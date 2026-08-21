Gold Price: రూ. 1.60 లక్షల వైపు పసిడి పరుగులు.. రూ. 2.45 లక్షల వద్ద వెండి
Gold Price: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాలతో దేశీయంగా పసిడి, వెండి ధరలు మళ్లీ రికార్డు స్థాయి దిశగా పయనిస్తున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో (MCX) బంగారం ధర రూ. 1.60 లక్షల సమీపానికి చేరగా, వెండి ధర కేజీకి రూ. 2.45 లక్షలు దాటి ట్రేడవుతోంది.
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలు అగ్గితో పోటీపడుతున్నాయి. శుక్రవారం (ఆగస్టు 21) ఉదయం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వచ్చిన సానుకూల సంకేతాలతో పాటు స్పాట్ మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు పెరగడంతో బులియన్ మార్కెట్ కళకళలాడింది.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో అక్టోబర్ పసిడి కాంట్రాక్టు ధర 0.19 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,60,180 వద్ద ట్రేడైంది. అంతకుముందు రాత్రి ఇది రూ. 1,59,700 వద్ద కొనసాగింది. మరోవైపు, సెప్టెంబర్ వెండి కాంట్రాక్టులు 0.65 శాతం లాభపడి కిలో రూ. 2,45,990 వద్దకు చేరుకున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం.. పడిపోయిన డాలర్
అమెరికా మార్కెట్లలో పసిడి వరుసగా మూడో వారంలోనూ లాభాల దిశగా పయనిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ 0.5 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $4,540.18 వద్దకు చేరగా, యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.6 శాతం పెరిగి $4,596.60 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
డాలర్ ఇండెక్స్ 0.20 శాతం మేర క్షీణించడంతో ఇతర కరెన్సీల వారికి బంగారం కొనుగోలు చౌకగా మారింది. దీనికి తోడు, సుదీర్ఘకాల బాండ్ల కొనుగోళ్లను (Buybacks) రాబోయే త్రైమాసికంలో ప్రతి ఆపరేషన్కు కనీసం $4 బిలియన్లకు రెట్టింపు చేస్తామని అమెరికా ట్రెజరీ బుధవారం ప్రకటించింది. దీంతో యూఎస్ 30 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గుముఖం పట్టాయి.
అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. $40 ట్రిలియన్ల అప్పు భయం
మిడిల్ ఈస్ట్లో నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పసిడికి మరింత బలాన్నిస్తున్నాయి. ఇరాన్పై మిలిటరీ చర్యల కంటే ఆర్థిక ఆంక్షలను తీవ్రతరం చేయడంపైనే దృష్టి సారించామని, ఈ పోరు ఒక 'కొత్త దశ'కు చేరిందని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పేర్కొన్నారు.
"అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ బైబ్యాక్ నిర్ణయం ప్రారంభంలో బాండ్ ఈల్డ్స్ను తగ్గించి పసిడికి మద్దతు ఇచ్చింది. అయితే అమెరికా మొత్తం అప్పు $40 ట్రిలియన్లు దాటడంతో ఆర్థిక లోటుపై ఆందోళనలు పెరిగి ఈల్డ్స్ మళ్లీ కోలుకున్నాయి" అని మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవి సింగ్ తెలిపారు. ద్రవ్యోల్బణ భయాల మధ్య పసిడికి సాంకేతికంగా రూ. 1,64,000 తదుపరి నిరోధం (Resistance) కాగా, రూ. 1,56,000 బలమైన మద్దతుగా మారిందని ఆయన విశ్లేషించారు.
కీలక స్థాయిలు.. నిపుణుల కొనుగోలు వ్యూహాలు
ప్రథ్వీఫిన్మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ నిపుణుడు మనోజ్ కుమార్ జైన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం:
MCX బంగారం: సపోర్ట్ ధరలు రూ. 1,58,000 - రూ. 1,56,650; రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలు రూ. 1,60,600 - రూ. 1,61,800. రూ. 1,58,500 వద్ద పసిడిని కొనుగోలు చేసి, స్టాప్ లాస్ రూ. 1,55,500 కింద ఉంచుకోవచ్చని ఆయన సూచించారు.
MCX వెండి: సపోర్ట్ ధరలు రూ. 2,41,000 - రూ. 2,38,800; రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలు రూ. 2,46,600 - రూ. 2,50,000. వెండిని రూ. 2,41,000 ప్రాంతంలో కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకమని పేర్కొన్నారు.
ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది మాట్లాడుతూ, MCX ఆక్టోబర్ ఫ్యూచర్స్ రూ. 1,60,000 - రూ. 1,60,200 మధ్య నిరోధాన్ని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
దేశీయ నగరాల్లో నేటి బంగారం ధరలు (ఆగస్టు 21):
హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,59,990 | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,46,658 | వెండి (1 kg) రూ. 2,45,610
విజయవాడ / విశాఖపట్నం: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,59,990 | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,46,658 | వెండి (1 kg) రూ. 2,45,610
న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,59,510 | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,46,218 | వెండి (1 kg) రూ. 2,44,560
ముంబై: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,59,740 | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,46,428 | వెండి (1 kg) రూ. 2,45,220
బెంగళూరు: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,59,870 | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,46,548 | వెండి (1 kg) రూ. 2,45,420
చెన్నై: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,60,200 | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,46,850 | వెండి (1 kg) రూ. 2,45,940
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More