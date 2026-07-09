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    Gold ETF: బంగారం ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?

    ఆర్థిక అనిశ్చితి, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియోకు స్థిరత్వాన్ని చేకూర్చడంలో బంగారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈటీఎఫ్‌ల పనితీరుపై కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌కు చెందిన ఈటీఎఫ్ ఫండ్ మేనేజర్ సతీష్ దొండపాటి విశ్లేషించారు. వారి మాటల్లోనే చదవండి.

    Published on: Jul 9, 2026, 14:14:13 IST
    By HT Telugu Desk
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    ఆర్థిక మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు సురక్షితమైన ఆశ్రయంగా బంగారం నిలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ద్రవ్యోల్బణం, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగే సమయంలో ఇది పోర్ట్‌ఫోలియోకు రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. అయితే, ఇటీవల బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలను తాకిన తర్వాత మే నెలలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌ల (Gold ETFs) నుండి 725 కోట్ల మేర నిధులు వెలుపలికి పోయాయి. ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద ఎత్తున లాభాలను స్వీకరించడం (Profit booking) మరియు స్వల్పకాలిక లాభాల కోసం ఇతర ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సాధనాల వైపు మొగ్గు చూపడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది.

    బంగారం ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
    బంగారం ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?

    ధరల తగ్గుదలకు ఆందోళన వద్దు

    గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లలో ఇప్పటికే పెట్టుబడులు పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ ఒడిదొడుకులను చూసి కంగారుపడి వాటిని ఉపసంహరించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మార్కెట్ టైమింగ్ కోసం వేచి చూడకుండా, ధరల సవరణ (Price correction) జరుగుతున్నప్పుడు విడతల వారీగా పెట్టుబడులను పెంచుకోవడం ఉత్తమం. అధిక వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు, యూఎస్ డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాలు తాత్కాలికంగా ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసినప్పటికీ, కొన్ని నెలల పాటు నిధులు వెలుపలికి పోయినంత మాత్రాన బంగారం యొక్క దీర్ఘకాలిక ప్రాధాన్యత మారిపోదు.

    గత రిటర్నులను చూసి ఆశపడకండి

    దీర్ఘకాలంలో బంగారం అద్భుతమైన performance కనబరిచింది. గత ఐదేళ్లలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో (USD రూపంలో) బంగారం సుమారు 134 శాతం లాభపడగా, దేశీయ మార్కెట్లో (INR రూపంలో) దాదాపు 210 శాతం మేర వృద్ధి చెందింది. అలాగే, గత మూడేళ్ల కాలంలో డాలర్ రూపంలో 117 శాతం, రూపాయి రూపంలో 160 శాతం రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. యూఎస్ డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ క్షీణించడం వల్ల దేశీయంగా ఇన్వెస్టర్లకు మరింత ఎక్కువ లాభాలు వచ్చాయి. బంగారం సంపదను కాపాడగలదని ఈ గణాంకాలు నిరూపిస్తున్నప్పటికీ, కేవలం గత రిటర్నులను మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకుని పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు.

    ధరలను శాసించే అంతర్జాతీయ పరిణామాలు

    భారత ప్రభుత్వం బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాలను (Import Tariffs) 6 శాతం నుండి 15 శాతానికి పెంచింది. దేశంలోకి దిగుమతులను తగ్గించడం ద్వారా విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడిని తగ్గించడం, కరెంట్ అకౌంట్ లోటును (Current Account Deficit) అదుపు చేయడం ఈ నిర్ణయం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ సుంకాల పెంపు వల్ల దేశీయంగా ధరలు స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, బంగారం యొక్క అసలు ట్రెండ్ మాత్రం అంతర్జాతీయ పరిణామాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతర్జాతీయంగా వడ్డీ రేట్లు, సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు బంగారం ధరలను నిర్ణయిస్తాయి.

    బంగారాన్ని త్వరితగతిన లాభాలు ఆర్జించే సాధనంగా కాకుండా, మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల సమయంలో పోర్ట్‌ఫోలియోకు స్థిరత్వాన్ని ఇచ్చే ఒక దీర్ఘకాలిక వైవిధ్యభరిత పెట్టుబడి (Portfolio Diversifier) గా మాత్రమే చూడాలి.

    వ్యాసకర్త :

    - సతీష్ దొండపాటి,

    ఫండ్ మేనేజర్ – ఈటీఎఫ్,

    కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్.

    సతీష్ దొండపాటి, ఫండ్ మేనేజర్ – ఈటీఎఫ్, కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్.
    సతీష్ దొండపాటి, ఫండ్ మేనేజర్ – ఈటీఎఫ్, కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్.
    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/News/Gold ETF: బంగారం ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
    Home/News/Gold ETF: బంగారం ఈటీఎఫ్‌లలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
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