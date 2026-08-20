Gold Price: బంగారం, వెండి ధగధగలు: తగ్గిన డాలర్, దిగొచ్చిన యూఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్
Gold Price: అమెరికా డాలర్ మారకం విలువ క్షీణించడం, బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గడంతో బంగారం, వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ, దేశీయ మార్కెట్లలో భారీగా పుంజుకున్నాయి. గురువారం ట్రేడింగ్లో పసిడి రూ. 1,58,000 దాటగా, వెండి రూ. 2,39,000 పైకి చేరింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బాండ్ ఈల్డ్స్ పతనం కావడం, అమెరికన్ డాలర్ విలువ క్షీణించడంతో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం ఉదయం గణనీయంగా పెరిగాయి. దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ అయిన ఎంసీఎక్స్ (MCX) లో కూడా ఇదే సానుకూల ధోరణి కనిపించిందని గురువారం మార్కెట్ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఉదయం 9:45 గంటల సమయంలో ఎంసీఎక్స్ అక్టోబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.33 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,521 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. మరోవైపు ఎంసీఎక్స్ సెప్టెంబర్ సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు 1.29 శాతం పెరిగి కిలో రూ. 2,39,850 వద్ద కొనసాగాయి.
అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్ పతనం - డాలర్ బలహీనత
అమెరికా ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ సుదీర్ఘ కాలపరిమితి కలిగిన నోట్లు, బాండ్ల లిక్విడిటీ సపోర్ట్ బైబ్యాక్ ఆపరేషన్ల పరిమాణాన్ని రెట్టింపు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఊహించని ప్రకటనతో అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్స్, డాలర్ విలువ తీవ్రంగా పడిపోయాయి. దీంతో అమెరికా మార్కెట్లో బంగారం ధరలు రెండు నెలల గరిష్ట స్థాయి సమీపానికి చేరాయి.
బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో డాలర్ ఇండెక్స్ 0.83 శాతం పడిపోగా, 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్స్ 1.13 శాతం మేర క్షీణించాయి. "దీర్ఘకాలిక బాండ్ల బైబ్యాక్ ప్రకటన తర్వాత 30 ఏళ్ల ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ దశాబ్దాల గరిష్టాల నుంచి వేగంగా పడిపోయాయి. ఇది డాలర్ను బలహీనపరిచింది. ఫలితంగా బంగారం హోల్డింగ్ వ్యయం తగ్గి, పసిడికి మంచి కొనుగోలు మద్దతు లభించింది" అని మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవి సింగ్ పేర్కొన్నారు.
ఫెడ్ విధానాలు, ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు
ఆగస్టు 19న విడుదలైన అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ జూలై పాలసీ సమావేశ మినిట్స్ ద్వారా విధానకర్తలలో ద్రవ్యోల్బణంపై పెరుగుతున్న ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ద్రవ్యోల్బణం 2 శాతం లక్ష్యానికి చేరుకోకపోతే మళ్లీ వడ్డీ రేట్ల పెంపు తప్పకపోవచ్చని ఎఫ్ఓఎమ్సీ (FOMC) సభ్యులు అభిప్రాయపడ్డారు.
సీఎమ్ఈ ఫెడ్వాచ్ టూల్ డేటా ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 15-16 తేదీలలో జరగబోయే రాబోయే ఫెడ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా యథాతథంగా ఉంచేందుకు 67.3 శాతం అవకాశం ఉండగా, 32.7 శాతం వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు అవకాశం ఉందనేది విశ్లేషకుల అంచనా.
మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనాలు - కీలక స్థాయిలు
పసిడి ట్రెండ్పై రవి సింగ్ మాట్లాడుతూ, "ఎంసీఎక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ పతన రేఖ నుంచి స్పష్టమైన బ్రేకౌట్ ఇచ్చాయి. ఇది సాంకేతికంగా మార్కెట్కు అత్యంత సానుకూల సంకేతం. తక్షణ మద్దతు ధర రూ. 1,53,000 స్థాయికి పెరిగింది. ఈ స్థాయి కంటే పైన కొనసాగినంత కాలం ర్యాలీ రూ. 1,63,000 వరకు విస్తరించే అవకాశం ఉంది" అని తెలిపారు.
మరోవైపు మిడిల్ ఈస్ట్లో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కూడా ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచుతున్నాయని ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకుడు జిగర్ త్రివేది అభిప్రాయపడ్డారు. రోజువారీ ట్రేడింగ్లో పసిడికి రూ. 1,57,700 స్థాయి తక్షణ మద్దతుగా పనిచేస్తుందని అంచనా వేశారు.
పృథ్వీఫిన్మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్కు చెందిన మనోజ్ కుమార్ జైన్ విశ్లేషణ ప్రకారం, "బంగారానికి రూ. 1,56,650 - రూ. 1,55,500 వద్ద మద్దతు, రూ. 1,58,800 - రూ. 1,60,000 వద్ద నిరోధం ఉన్నాయి. వెండికి రూ. 2,34,400 - రూ. 2,32,000 వద్ద మద్దతు, రూ. 2,39,100 - రూ. 2,41,000 వద్ద నిరోధక స్థాయిలు ఉన్నాయి. తగ్గిన ప్రతిసారీ కొనుగోలు చేయడం సూచనీయం" అని ఆయన వెల్లడించారు.
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ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More