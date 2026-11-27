ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
అమెరికా వడ్డీ రేట్లు పెంచితే బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
ఇటీవలి కనిష్ఠ స్థాయిల నుంచి బంగారం ధరలు పుంజుకున్నాయి. అయితే 2026 డిసెంబరులో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచే అవకాశం ఉండటంతో, డిసెంబరు చివరి నాటికి 10 గ్రాముల పసిడి రూ.1.30 లక్షల స్థాయిలోనే పరిమితం కావచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇటీవల కనిష్ఠ స్థాయిలకు పడిపోయిన బంగారం ధరలు తిరిగి పుంజుకుంటున్నాయి. అయితే డిసెంబరులో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచే సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో, పసిడి జోరుకు కొంత కళ్లెం పడే అవకాశం ఉంది. 2026 డిసెంబరు చివరి నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.30 లక్షల వరకు చేరవచ్చని ఒక నిపుణుడు అంచనా వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మదుపరులు ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలా లేక ధరలు తగ్గే వరకు వేచి చూడాలా అన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలతో బంగారం ధరలకు దగ్గరి సంబంధం ఉంది. ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (ఎఫ్ఓఎంసీ) తదుపరి సమావేశం 2026 డిసెంబరు 8, 9 తేదీల్లో జరగనుంది. వడ్డీ రేట్లపై నిర్ణయం డిసెంబరు 9న వెలువడే అవకాశం ఉంది.
ఫెడ్ వడ్డీ నిర్ణయాలు.. బంగారంపై ప్రభావం
ఫెడరల్ రిజర్వ్ చివరిసారిగా సెప్టెంబరులో వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచింది. దీంతో ఫెడరల్ ఫండ్స్ టార్గెట్ రేంజ్ 3.75 శాతం నుంచి 4.00 శాతానికి చేరింది. 2023 తర్వాత ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచడం ఇదే తొలిసారి. ఆ తర్వాత అక్టోబరులో జరిగిన సమావేశంలో ఎఫ్ఓఎంసీ వడ్డీ రేట్లను 3.75 శాతం–4.00 శాతం వద్దే యథాతథంగా ఉంచింది.
సాధారణంగా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచితే బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పడుతుంది. బాండ్లు లేదా బ్యాంకు డిపాజిట్లలా కాకుండా, బంగారం నుంచి క్రమం తప్పకుండా వడ్డీ రూపంలో ఆదాయం రాదు. వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు వడ్డీనిచ్చే పెట్టుబడులు మదుపరులకు మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. ఫలితంగా పసిడిపై ఆసక్తి తగ్గుతుంది. అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటే డాలర్ బలపడుతుంది, బాండ్ల ఈల్డ్స్ కూడా పెరుగుతాయి. ఇవి కూడా బంగారం ధరలను కిందికి లాగుతాయి.
జనవరి గరిష్ఠం నుంచి దిగొచ్చిన పసిడి
జనవరిలో 10 గ్రాముల బంగారం గరిష్ఠంగా రూ.1.8 లక్షల స్థాయిని తాకింది. అక్కడి నుంచి దిగొచ్చి ఇటీవల సుమారు రూ.1.22 లక్షల వద్దకు పడిపోయింది. అయితే గత రెండు రోజులుగా ధరలు కొంత కోలుకున్నాయి. నవంబరు 27 మధ్యాహ్నం 1:24 గంటల సమయానికి ఎంసీఎక్స్ డిసెంబరు బంగారం ఫ్యూచర్స్ 2.52 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,25,354 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి.
డిసెంబరు ఫెడ్ సమావేశం దగ్గర పడుతున్న వేళ, దేశీయ మదుపరులు ఎలాంటి అంచనాలతో ఉండాలి? ఇప్పుడే పెట్టుబడి పెట్టాలా లేక ధరల దిద్దుబాటు కోసం ఆగాలా? ఈ అంశాలపై మార్కెట్ నిపుణుడు ఏమన్నారంటే..
