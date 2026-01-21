బంగారం ధరకు రెక్కలు: చరిత్రలో తొలిసారి రూ. 1.50 లక్షల మార్కు దాటిన పసిడి
వాణిజ్య యుద్ధ మేఘాల మధ్య బంగారం ధర ఆకాశాన్నంటుతోంది. అమెరికా-యూరప్ మధ్య మొదలైన టారిఫ్ యుద్ధం కారణంగా ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రికార్డు స్థాయిలో రూ. 1,53,316 కి చేరింది.
పసిడి ప్రియులకు ఇది కోలుకోలేని షాక్. ఇప్పటికే సామాన్యుడికి భారంగా మారిన బంగారం ధర, ఇప్పుడు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) మధ్య మొదలైన వాణిజ్య యుద్ధం ప్రపంచ మార్కెట్లను కుదిపేస్తోంది. దీని ప్రభావంతో బుధవారం (జనవరి 21) ఉదయం ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో బంగారం ధర కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే దాదాపు రూ. 3,000 పెరిగి, చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 10 గ్రాములు రూ. 1,53,316 మార్కును తాకింది.
టారిఫ్ సెగ: ట్రంప్ నిర్ణయంతో మార్కెట్లలో గుబులు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఎనిమిది యూరోపియన్ దేశాల (డెన్మార్క్, నార్వే, స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్, నెదర్లాండ్స్, ఫిన్లాండ్) ఉత్పత్తులపై 10 శాతం టారిఫ్ విధిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా, జూన్ 1 నుంచి ఈ పన్నును ఏకంగా 25 శాతానికి పెంచుతామని హెచ్చరించడం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనలోకి నెట్టింది. దీనికి తోడు 'గ్రీన్ల్యాండ్'ను కొనుగోలు చేస్తామన్న తన మొండి పట్టును ట్రంప్ వీడకపోవడం కూడా ఉద్రిక్తతలను పెంచింది.
సేఫ్ హెవెన్గా బంగారం
స్టాక్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు మదుపరులు తమ పెట్టుబడులను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ప్రస్తుతం అమెరికా-యూరప్ మధ్య ట్రేడ్ వార్ ముదురుతుండటంతో, అందరూ బంగారాన్ని ఒక 'సురక్షిత నిధి' (Safe Haven)గా భావించి భారీగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలహీనపడటం కూడా పసిడి ధర పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణమైంది.
వెండి ధర కూడా పైపైకే..
కేవలం బంగారమే కాదు, వెండి ధర కూడా ఇదే బాటలో పయనిస్తోంది. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో మార్చి వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.50 శాతం పెరిగి కిలో రూ. 3,25,260 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. మరోవైపు, యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా అమెరికాకు ధీటుగా బదులివ్వాలని యోచిస్తోంది. గతంలో కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాలను రద్దు చేసే దిశగా యూరోపియన్ పార్లమెంట్ అడుగులు వేస్తోంది.
ప్రస్తుత పరిస్థితులు గమనిస్తుంటే, ఈ వాణిజ్య యుద్ధం ఇప్పట్లో ముగిసేలా కనిపించడం లేదు. అదే జరిగితే రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.