పసిడి పతనం: $4,000 దిగువకు చేరిన బంగారం.. మరో 10 శాతం తగ్గుతుందా?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా క్షీణిస్తున్నాయి. అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడం, వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాల నేపథ్యంలో పసిడి ధర 2025 నవంబర్ తర్వాత మొదటిసారిగా 4,000 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయింది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలపై ఒత్తిడి తీవ్రతరమైంది. వరుసగా నాలుగో వారంలోనూ పసిడి నష్టాల బాట పట్టింది. అంతర్జాతీయంగా ఎదురవుతున్న స్థూల ఆర్థిక సవాళ్ల కారణంగా బంగారం ధర కీలకమైన 4,000 డాలర్ల మానసిక మార్కు కంటే కిందకు పడిపోయింది.
స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.9 శాతం తగ్గి ఔన్స్కు 3,991.49 డాలర్లకు పరిమితమైంది. ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1 శాతం క్షీణించి 4,007.30 డాలర్ల వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు వెండి ధర కూడా 3.2 శాతం పతనమై ఔన్స్కు 56.01 డాలర్లకు చేరింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న నమోదైన ఆల్టైమ్ హై 5,594.82 డాలర్లతో పోలిస్తే బంగారం ధర ఏకంగా 29 శాతం మేర తగ్గింది. ఈ వారంలోనే సుమారు 4 శాతం నష్టాన్ని చవిచూసింది.
పసిడి పతనానికి కారణాలివే..
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను సుదీర్ఘ కాలం పాటు గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉంచుతుందనే అంచనాలు మార్కెట్ను కలవరపెడుతున్నాయి. మే నెలలో అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు (PCE ఇండెక్స్) ఆశించిన దానికంటే తక్కువగా 0.4 శాతం పెరిగినప్పటికీ, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై ఎలాంటి సానుకూల సంకేతాలు రాలేదు. సీఎంఈ ఫెడ్వాచ్ టూల్ ప్రకారం, రాబోయే సెప్టెంబర్ నెలలో వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం 64 శాతం వరకు ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
దీనికి తోడు, అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ 2025 మే తర్వాత అత్యంత బలమైన స్థాయికి చేరింది. డాలర్ బలపడితే ఇతర కరెన్సీల దేశాలకు బంగారం కొనుగోలు ఖరీదైనదిగా మారుతుంది. సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణానికి రక్షణగా బంగారాన్ని భావించినప్పటికీ, వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్న కాలంలో బాండ్లు లేదా స్థిర ఆదాయ మార్గాల వైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతారు. ఎందుకంటే బంగారంపై ఎలాంటి వడ్డీ లేదా స్థిర రాబడి రాదు.
అంతర్జాతీయ సవాళ్లు.. నిపుణుల విశ్లేషణ
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) స్టాక్స్ భారీగా పతనం కావడం గ్లోబల్ మార్కెట్లను కుదిపేసింది. అమెరికా-ఇరాన్ తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ కుదిరినప్పటికీ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మారలేదు. జపాన్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు వల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంపై కూడా ఆ ప్రభావం పడింది.
"బంగారం, వెండి ధరల్లో కనిపిస్తున్న ప్రస్తుత పతనం తాత్కాలిక స్థూల ఆర్థిక మార్పుల వల్లే జరుగుతోంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఎలాంటి నష్టాన్ని కలిగించదు. ధరలు తగ్గినప్పుడు భారత్ వంటి దేశాల్లో భౌతిక బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగి, మళ్లీ కొనుగోళ్లు పుంజుకుంటాయి" అని కామా జ్యువెలరీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కొలిన్ షా విశ్లేషించారు.
ఆగ్మంట్ రీసెర్చ్ హెడ్ రేనిషా చైనానీ మార్కెట్ గమనాన్ని వివరిస్తూ రాబోయే రోజుల్లో ధరల హెచ్చుతగ్గులను అంచనా వేశారు. "బంగారం తన కీలక మద్దతు ధర అయిన $4,000 మార్కును కోల్పోయి $3,950 (భారత మార్కెట్లో సుమారు రూ. 1,40,000) వైపు దూసుకెళ్తోంది. ఈ పతనం ఇలాగే కొనసాగితే ధర $3,600 (సుమారు రూ. 1,30,000) స్థాయికి పడిపోవచ్చు. అయితే, మార్కెట్ ఓవర్సోల్డ్ జోన్లోకి వస్తే తిరిగి $4,100 (సుమారు రూ. 1,45,000) నుంచి $4,165 (సుమారు రూ. 1,47,000) వరకు పుంజుకునే అవకాశం ఉంది" అని రేనిషా చైనానీ పేర్కొన్నారు.
వెండి కూడా $60 (సుమారు రూ. 2,20,000) మార్కును దాటి $55.50 (సుమారు రూ. 2,10,000)కు పడిపోయిందని, మరింత తగ్గితే ఇది $50 (సుమారు రూ. 2,00,000) వద్ద స్థిరపడొచ్చని, కోలుకుంటే మళ్లీ $62 లేదా $67 వరకు వెళ్లవచ్చని ఆమె అంచనా వేశారు.
స్వల్పకాలంలో బంగారం ధరల్లో తీవ్రమైన ఒడిదొడుకులు ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలికంగా పసిడికి ఉన్న డిమాండ్ బలంగానే ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More