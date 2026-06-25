బలపడుతున్న డాలర్: ఎంసీఎక్స్లో పతనమైన బంగారం, వెండి ధరలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడంతో గురువారం ఉదయం దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో బంగారం, వెండి ధరలు క్షీణించాయి. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాల మధ్య పసిడి ధరలు గత ఏడు నెలల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో దేశీయంగా పసిడి ప్రేమికులకు ఊరట లభించింది. అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ పుంజుకోవడం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందనే అంచనాల మధ్య మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం (జూన్ 25) ఉదయం నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
ఉదయం 9:10 గంటల ప్రాంతంలో ఎంసీఎక్స్లో ఆగస్టు గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.37 శాతం నష్టపోయి 10 గ్రాములకు ₹1,40,749 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదేవిధంగా జూలై వెండి ఫ్యూచర్స్ కూడా 1.07 శాతం క్షీణించి కిలో ₹2,10,801 కి పడిపోయింది. అంతకుముందు బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లోనూ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏడు నెలల కనిష్టానికి..
గ్లోబల్ మార్కెట్లోనూ పసిడి ధరలు గత ఏడు నెలల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.4 శాతం తగ్గి ఔన్స్కు 3,985.89 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. నవంబర్ 2025 తర్వాత నమోదైన అత్యంత కనిష్ట స్థాయి ఇదే కావడం గమనార్హం. అలాగే, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 3,979.27 డాలర్లకు పడిపోయాయి.
డాలర్ పరుగుతో తగ్గిన డిమాండ్
బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో డాలర్ ఇండెక్స్ ఏడాది కాలంలోనే అత్యంత గరిష్ట స్థాయి అయిన 101.80 పాయింట్లకు చేరింది. గురువారం నాటి సెషన్లో స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, ఇప్పటికీ 101 మార్కు పైనే కొనసాగుతోంది. డాలర్ బలోపేతం కావడం వల్ల ఇతర కరెన్సీలు ఉన్న దేశాల కొనుగోలుదారులకు బంగారం అత్యంత ఖరీదైనదిగా మారుతుంది. దీనివల్ల మార్కెట్లో కొనుగోళ్ల పరంగా కొంత మందగమనం (డిమాండ్ ఫెటీగ్) కనిపిస్తోంది.
అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలపైనే కన్ను
అమెరికాలో వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై మార్కెట్లో ఊహాగానాలు జోరందుకోవడమే డాలర్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం.
"యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ ఏడాది మూడు సార్లు వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉందని ట్రేడర్లు భావిస్తున్నారు. రాబోయే సెప్టెంబర్ నెలలో వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు 67 శాతం వరకు అవకాశాలు ఉన్నాయి" అని సీఎంఈ ఫెడ్వాచ్ టూల్ (CME FedWatch Tool) విశ్లేషణలను ఉటంకిస్తూ రాయిటర్స్ నివేదించింది.
ఈ వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలే ప్రస్తుతానికి పసిడి మార్కెట్ ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More