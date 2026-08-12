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    బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు: ఎమ్‌సీఎక్స్‌లో 1% జంప్

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల పవనాలు, స్థానిక కొనుగోళ్లు పుంజుకోవడంతో బుధవారం ఎంసీఎక్స్‌లో (MCX) బంగారం, వెండి ధరలు 1 శాతం వరకు పెరిగాయి. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో పసిడి మళ్లీ మెరుపులు మెరిపిస్తోంది.

    Published on: Aug 12, 2026, 09:36:56 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    గ్లోబల్ మార్కెట్లలో సానుకూల ధోరణికి తోడు, స్పాట్ మార్కెట్‌లో డిమాండ్ ఊపందుకోవడంతో బుధవారం (ఆగస్టు 12) దేశీయ విపణిలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో (MCX) ప్రారంభ ట్రేడింగ్‌లోనే పసిడి, వెండి సూచీలు దాదాపు 1 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి.

    బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు: ఎమ్‌సీఎక్స్‌లో 1% జంప్
    బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు: ఎమ్‌సీఎక్స్‌లో 1% జంప్

    ఎమ్‌సీఎక్స్‌లో పసిడి, వెండి ధరలు ఎంతంటే?

    ఉదయం 9:10 గంటల సమయానికి ఎమ్‌సీఎక్స్‌లో అక్టోబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.61 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు 1,54,700 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అదే సమయంలో, సెప్టెంబర్ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 0.89 శాతం లాభపడి కిలో 2,37,749 స్థాయికి చేరింది.

    గ్లోబల్ ట్రెండ్, అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిసెంబర్ పసిడి ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలు దాదాపు 1 శాతం పెరిగి ట్రాయ్ ఔన్స్‌కు $4,474 వద్దకు చేరుకున్నాయి. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ముందస్తు ద్రవ్య విధాన దిశను అంచనా వేసేందుకు ఇన్వెస్టర్లు నేడు వెలువడే అమెరికా వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) ద్రవ్యోల్బణ డేటా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

    చమురు ధరల మంట, భౌగోళిక రాజకీయ భయాలు

    మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఘర్షణలు చమురు సరఫరాను దెబ్బతీసేలా ఉండటంతో చమురు ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 1 శాతం పెరిగి దాదాపు $90 సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతోంది.

    "అమెరికా తమ షరతులకు అంగీకరించే వరకు హార్ముజ్ జలసంధి మూసే ఉంటుంది" అని ఇరాన్ ప్రకటించగా, "హార్ముజ్ జలసంధిపై అమెరికాకు పూర్తి నియంత్రణ ఉంది" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

    పసిడిపై వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం

    చమురు మంటలు ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచితే, దాన్ని అదుపు చేయడానికి యూఎస్ ఫెడ్ సహా ఇతర ప్రధాన సెంట్రల్ బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా పసిడిని ద్రవ్యోల్బణానికి రక్షణగా పరిగణించినప్పటికీ, వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే ఎలాంటి రాబడి (yield) ఇవ్వని బంగారంపై ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి తగ్గవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో నేటి అమెరికా సీపీఐ డేటా బులియన్ మార్కెట్‌కు అత్యంత కీలకంగా మారింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు: ఎమ్‌సీఎక్స్‌లో 1% జంప్
    Home/News/బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు: ఎమ్‌సీఎక్స్‌లో 1% జంప్
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