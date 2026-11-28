ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
బంగారం, వెండి ధరలు.. నవంబరు 28న హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల ధరలివే
అమెరికా డాలర్ బలంగా ఉన్నా, ఫెడ్ వడ్డీ పెంపు అంచనాలు నెలకొన్నా శుక్రవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగి ముగిశాయి. నేడు ఎంసీఎక్స్ బంద్ ఉంటుంది. వివిధ నగరాల్లో 24 క్యారెట్, 22 క్యారెట్ బంగారం, 999 వెండి ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అమెరికా డాలర్ బలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు మరింత కఠినతరం చేస్తుందన్న అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు శుక్రవారం లాభాలతో ముగిశాయి. శనివారం (నవంబరు 28) మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్) బంద్ ఉంటుంది, సోమవారం తిరిగి ట్రేడింగ్ మొదలవుతుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 15 నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిన తర్వాత శుక్రవారం బంగారం ధరలు కొద్దిగా పెరిగాయి. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు వేడిగా రావడంతో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందన్న అంచనాలు బలపడ్డాయని రాయిటర్స్ నివేదిక తెలిపింది.
స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సు 0.3 శాతం పెరిగి 3,591.37 డాలర్లకు చేరింది. బుధవారం 2025 సెప్టెంబరు తర్వాత తొలిసారిగా 3,500 డాలర్ల కీలక స్థాయి కంటే కిందకు పడిపోయింది. డిసెంబరు డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.5 శాతం పెరిగి 3,589.50 డాలర్ల వద్ద నిలిచాయి.
దేశీయ మార్కెట్లో ఎంసీఎక్స్ జోరు
దేశీయ మార్కెట్లో శుక్రవారం ఎంసీఎక్స్ బంగారం ధర 2.61 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,26,000 వద్ద ముగిసింది. ఎంసీఎక్స్ వెండి ధర 4.84 శాతం ఎగబాకి కిలోకు రూ.1,53,640 వద్ద స్థిరపడింది.
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం వివిధ స్వచ్ఛత స్థాయిల్లో లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనది కాగా, ఎక్కువ మన్నిక కోసం 22 క్యారెట్ బంగారాన్ని నగలు చేయడానికి ఎక్కువగా వాడతారు. సిల్వర్ 999 అంటే 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన వెండి. వెండి బిల్లలు, నాణేలు వంటి పెట్టుబడి అవసరాలకు దీన్ని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
నవంబరు 28 ప్రధాన నగరాల్లో ధరల పట్టిక
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రాములకు), 22 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రాములకు), 999 స్వచ్ఛమైన వెండి (కిలోకు) ధరల వివరాలు కింది పట్టికలో ఉన్నాయి:
|నగరం
|24 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రా.)
|22 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రా.)
|999 వెండి (1 కిలో)
|న్యూఢిల్లీ
|₹1,25,560
|₹1,15,097
|₹1,53,100
|ముంబయి
|₹1,25,770
|₹1,15,289
|₹1,53,360
|బెంగళూరు
|₹1,25,870
|₹1,15,381
|₹1,53,480
|కోల్కతా
|₹1,25,610
|₹1,15,143
|₹1,53,160
|హైదరాబాద్
|₹1,25,970
|₹1,15,473
|₹1,53,600
|చెన్నై
|₹1,26,140
|₹1,15,628
|₹1,53,810
నగరాల్లో ధరల తీరు
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,25,970 వద్ద ఉండగా, చెన్నైలో రూ.1,26,140 వద్ద ఉంది. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ ధర రూ.1,25,560గా నమోదైంది. వెండి విషయానికి వస్తే చెన్నైలో కిలోకు రూ.1,53,810 వద్ద, హైదరాబాద్లో రూ.1,53,600 వద్ద, ఢిల్లీలో రూ.1,53,100 వద్ద ఉన్నాయి.