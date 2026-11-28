ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
పతనం తర్వాత పసిడి కొనుగోళ్లు.. 2027లో బంగారం ధరల అంచనాలివే
నవంబర్ 2026లో భారీగా పతనమైన ఎంసీఎక్స్ బంగారం ధర వారాంతానికి సుమారు 2.8 శాతం పుంజుకుని 10 గ్రాములకు రూ. 1,25,198 వద్ద ముగిసింది. 2027లో వడ్డీ రేట్ల ఒత్తిడి తగ్గితే ధరలు కోలుకుంటాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
నవంబర్ 2026లో బంగారం ధరలు భారీ కరెక్షన్ను ఎదుర్కొన్నాయి. రికార్డు స్థాయి నుంచి ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ గణనీయంగా పడిపోయాయి. అమెరికా డాలర్ బలపడటం, బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరిన్ని వడ్డీ రేట్ల పెంపు చర్యలు చేపట్టవచ్చన్న ఆందోళనలు ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడికి కారణమయ్యాయి. ఈ పతనం వల్ల పసిడి ధర 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1.17 లక్షల వైపు జారింది. ఈ ఏడాదిలో నమోదైన అత్యంత తీవ్రమైన దిద్దుబాట్లలో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. మదుపరులు విలువైన లోహాల్లో తమ పెట్టుబడులను తగ్గించుకున్నారు.
అయితే నెల చివరి నాటికి తక్కువ స్థాయిల వద్ద కొనుగోళ్లు ఊపందుకోవడంతో బంగారం ధరలు బలంగా పుంజుకున్నాయి. వారం వ్యవధిలో ఎంసీఎక్స్ బంగారం సుమారు 2.8 శాతం మేర కోలుకుని 10 గ్రాములకు రూ.1,25,198 వద్ద స్థిరపడింది. పతనం తర్వాత మళ్లీ కొనుగోళ్ల ఆసక్తి పెరిగిందని ఈ కదలిక స్పష్టం చేస్తోంది.
2026లో బంగారం ధరలను నడిపిస్తున్న అంశాలేవి?
2026లో బంగారం పనితీరుపై భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, అమెరికా ద్రవ్య విధాన అంచనాలు, కరెన్సీ కదలికలు, మదుపరుల వ్యూహాలు ప్రభావం చూపాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సాధారణంగా సురక్షిత పెట్టుబడి డిమాండ్కు మద్దతు ఇస్తాయి. కానీ ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణ భయాలు తలెత్తాయి. ఫలితంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువ కాలం అధిక స్థాయిలో ఉంచవచ్చని లేదా మరింత పెంచవచ్చన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి. బలమైన డాలర్, అధిక బాండ్ ఈల్డ్స్ కారణంగా ఎలాంటి వడ్డీ లేదా రాబడి ఇవ్వని బంగారం ఆకర్షణ తగ్గింది.
"బంగారం, వెండిలో ఇటీవలి అమ్మకాలు ఎక్కువగా ఫ్యూచర్స్ ఫండ్స్, ఫెడ్ రేట్ల పెంపు ఆందోళనల వల్లే జరిగాయి తప్ప దీర్ఘకాలిక మదుపరుల వల్ల కాదు" అని పీఎల్ క్యాపిటల్ కమోడిటీస్ విభాగాధిపతి ఆశిష్ రాజోడియా తెలిపారు. ధరలు తగ్గిన సమయంలో భౌతిక బంగారం కొనుగోలుదారులు రంగంలోకి దిగారని ఆయన చెప్పారు.
ఈ దిద్దుబాటు వల్ల బంగారం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రాధాన్యం మారలేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే రాబోయే నెలల్లో అమెరికా వడ్డీ రేట్ల దిశ, డాలర్ కదలికలు, సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు ధరలపై కీలక ప్రభావం చూపుతాయి.
స్వల్పకాలికంలో బంగారం ధరల అంచనాలు
అమెరికాలో మరింత రేట్ల పెంపు అంచనాలు తగ్గి డాలర్ బలహీనపడితే 2027లో బంగారం ధరలు కోలుకునే అవకాశం ఉంది. అనుకూల వడ్డీ రేట్ల వాతావరణం మదుపరుల డిమాండ్ను పెంచుతుంది. సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు కొనసాగితే ధరలకు అదనపు అండ లభిస్తుంది.
రాబోయే ఆరు నెలల్లో ఎంసీఎక్స్ బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,12,000 నుంచి రూ.1,35,000 మధ్య కదలాడవచ్చని ఆశిష్ రాజోడియా అంచనా వేశారు. 12 నెలల కాలపరిమితిలో ధరలు రూ.1,20,000 నుంచి రూ.1,50,000 శ్రేణికి చేరవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరింత కఠిన వైఖరి తీసుకున్నా, డాలర్ బలపడినా లేదా సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు మందగించినా ధరలు ఈ శ్రేణిలో దిగువ స్థాయిలకే పరిమితమవుతాయని రాజోడియా హెచ్చరించారు. మరోవైపు రేట్ల పెంపునకు విరామం ఇస్తే పునరుద్ధరణకు మద్దతు లభిస్తుంది.
