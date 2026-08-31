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గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లు క్రాష్.. ఏకంగా 4% పతనం.. కారణాలివే

అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల హెచ్చరికలతో ఆగస్టు 31న భారత్‌లో పసిడి, వెండి ఈటీఎఫ్‌లు 4 శాతం వరకు క్షీణించాయి. పెరిగిన బాండ్ ఈల్డ్‌లు, లాభాల స్వీకరణ ఈ క్షీణతకు ప్రధాన కారణమయ్యాయి.

Published on: Aug 31, 2026, 14:40:50 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరల్లో చోటుచేసుకున్న పతనం దేశీయ మార్కెట్లను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. ఆగస్టు 31న సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో గోల్డ్, సిల్వర్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఈటీఎఫ్‌లు) తీవ్ర విక్రయాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొని ఏకంగా 4 శాతం వరకు క్షీణించాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ కఠిన వైఖరి అవలంబించవచ్చనే సంకేతాలు ఇవ్వడంతో బాండ్ ఈల్డ్‌లు పెరిగి, వడ్డీ రాబడి లేని బంగారం, వెండి లోహాలపై ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి తగ్గింది.

గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లు క్రాష్.. ఏకంగా 4% పతనం.. కారణాలివే
గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లు క్రాష్.. ఏకంగా 4% పతనం.. కారణాలివే

నష్టాల్లో పసిడి, వెండి ఈటీఎఫ్‌లు

ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో వెండి ఈటీఎఫ్‌లలో అత్యధిక పతనం నమోదైంది. ఎస్‌బీఐ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ 4.05 శాతం క్షీణించి రూ.226.55 వద్దకు చేరగా, నిప్పాన్ ఇండియా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ (సిల్వర్ బీఈఎస్) 4.06 శాతం పడిపోయి రూ.221.07 వద్ద ముగిసింది. టాటా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ 3.98 శాతం తగ్గి రూ.22.44కి, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ 3.87 శాతం పడిపోయి రూ.231.21కి చేరాయి.

గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లు సైతం ఇదే బాటలో పయనించాయి. ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 3.59 శాతం క్షీణించి రూ.130.75 వద్ద, ఎస్‌బీఐ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 3.50 శాతం తగ్గి రూ.130.30 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. నిప్పాన్ ఇండియా ఈటీఎఫ్ గోల్డ్ బీఈఎస్ 3.48 శాతం పడిపోయి రూ.126.30 వద్దకు, టాటా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 3.19 శాతం తగ్గి రూ.14.87 వద్దకు పడిపోయాయి.

ధరలు పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణాలు

ఫెడరల్ రిజర్వ్ వార్షిక జ్యాక్సన్ హోల్ సదస్సులో ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ మాట్లాడుతూ, ద్రవ్యోల్బణాన్ని 2 శాతానికి తగ్గించడమే తమ ప్రాథమిక లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. "ద్రవ్యోల్బణం 2 శాతానికి తగ్గుతుందనే నమ్మకం కుదరకపోతే ఫెడ్ మరిన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది" అని వార్ష్ శుక్రవారం వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో సెప్టెంబర్ పాలసీ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు 60 శాతం అవకాశాలు ఉన్నాయని సీఎంఈ ఫెడ్‌వాచ్ టూల్ వెల్లడించింది.

మరోవైపు, అమెరికా జూలై పిసిఈ (ప్రాథమిక వినియోగ వ్యయం) ద్రవ్యోల్బణం వార్షికంగా 3.7 శాతంగా నమోదైంది. దీంతో వరుసగా 65వ నెలలోనూ ద్రవ్యోల్బణం ఫెడ్ లక్ష్యం కంటే ఎక్కువగానే కొనసాగింది. అమెరికా 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్ వరుసగా నాలుగో సెషన్‌లోనూ పెరిగి 4.74 శాతానికి చేరుకోగా, 30 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్ 5.22 శాతానికి పెరిగింది.

ఉద్రిక్తతలు.. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం

అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలు ముడిచమురు ధరలను 2 శాతానికి పైగా పెంచాయి. మలక్కా/హార్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఇరు దేశాల దాడులు, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ తీవ్రమయ్యే ముప్పు ఏర్పడింది. ఇది డాలర్ బలానికి దోహదపడి పసిడి రంగానికి ప్రతికూలంగా మారింది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు 0.3 శాతం క్షీణించి $4,439.31 కి పడిపోయింది. స్పాట్ సిల్వర్ 0.5 శాతం తగ్గి $66.68 వద్దకు చేరింది. మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో అక్టోబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు రూ.2,600 పైగా (దాదాపు 2%) తగ్గి రూ.1,53,640 వద్ద, సెప్టెంబర్ వెండి ఫ్యూచర్స్ కేజీకి రూ.4,200 పైగా పడిపోయి రూ.2,32,501 వద్ద ట్రేడయ్యాయి.

ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?

"ప్రస్తుత క్షీణతను మార్కెట్ సర్దుబాటు (కన్సాలిడేషన్) దశగా చూడాలి తప్ప, ఇది శాశ్వత పతనానికి సంకేతం కాదు" అని కామా జ్యువెలరీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కొలిన్ షా విశ్లేషించారు.

పండగల సీజన్, పెళ్లిళ్ల కొనుగోళ్లు ప్రారంభమవుతున్న తరుణంలో స్థానిక మార్కెట్లో ధరలు తగ్గడం వినియోగదారులకు మంచి అవకాశమని ఆయన పేర్కొన్నారు. వ్యాపారులకు కూడా నిల్వలను (ఇన్వెంటరీ) తిరిగి భర్తీ చేసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయమని, తయారీదారులకు ముడిసరుకు వ్యయం తగ్గి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పోటీతత్వం పెరుగుతుందని వివరించారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లు క్రాష్.. ఏకంగా 4% పతనం.. కారణాలివే
Home/News/గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లు క్రాష్.. ఏకంగా 4% పతనం.. కారణాలివే
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