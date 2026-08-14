Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం, వెండి ధరల పతనం: 10 గ్రాముల బంగారం ఎంతంటే?

    దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ (MCX)లో శుక్రవారం ఉదయం బంగారం, వెండి ధరలు దాదాపు 1 శాతం మేర పడిపోయాయి. ద్రవ్యోల్బణ భయాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగడం వల్ల పసిడిపై ఒత్తిడి పెరిగింది.

    Updated on: Aug 14, 2026, 11:37:10 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆగస్టు 14, శుక్రవారం ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (MCX)లో బంగారం, వెండి ధరలు క్షీణించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు సంకేతాలు, ఇన్వెస్టర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణంగా విలువైన లోహాల కొనుగోళ్లు మందగించాయి. ఉదయం 9:15 గంటల సమయంలో మార్కెట్‌లో కొనుగోలుదారుల ఆసక్తి తగ్గడంతో ధరలు కిందకు దిగొచ్చాయి.

    ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం, వెండి ధరల పతనం: 10 గ్రాముల బంగారం ఎంతంటే?
    ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం, వెండి ధరల పతనం: 10 గ్రాముల బంగారం ఎంతంటే?

    ఎంసీఎక్స్‌లో పసిడి, వెండి తాజా రేట్లు

    MCX అక్టోబర్ బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 0.69 శాతం తగ్గి, 10 గ్రాములకు 1,52,406 వద్ద నమోదైంది. అలాగే సెప్టెంబర్ వెండి ఫ్యూచర్స్ కూడా 0.85 శాతం నష్టపోయి, కిలోకు 2,33,455కి పడిపోయింది. గత సెషన్‌లో రెండు నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరిన పసిడి, ఈరోజు లాభాల స్వీకరణతో స్వల్పంగా వెనక్కి తగ్గింది.

    పసిడి ధరలు తగ్గడానికి కారణాలు

    అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా అదుపులోకి రాకపోవడం వల్ల కేంద్రీయ బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను కఠినతరం చేస్తాయనే అంచనాలు బలపడ్డాయి. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, ఎలాంటి స్థిర వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారం, వెండి వైపు ఇన్వెస్టర్లు తక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు. దీనికి తోడు, అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కనిపిస్తున్న ఒడుదొడుకులు కూడా ఈ పతనానికి తోడయ్యాయి.

    గ్లోబల్ మార్కెట్ సంకేతాలు, రాబోయే రోజుల్లో వెలువడే ఆర్థిక గణాంకాల ప్రాతిపదికగానే బంగారం మున్ముందు ఏ దిశగా పయనిస్తుందో స్పష్టత వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం ధరలు

    నగరం24 క్యారెట్ల బంగారం(10 గ్రాములు)22 క్యారెట్ల బంగారం(10 గ్రాములు)వెండి (999 ఫైన్)(1 కేజీ)
    న్యూఢిల్లీ 1,52,100 1,39,425 2,33,360
    ముంబై 1,52,360 1,39,663 2,33,770
    బెంగళూరు 1,52,480 1,36,950 2,33,950
    కోల్‌కతా 1,52,160 1,39,480 2,33,460
    హైదరాబాద్ 1,52,600 1,39,883 2,34,140
    చెన్నై 1,52,880 1,40,140 2,34,450
    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం, వెండి ధరల పతనం: 10 గ్రాముల బంగారం ఎంతంటే?
    Home/News/ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం, వెండి ధరల పతనం: 10 గ్రాముల బంగారం ఎంతంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes