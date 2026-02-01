బంగారం, వెండి ఈటీఎఫ్లలో భారీ పతనం.. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడేం చేయాలి?
బడ్జెట్ 2026 సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ సెషన్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లు (ETFs) భారీగా పతనమయ్యాయి. వెండి ఈటీఎఫ్లు ఏకంగా 20% నష్టపోవడంతో మదుపర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అంతర్జాతీయ కారణాల వల్లే ఈ పతనం సంభవించిందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 నేపథ్యంలో ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 1) భారత స్టాక్, కమొడిటీ మార్కెట్లు ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ సెషన్ కోసం తెరుచుకున్నాయి. అయితే, ఇన్వెస్టర్లకు ఈ సెషన్ తీరని చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది. మార్కెట్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే బంగారం, వెండి ధరల్లో పెను కుదుపు చోటుచేసుకుంది. కేవలం భౌతిక లోహాల ధరలే కాకుండా, వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ETFs) కూడా కుప్పకూలాయి.
MCXలో భారీగా పడిపోయిన ధరలు
మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ఆదివారం ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో బంగారం ధర 9% మేర క్షీణించి 10 గ్రాములకు రూ. 1,36,185 వద్దకు చేరింది. అదేవిధంగా, వెండి ధర కూడా 9% పతనమై రూ. 2,65,652 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పుంజుకోవడం, సిఎమ్ఈ (CME) గ్రూప్ బంగారం, వెండి ఫ్యూచర్స్పై మార్జిన్లను పెంచడం ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
కుప్పకూలిన ఈటీఎఫ్లు (ETFs)
ధరల పతనం తాలూకు ప్రభావం ఈటీఎఫ్లపై స్పష్టంగా కనిపించింది. ముఖ్యంగా వెండి ఈటీఎఫ్లు ఇన్వెస్టర్లకు భారీ షాక్ ఇచ్చాయి:
బంగారం ఈటీఎఫ్లు: నిప్పాన్ ఇండియా గోల్డ్ బీఈఎస్ (BeES) 11%, ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 13%, జెరోధా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 10.9%, ఏంజెల్ వన్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ 12% మేర క్షీణించాయి.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
నిపుణుల సలహా ఈ అకస్మాత్తు పతనంతో భయపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
“ప్రస్తుతం వెండి, బంగారంలో కనిపిస్తున్న అస్థిరత కేవలం ‘లీవరేజ్ అన్-వైండింగ్’, మార్జిన్ సంబంధిత లిక్విడేషన్ల వల్ల కలిగింది. లోహాల దీర్ఘకాలిక విలువలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. కాబట్టి ఆందోళనతో పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవద్దు. ఇలాంటి సమయాల్లోనే ఇన్వెస్టర్లు మరింత క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించాలి” అని ఇన్వెస్ట్ పిఎమ్ఎస్ (INVasset PMS) బిజినెస్ హెడ్ హర్షల్ దసాని వివరించారు.
కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో కాకుండా, విడతల వారీగా (Staggered way) పెట్టుబడులు పెట్టడం ఉత్తమమని ఆయన సూచించారు. బంగారం ఎప్పుడూ పోర్ట్ఫోలియోను స్థిరీకరిస్తుందని, వెండిలో మాత్రం రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆయన గుర్తుచేశారు.