"అమెరికా ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ తగ్గి డాలర్ బలహీనపడితే బంగారం, వెండి పునరుద్ధరణ మరింత ముందుకు సాగుతుంది" అని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ తెలిపారు. అయితే ద్రవ్య విధానంలో కఠిన వైఖరి కనిపిస్తే అమ్మకాల ఒత్తిడి త్వరగా పుంజుకుని కమోడిటీ మార్కెట్లలో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతాయని ఆయన అన్నారు.
సాంకేతిక కోణంలో చూస్తే ఎంసీఎక్స్ బంగారం వారాన్ని జాగ్రత్తగా సానుకూల ధోరణితో ముగించింది. సుమారు 2.8 శాతం పుంజుకుని 10 గ్రాములకు రూ.1,25,198 వద్ద నిలిచింది.
బంగారానికి తక్షణ నిరోధక స్థాయి రూ.1,26,300 నుంచి రూ.1,27,000 వద్ద ఉందని పొన్ముడి గుర్తించారు. ఆ తర్వాత రూ.1,30,000 నుంచి రూ.1,30,700 వద్ద నిరోధం ఎదురవుతుందని చెప్పారు. తక్షణ నిరోధక స్థాయిని దాటి స్థిరంగా నిలబడితే పునరుద్ధరణ బలపడి తదుపరి స్థాయిల వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
కింది స్థాయిలో రూ.1,21,000 నుంచి రూ.1,21,700 తక్షణ మద్దతు జోన్గా ఉంది. ఈ స్థాయిని స్పష్టంగా చీల్చుకుని కిందికి పడితే ధరలు రూ.1,17,500 నుంచి రూ.1,18,500 వైపు మరింత దిద్దుబాటుకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
రూ.1,17,500 నుంచి రూ.1,18,500 జోన్ వద్ద కొనుగోలుదారులు ధరలను కాపాడేందుకు ముందుకు వచ్చారని వారపు క్యాండిల్లోని పొడవైన కింది నీడ సూచిస్తోందని పొన్ముడి చెప్పారు. అయినప్పటికీ విస్తృత వారపు ధోరణి ఇంకా బలహీనంగానే ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మదుపరులు ఏం చేయాలి?
ఇటీవలి పతనం, ఆ తర్వాత వచ్చిన పునరుద్ధరణ బంగారం మదుపరులకు కీలక మలుపుగా నిలిచాయి. తక్కువ ధరలు దీర్ఘకాలికంగా కొనుగోళ్లు చేపట్టే అవకాశాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ, విస్తృత ధోరణి, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాల దృష్ట్యా జాగ్రత్త అవసరం.
రేట్ల పెంపు ఒత్తిడి తగ్గితే రాబోయే 12 నెలల్లో బంగారం క్రమంగా కోలుకుంటుందని రాజోడియా విశ్వసిస్తున్నారు. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ కఠిన వైఖరి కొనసాగితే లేదా డాలర్ బలపడితే మరింత పతనం జరిగే అవకాశాన్ని కూడా మదుపరులు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
"బలమైన పునరుద్ధరణ సంకేతాల కోసం మదుపరులు రూ.1,26,300 నుంచి రూ.1,27,000 నిరోధక స్థాయిని గమనించాలి, అదే సమయంలో రూ.1,21,000 నుంచి రూ.1,21,700 మద్దతు జోన్పై దృష్టి పెట్టాలి" అని పొన్ముడి సూచించారు.
దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంతో ఉన్న మదుపరులు తమ మొత్తం కేటాయింపును ఒకేసారి కాకుండా దశలవారీగా కొనుగోళ్లు చేపట్టే అంశాన్ని పరిశీలించవచ్చు. స్వల్పకాలిక స్థానాలను తీసుకునే వారు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అమెరికా డాలర్, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వ్యాఖ్యలు, కీలక సాంకేతిక స్థాయిలను గమనించాలి.
మొత్తంగా 2027లో బంగారం భవిష్యత్తు జాగ్రత్తగా సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, కోలుకునే వేగం ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుందా, వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు సడలుతాయా, సెంట్రల్ బ్యాంకుల డిమాండ్ కొనసాగుతుందా అనే అంశాలపై లాభాల స్థిరత్వం ఆధారపడి ఉంటుంది.
(గమనిక: ఈ కథనం విద్యాపరమైన సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇందులోని అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి, హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కావు. ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందైనా అధీకృత నిపుణులను సంప్రదించాలని మదుపరులకు సూచిస్తున్నాం.)