టెస్లా నుండి టెన్నెకో వరకు ప్రతి ఒక్కరూ భారత్లో తమ ఇంజనీరింగ్ మెదళ్లను వెతుక్కుంటున్నారు. టెన్నెకో (Tenneco Inc.), బోర్గ్ వార్నర్ (BorgWarner), వాలియో (Valeo SE) వంటి అంతర్జాతీయ దిగ్గజాలు ఇప్పుడు తమ భవిష్యత్తు వాహన సాంకేతికతను మన దేశంలోనే రూపొందిస్తున్నాయి.
ఖర్చు కోసం కాదు.. క్వాలిటీ కోసం!
భారతదేశం ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ మాత్రమే కాదు, మూడవ అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ కూడా. దీనికి తోడు అమెరికా, యూరప్ దేశాలతో మన దేశం కుదుర్చుకుంటున్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు (FTAs) సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలకు బాటలు వేస్తున్నాయి.
“ఇది కేవలం ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం కాదు.. ఇక్కడి ఇంజనీర్ల సామర్థ్యంపై నమ్మకం. వాహనాలు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఆధారంగా నడుస్తున్నాయి. ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్-హెవీ రంగాల్లో భారతీయ ఇంజనీర్ల భాగస్వామ్యం ఇప్పుడు 50 శాతానికి పైగా ఉంటోంది” అని నోమురా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రతినిధి హర్షవర్ధన్ శర్మ విశ్లేషించారు.
‘ఫైవ్ స్టార్’ భోజనం ఖర్చుతో అద్భుతమైన సస్పెన్షన్
అమెరికాకు చెందిన టెన్నెకో సంస్థ ‘డా విన్సీ డీసీఎక్స్’ (DaVinci DCx) అనే సరికొత్త సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేసింది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, రోడ్డుపై ఉండే గుంతలు, స్పీడ్ బ్రేకర్లను బట్టి ఇది తనకు తానుగా మారిపోయి ప్రయాణాన్ని సుఖమయం చేస్తుంది.
“ఈ అధునాతన సస్పెన్షన్ ధర ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఇద్దరు కలిసి చేసే విందు భోజనం ఖర్చుతో సమానం. దీనిని అమెరికా, యూరప్, భారతీయ ఇంజనీర్లు కలిసి రూపొందించారు” అని టెన్నెకో క్లీన్ ఎయిర్ ఇండియా సీఈవో అరవింద్ చంద్ర గర్వంగా చెబుతున్నారు.
బెంగళూరు, చెన్నైలే కేంద్ర బిందువులు
మరోవైపు బోర్గ్ వార్నర్ సంస్థ 2025లో బెంగళూరులో ఒక హై-వోల్టేజ్ టెస్ట్ ల్యాబ్ను ప్రారంభించింది. ఇక్కడి 99 శాతం మంది ఇంజనీర్లు అమెరికా, యూరప్ దేశాల కోసం పని చేస్తుండటం విశేషం. అటు ఫ్రెంచ్ దిగ్గజం ‘వాలియో’ సైతం భారత్లో ఏకంగా 200 మిలియన్ యూరోల పెట్టుబడిని ప్రకటించింది.
“మా ‘ఎలివేట్ 2028’ వ్యూహంలో భారత్నే కేంద్రంగా చేసుకున్నాం. చెన్నైలోని మా పరిశోధనా కేంద్రంలో ఉన్న 7,000 మందిలో సగానికి పైగా ఇంజనీర్లే. భారత్లో మేము ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లాగా మారాం” అని వాలియో గ్రూప్ సీఈవో క్రిస్టోఫ్ పెరిల్లాట్ స్పష్టం చేశారు.
మార్కెట్ గమనంలో మార్పు
గత డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో దేశీయంగా ప్యాసింజర్ వాహనాల అమ్మకాలు 21 శాతం పెరిగి 1.27 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. టూ-వీలర్ల అమ్మకాలు కూడా 17 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఈ పెరుగుతున్న డిమాండ్, ఇక్కడి టాలెంట్ పూల్ కలిసి భారత్ను ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ రంగానికి ‘ఇన్నోవేషన్ ఇంజన్’గా మారుస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. గ్లోబల్ కంపెనీలు భారత్లో ఏం తయారు చేస్తున్నాయి?
ఇప్పుడు కేవలం స్పేర్ పార్ట్స్ మాత్రమే కాదు, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) కంట్రోల్స్, ఏడీఏఎస్ (ADAS) సాఫ్ట్వేర్, అధునాతన సస్పెన్షన్ సిస్టమ్స్ వంటి అత్యున్నత సాంకేతికతను ఇక్కడే అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
2. భారతీయ ఇంజనీర్ల భాగస్వామ్యం ఎంత పెరిగింది?
గత రెండు మూడేళ్లలో అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టులలో భారతీయ ఇంజనీర్ల వాటా 20 శాతం నుండి 40 శాతానికి పెరిగింది. సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఇది 50 శాతానికి పైగానే ఉంది.
3. వాలియో సంస్థ భారత్లో ఎంత పెట్టుబడి పెడుతోంది?
ఫ్రెంచ్ ఆటో విడిభాగాల సంస్థ వాలియో భారత్లో తయారీ, పరిశోధనల కోసం సుమారు 200 మిలియన్ యూరోలను పెట్టుబడిగా పెడుతోంది.