7 వారాల గరిష్ఠానికి బంగారం ధరలు: అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడమే కారణమా?
హార్ముజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభం కానుందనే వార్తలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు సడలిపోతుండటంతో అంతర్జాతీయ, స్వదేశీ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు 7 వారాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరాయి. ఎమ్సీఎక్స్ (MCX) ట్రేడింగ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,49,250 వరకు వెళ్లింది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేయడం, హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) ద్వారా వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలు త్వరలోనే తిరిగి ప్రారంభమవుతాయనే వార్తలతో పసిడి ధరల్లో భారీ రికవరీ కనిపిస్తోంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పసిడి ధరలు గత 7 వారాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
ఆగస్టు 6న మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో పసిడి ధర రూ. 1,49,029 వద్ద ప్రారంభమై, ట్రేడింగ్ మొదలైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే రూ. 1,49,250 (ప్రతి 10 గ్రాములకు) గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అయిన కామెక్స్ (COMEX) లో ఔన్సు బంగారం ధర $4,363.60 అత్యధిక స్థాయిని నమోదు చేసి, ఆ తర్వాత లాభాల స్వీకరణ (Profit booking) కారణంగా $4,320 వద్ద స్థిరపడింది.
బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు
క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గడం: హార్ముజ్ జలసంధి తెరుచుకుంటే చమురు సరఫరా సులభతరమై ముడిచమురు ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి వస్తుంది.
అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలు తగ్గడం: ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు తగ్గితే అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ (Fed) వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది బంగారం వంటి వడ్డీ యేతర ఆస్తులకు (Non-yielding assets) కలిసొచ్చే అంశం.
బాండ్ ఈల్డ్స్, డాలర్ పతనం: వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఊహాగానాలు తగ్గడంతో యూఎస్ ట్రెజరీ ఈల్డ్స్, యూఎస్ డాలర్ స్వల్పంగా క్షీణించాయి. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బాండ్ల నుంచి సురక్షితమైన బంగారం (Safe Haven) వైపు మళ్లిస్తున్నారు.
కీలకమైన మార్కెట్ స్థాయిలు
కమోడిటీ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఎంసీఎక్స్లో బంగారం ట్రెండ్ క్రింది విధంగా ఉండవచ్చు:
విస్తృత శ్రేణి (Broader Range): రూ. 1,45,000 – రూ. 1,52,000 (ప్రతి 10 గ్రాములకు)
స్వల్పకాలిక శ్రేణి (Short-term Range): రూ. 1,47,000 – రూ. 1,50,000
కీలక నిరోధం (Resistance): పసిడికి రూ. 1,50,000 వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్ ఎదురవుతోంది. ఈ మార్కును దాటి స్థిరపడితే ధర త్వరలోనే రూ. 1,52,000 మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More