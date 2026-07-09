Gold Rate Today: మరింత తగ్గనున్న బంగారం ధరలు? ఎంసీఎక్స్లో పసిడి, వెండి పతనం
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ మొదలైన ఉద్రిక్తతలు, యూఎస్ ఫెడ్ రేట్ల పెంపు అంచనాల నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు క్షీణించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి వల్ల పసిడి ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గురువారం ఉదయం ట్రేడింగ్లో దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX) లో బంగారం, వెండి ధరలు నష్టాల్లో పయనిస్తున్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య తాజా ఘర్షణలు ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచడంతో పాటు, ఈ ఏడాది యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను భారీగా పెంచవచ్చనే అంచనాలు మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి.
ఉదయం 9:15 గంటల ప్రాంతంలో ఎంసీఎక్స్లో ఆగస్టు గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.30 శాతం క్షీణించి ₹1,43,275 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మరోవైపు సెప్టెంబర్ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ సైతం 0.76 శాతం నష్టంతో కిలో ₹2,21,749 పలుకుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది. సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణానికి రక్షణగా బంగారాన్ని భావించినప్పటికీ, వడ్డీ రేట్లు పెరిగే ఆర్థిక వాతావరణంలో దీనిపై ఎలాంటి వడ్డీ రాదు కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు పసిడి వైపు మొగ్గు చూపడం లేదు.
ముడిచమురు సెగ
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ముగిసిందని యూఎస్ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంతో అంతర్జాతీయంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ ప్రాంతంలో ఇరాన్ నౌకలపై దాడులు కొనసాగిస్తే అమెరికా కూడా బాంబుల దాడిని తీవ్రం చేస్తుందని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఒక శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగి బ్యారెల్కు 78 డాలర్ల సమీపానికి చేరింది. ఇంధన ధరల పెరుగుదల అంతిమంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని మరింత పెంచుతుందనే భయాలు ఇన్వెస్టర్లను వెంటాడుతున్నాయి.
ఫెడ్ రేట్ల పెంపు భయాలు
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ జూన్ నెల సమావేశానికి సంబంధించిన వివరాలు (మినిట్స్) తాజాగా విడుదలయ్యాయి. మధ్యప్రాచ్య సంక్షోభంపైనే ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చ జరిగినట్లు ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్నందున వడ్డీ రేట్లను పెంచడమే సరైన మార్గమని కొందరు ఫెడ్ అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు.
"మధ్యప్రాచ్య సంక్షోభం ఇంధన సరఫరాకు ఆటంకం కలిగించవచ్చనే భయాలు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల వల్లే బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఫెడ్ అధికారులు సైతం ద్రవ్యోల్బణంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు" అని ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న బలహీన పరిణామాల వల్ల ఎంసీఎక్స్ ఆగస్టు పసిడి ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు ₹1,43,000 స్థాయికి పడిపోవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు.
నిపుణుల సలహా: ఇప్పుడే కొనాలా? వద్దా?
పృథ్వీఫిన్మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్కు చెందిన మనోజ్ కుమార్ జైన్ ప్రస్తుత మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులపై కీలక విశ్లేషణ అందించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రతి ట్రాయ్ ఔన్స్ బంగారానికి $4,055, $4,010 వద్ద మద్దతు (Support) లభిస్తుండగా, $4,122, $4,150 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఎదురవుతోంది. అలాగే వెండికి $57, $55.50 వద్ద సపోర్ట్, $60, $61.40 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి.
దేశీయ మార్కెట్ (MCX) విషయానికొస్తే, బంగారం ధరలకు ₹1,43,100, ₹1,42,200 వద్ద సపోర్ట్, ₹1,44,400, ₹1,45,150 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉంది. వెండి ధరలకు ₹2,20,000, ₹2,16,600 వద్ద సపోర్ట్, ₹2,26,600, ₹2,30,000 వద్ద రెసిస్టెన్స్ కనిపించనుంది.
"ప్రస్తుత తరుణంలో ట్రేడర్లు బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అయితే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ పతనాన్ని అనుకూలంగా మార్చుకుని విడతల వారీగా పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు" అని మనోజ్ కుమార్ జైన్ సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More