ఫెడ్ వడ్డీ పెంపు అంచనాల నడుమ బంగారం భవిష్యత్తు
గత రెండు సెషన్లలో బంగారం పుంజుకున్నప్పటికీ, ఈ పెరుగుదల ఎంతకాలం నిలబడుతుందన్న దానిపై స్పష్టత లేదని సెబీ నమోదిత ఆన్లైన్ బ్రోకింగ్ వేదిక 'లెమన్' (Lemonn) రీసెర్చ్ విభాగాధిపతి గౌరవ్ గార్గ్ లైవ్మింట్కు తెలిపారు. డిసెంబరులో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేటు పెంచే అంచనాలు, 2027 ప్రారంభంలోనూ మరిన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉండటం వల్ల, పెరిగిన యూఎస్ బాండ్ల ఈల్డ్స్, బలమైన డాలర్ పసిడి దూసుకుపోవడాన్ని అడ్డుకుంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే వడ్డీ రాని బంగారం వంటి ఆస్తుల ఆకర్షణ తగ్గుతుందని గార్గ్ చెప్పారు. అయితే కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు కొనసాగడం, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు, సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారానికి ఉండే డిమాండ్ ధరలు మరీ పడిపోకుండా అండగా నిలుస్తాయని వివరించారు.
భారతదేశంలో బంగారం ధరల విషయానికి వస్తే, డాలర్తో రూపాయి మారకపు విలువ క్షీణిస్తే అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు తగ్గినా ఆ ప్రభావం కొంత తగ్గుతుందని, అదే రూపాయి బలపడితే ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని గార్గ్ విశ్లేషించారు.
ప్రస్తుత సూచన ధరగా 10 గ్రాములకు రూ.1,24,952ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, దేశీయ బంగారం ధరలపై గార్గ్ అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి. డిసెంబరు చివరి నాటికి, రాబోయే 12 నెలల్లో బంగారం ధరలు కొంత పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, జనవరిలో నమోదైన రూ.1.8 లక్షల గరిష్ఠ స్థాయి కంటే తక్కువగానే ఉంటాయని ఈ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
"స్వల్పకాలిక దృక్పథంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉండి, కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. వడ్డీ రేట్ల ఒత్తిడి తగ్గితే ఏడాది కాలానికి మాత్రం పరిస్థితి ఓ మోస్తరు సానుకూలంగా ఉంటుంది" అని గౌరవ్ గార్గ్ తెలిపారు.
మదుపరులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
వడ్డీ రేట్ల అంచనాలకు బంగారం ధరలు వేగంగా స్పందిస్తున్న ప్రస్తుత సమయంలో, మదుపరులు ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం మానుకోవాలని గార్గ్ సూచించారు. ధరలు ఇంకా పెరిగినా, ఇప్పటికే పెట్టుబడి పెట్టినవారు ధరల పెరుగుదల వెంట పరుగులు తీయకుండా తమ ప్రాథమిక కేటాయింపును అలాగే కొనసాగిస్తే సరిపోతుందన్నారు. బంగారం ధరలు ఒక పరిధిలోనే కదలాడితే, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు లేదా గోల్డ్ ఫండ్ల ద్వారా క్రమపద్ధతిలో, విడతలవారీగా కొనుగోలు చేస్తే సగటు కొనుగోలు ధర సమతుల్యంగా ఉంటుందని చెప్పారు.
బలమైన డాలర్ లేదా పెరుగుతున్న బాండ్ల ఈల్డ్స్ కారణంగా ధరలు మరింత తగ్గితే, సరిగ్గా అడుగు స్థాయిని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నించకుండా దీర్ఘకాలిక మదుపరులు దశలవారీగా కొనుగోళ్లు జరపవచ్చని సూచించారు.
"దీర్ఘకాలికంగా పోర్ట్ఫోలియో వైవిధ్యీకరణలో బంగారానికి కేంద్ర బ్యాంకుల డిమాండ్, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు మద్దతు ఇస్తూనే ఉంటాయి. అయితే మదుపరులు క్రమశిక్షణతో కూడిన కేటాయింపు పాటించాలి, ఒకే రకమైన ఆస్తిపై అతిగా ఆధారపడకూడదు" అని గౌరవ్ గార్గ్ స్పష్టం చేశారు.