బంగారం, వెండి ధరల పతనం: హైదరాబాద్, ఇతర నగరాల్లో నేటి పసిడి రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల ఆందోళనల మధ్య మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 29, 2026) ఉదయం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడతో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పసిడి, వెండి నేటి రిటైల్ ధరల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మంగళవారం ఉదయం స్వల్ప క్షీణతను నమోదు చేశాయి. హార్ముజ్ జలసంధి విషయంలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఇంధన ధరలను నిరంతరం పెంచుతున్నాయి. దీనివల్ల అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు వెలువడుతుండటంతో పసిడిపై విక్రయ ఒత్తిడి పెరిగి ధరలు కిందకు దిగొచ్చాయి.
ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో పసిడి ట్రెండ్
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) ట్రేడింగ్లో అక్టోబర్ 5 బంగారం ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ 10 గ్రాములకు రూ.1,46,513 వద్ద నమోదైంది. డిసెంబర్ 4 వెండి కాంట్రాక్ట్ కిలో రూ.227,390 వద్ద కొద్దిపాటి పెరుగుదలతో ట్రేడ్ అవుతోంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర 4 శాతం తగ్గి, గత ఏడు వారాల కనిష్ట స్థాయి అయిన $4,125 వద్ద స్థిరపడింది.
నవంబర్లో జరిగే అమెరికా మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల కంటే ముందు వాషింగ్టన్తో ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం కనిపించడం లేదని ఇరాన్ అధికారులు అభిప్రాయపడినట్లు బ్లూమ్బెర్గ్ వార్తా సంస్థ నివేదించింది. 7 రోజుల్లో కీలకమైన జలసంధిని తెరవాలన్న ఇరాన్ ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి రిటైల్ ధరలు
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల రూపంలో లభిస్తుంది. నాణ్యమైన ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల పసిడిని ఉపయోగిస్తారు. ఇండియన్ బులియన్ అసోసియేషన్ (IBA) నివేదిక ప్రకారం, సోమవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,47,570 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,35,273 వద్ద ముగిసింది. వెండి కిలో ధర రూ.226,240 వద్ద నిలిచింది.
మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 29) నాడు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి లభించే రిటైల్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. దీనికి స్థానిక పన్నులు, మేకింగ్ చార్జీలు, జీఎస్టీ అదనంగా తోడవుతాయి.
- హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,47,520 (10 గ్రాములు) | 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,35,227 | వెండి (కిలో) రూ.226,190
- ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,47,250 | 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,34,979 | వెండి (కిలో) రూ.225,870
- న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,46,990 | 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,34,741 | వెండి (కిలో) రూ.225,490
- బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,47,360 | 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,35,080 | వెండి (కిలో) రూ.226,050
- కోల్కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,47,050 | 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,36,015 | వెండి (కిలో) రూ.227,850
- చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,47,710 | 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,35,401 | వెండి (కిలో) రూ.226,490
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More