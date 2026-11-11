అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణ సెగ: ఒక్కరోజే 3 శాతం పడిపోయిన పసిడి ధరలు
అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలను మించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు ఒక్కరోజే దాదాపు 3 శాతం పడిపోయాయి. యూఎస్ డాలర్, బాండ్ ఈల్డ్స్ బలపడటంతో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సు ధర 4,028 డాలర్లకు క్షీణించింది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచుతుందనే ప్రచారంతో ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తీవ్ర స్థాయిలో క్షీణించాయి. అమెరికాలో వినియోగదారుల ధరల సూచీ (సీపీఐ) అంచనాలను మించి నమోదు కావడంతో యూఎస్ డాలర్, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ ఒక్కసారిగా ఎగబాకాయి. దీనికి తోడు అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ 'ఫెడరల్ రిజర్వ్' (ఫెడ్) ఈ ఏడాది వడ్డీ రేట్లను భారీగా పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయనే అంచనాలు బలపడ్డాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మంగళవారం ట్రేడింగ్లో పసిడి ధర దాదాపు 3 శాతం మేర పతనమైంది.
న్యూయార్క్ కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1:53 గంటల (1854 జీఎమ్టీ) సమయానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 2.7 శాతం క్షీణించి ఔన్సు 4,028.39 డాలర్ల వద్దకు పడిపోయింది. డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 2.0 శాతం తగ్గి ఔన్సు 4,030.20 డాలర్ల వద్ద ముగిశాయి.
అంచనాలను మించిన ద్రవ్యోల్బణం
అమెరికా కార్మిక శాఖ పరిధిలోని బ్యూరో ఆఫ్ లేబర్ స్టాటిస్టిక్స్ తాజాగా విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం.. సెప్టెంబర్లో 0.6 శాతం పెరిగిన వినియోగదారుల ధరల సూచీ, గత నెలలో 0.4 శాతం పెరిగింది. రాయిటర్స్ నిర్వహించిన సర్వేలో ఆర్థిక నిపుణులు 0.3 శాతం పెరుగుదల మాత్రమే నమోదు కావచ్చునని అంచనా వేశారు.
"ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు అంచనాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా నమోదు కావడం బంగారంపై స్వల్పకాలికంగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది" అని మారెక్స్ విశ్లేషకుడు ఎడ్వర్డ్ మేయర్ పేర్కొన్నారు.
ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు
ద్రవ్యోల్బణ డేటా విడుదలైన తర్వాత, ఫెడరల్ రిజర్వ్ గవర్నర్ క్రిస్టోఫర్ వాలర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సీపీఐ నివేదిక వేడిగా (ఎక్కువగా) ఉంటే వడ్డీ రేట్లను మరింత దూకుడుగా పెంచే చర్యలకు మద్దతు ఇస్తానని ఆయన తెలిపారు. దీంతో డిసెంబర్ సమావేశంలో ఫెడ్ 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే ప్రచారం ఊపందుకుంది.
సీఎమ్ఈ ఫెడ్వాచ్ టూల్ లెక్కల ప్రకారం.. ఫెడ్ 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతుందనే అంశాన్ని మార్కెట్ ఇప్పటికే పూర్తిగా లెక్కల్లోకి తీసుకుంది. అయితే 50 బేసిస్ పాయింట్ల పెంపునకు ఉన్న అవకాశం ఈ డేటా రాకముందు 0 శాతంగా ఉండగా, నివేదిక తర్వాత 10 శాతానికి పెరిగింది.
డాలర్ బలం.. పసిడికి ప్రతికూలం
ప్రధాన కరెన్సీలతో పోలిస్తే యూఎస్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఊపందుకోవడంతో పాటు అమెరికా ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ ఎగబాకాయి. డాలర్ బలపడటంతో ఇతర కరెన్సీలు కలిగిన విదేశీ కొనుగోలుదారులకు బంగారం మరింత ప్రియంగా మారింది. మరోవైపు ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ పెరగడం వల్ల ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారంపై పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అయ్యే అవకాశం ఖర్చు (అపార్చునిటీ కాస్ట్) పెరుగుతుంది.
"పసిడి ధర కీలకమైన 4,000 డాలర్ల స్థాయి కంటే పైనే కొనసాగుతోంది" అని స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ తన విశ్లేషణలో తెలిపింది. "ముడిచమురు, ద్రవ్యోల్బణ ముప్పు, ఈక్విటీ మార్కెట్లతో పాటు డిసెంబర్ ఫెడ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలే పసిడి ట్రేడింగ్ సరళిని నిర్దేశిస్తున్నాయి" అని వివరించింది.
సింగపూర్ కొత్త వ్యూహం.. ఇతర లోహాల పరిస్థితి
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో మరింత వాటాను దక్కించుకోవడానికి సింగపూర్ ద్రవ్య సంస్థ (ఎంఏఎస్) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విదేశీ సెంట్రల్ బ్యాంకుల బంగారం నిల్వలను భద్రపరిచేందుకు 'వాల్టింగ్ సర్వీస్' ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. పసిడి మార్కెట్లోని కొన్ని కంపెనీలపై పన్నులను తగ్గిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
ఇతర విలువైన లోహాల విషయానికి వస్తే.. స్పాట్ సిల్వర్ (వెండి) ధర 3.95 శాతం క్షీణించి ఔన్సు 51.30 డాలర్లకు పడిపోయింది. పెల్లాడియం ధర 1.2 శాతం తగ్గి 1,028.83 డాలర్ల వద్దకు చేరగా, ప్లాటినం ధర 2.7 శాతం తగ్గి 1,534.38 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More