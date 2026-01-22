బంగారం ధరలకు బ్రేకులు.. వెండి మాత్రం పరుగులు, ట్రంప్ నిర్ణయంతో తగ్గిన పసిడి జోరు
Gold price today: దేశీయ మార్కెట్లో గురువారం ఉదయం బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండగా, వెండి ధరలు మాత్రం లాభాల్లో పయనిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టడం, డాలర్ బలపడటం పసిడిపై ఒత్తిడి పెంచింది. గ్రీన్ల్యాండ్ విషయంలో ట్రంప్ నిర్ణయం మార్కెట్ను ఎలా ప్రభావితం చేసిందో ఈ కథనంలో చూడండి.
వరుస లాభాలతో దూసుకెళ్తున్న బంగారం ధరలకు గురువారం (జనవరి 22) ఉదయం దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో కళ్లెం పడింది. అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సద్దుమణిగే సంకేతాలు కనిపించడం, ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడంతో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. మరోవైపు, స్పాట్ మార్కెట్లో బలమైన డిమాండ్ కారణంగా వెండి మాత్రం తన జోరును కొనసాగిస్తోంది.
ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో తాజా ధరలు ఇలా..
గురువారం ఉదయం 9:05 గంటల సమయానికి మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ పెద్దగా మార్పు లేకుండా ఫ్లాట్గా రూ. 1,52,879 (10 గ్రాములు) వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇదే సమయంలో మార్చి సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ మాత్రం 0.90% మేర లాభపడి కిలోకు రూ. 3,21,343 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండికి పారిశ్రామిక డిమాండ్ తోడుకావడంతో దాని ధరల్లో పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.
ట్రంప్ 'సాఫ్ట్ కార్నర్'.. పసిడికి షాక్
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైఖరిలో వచ్చిన మార్పు. గ్రీన్ల్యాండ్ విషయంలో యూరోపియన్ దేశాలపై పన్నులు (Tariffs) విధిస్తానని గతంలో హెచ్చరించిన ట్రంప్, బుధవారం ఆ నిర్ణయం నుంచి వెనక్కి తగ్గారు. గ్రీన్ల్యాండ్ భవిష్యత్తుకు సంబంధించి నాటో (NATO) సెక్రటరీ జనరల్ మార్క్ రుట్టేతో చర్చలు జరిపామని, ఒక ఒప్పందానికి సంబంధించిన ముసాయిదా (Framework) సిద్ధమైందని ట్రంప్ వెల్లడించారు.
ఈ పరిణామంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి తగ్గి, ఇన్వెస్టర్ల ఆందోళన సద్దుమణిగింది. ఫలితంగా అమెరికన్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఏకంగా 1% మేర పతనమయ్యాయి.
బలపడిన డాలర్..
ట్రంప్ తాజా ప్రకటనతో డాలర్ ఇండెక్స్ కోలుకుంది. అది 98.81 స్థాయికి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటంతో.. ఇతర కరెన్సీలు ఉపయోగించే దేశాలకు బంగారం కొనుగోలు కాస్త భారంగా మారింది. ఇది కూడా పసిడి ధరలు తగ్గడానికి ఒక కారణంగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతుంటాయి కాబట్టి, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)