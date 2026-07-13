MCXలో పతనమైన బంగారం, వెండి ధరలు.. అసలు కారణం ఇదే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన ముడిచమురు ధరలు, అమెరికా డాలర్ బలోపేతం కావడంతో సోమవారం (జూలై 13) దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ముదిరిన యుద్ధ వాతావరణమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో పాటు దేశీయ మార్కెట్లపై తీవ్రంగా పడింది. సోమవారం ఉదయం ట్రేడింగ్లో దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ (MCX)లో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కిందికి దిగివచ్చాయి.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం ధర 1 శాతం మేర తగ్గగా, వెండి ధరలు ఏకంగా 2 శాతానికి పైగా కుప్పకూలాయి. అమెరికా-ఇరాన్ ఘర్షణల వల్ల ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, తద్వారా అమెరికా డాలర్ విలువ బలపడడం పసిడి ధరల పతనానికి దారితీసింది.
దూసుకెళ్లిన ముడిచమురు.. బలపడిన డాలర్
అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల ముడిచమురు (Crude oil) ధరలు ఒకేసారి 4 శాతం మేర పెరిగాయి. చమురు ధరల పెరుగుదల అంతర్జాతీయంగా అమెరికా డాలర్కు విపరీతమైన డిమాండ్ను తెచ్చిపెట్టింది. దీంతో డాలర్ ఇండెక్స్ దాదాపు 0.30 శాతం లాభపడి 101.22 స్థాయికి చేరుకుంది. సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు, ఇతర కరెన్సీలను ఉపయోగించి బంగారం కొనుగోలు చేసే వారికి అది మరింత ఖరీదుగా మారుతుంది. ఫలితంగా మార్కెట్లో కొనుగోళ్ల సామర్థ్యం తగ్గి, ధరలు క్షీణిస్తాయి.
ముదిరిన అమెరికా - ఇరాన్ వివాదం
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య డ్రోన్లు, క్షిపణుల దాడులు తీవ్రరూపం దాల్చినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడిచమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన 'హార్ముజ్ జలసంధి'ని (Strait of Hormuz) తాము మళ్లీ మూసివేసినట్లు ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ ప్రకటించింది. హార్ముజ్ ప్రాంతంలోని ఇరాన్కు చెందిన వ్యూహాత్మక 'ఖేష్మ్' (Qeshm) దీవిపై దాదాపు 10కి పైగా క్షిపణులు దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
మరోవైపు, అంతర్జాతీయ నౌకాయానాన్ని రక్షించేందుకు అమెరికా సైన్యం రంగంలోకి దిగింది. హార్ముజ్ జలసంధి గుండా సాగే అంతర్జాతీయ రవాణాపై ఇరాన్ దాడులను అణచివేసేందుకు, జూలై 12న ఇరాన్లోని పలు స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఖచ్చితత్వంతో కూడిన ఆయుధాలతో (Precision munitions) దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ద్రవ్యోల్బణ భయాలు.. వడ్డీ రేట్ల పెంపు సంకేతాలు
ముడిచమురు ధరలు 4 శాతం మేర పెరగడంతో ప్రపంచ దేశాలలో మళ్లీ ద్రవ్యోల్బణ భయాలు పట్టుకున్నాయి. పెరిగే ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను మరింత దూకుడుగా పెంచే (Monetary tightening) అవకాశం ఉందనే అంచనాలు మార్కెట్లో బలపడ్డాయి.
సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని భావిస్తారు. కానీ కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచే కాలంలో మాత్రం బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఎందుకంటే బంగారంపై ఎలాంటి అదనపు వడ్డీ ఆదాయం (Non-yielding asset) లభించదు. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను ఇతర మార్గాల్లోకి మళ్లించడం వల్ల పసిడి ధరలు తగ్గాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More