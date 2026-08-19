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    చమురు ధరల సలసల.. చల్లబడ్డ బంగారం, వెండి ధరలు

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడాయిల్ భగ్గుమనడంతో అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే అంచనాలు మళ్లీ బలపడ్డాయి. దీని ప్రభావంతో బుధవారం ఉదయం దేశీయ ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గముఖం పట్టాయి.

    Published on: Aug 19, 2026, 09:48:02 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ముడిచమురు (క్రూడాయిల్) ధరలు మళ్లీ భగ్గుమనడం బంగారం, వెండి మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచింది. వడ్డీ రేట్లను అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరింత పెంచవచ్చనే అంచనాలు వెలువడటంతో బుధవారం ఉదయం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో పసిడి, వెండి ధరలు క్షీణించాయి. అయితే, అంతర్జాతీయంగా డాలర్ ఇండెక్స్ స్వల్పంగా తగ్గడం వల్ల బంగారం ధరల్లో మరింత భారీ పతనం తప్పింది.

    చమురు ధరల సలసల.. చల్లబడ్డ బంగారం, వెండి ధరలు
    చమురు ధరల సలసల.. చల్లబడ్డ బంగారం, వెండి ధరలు

    ఎంసీఎక్స్‌లో పసిడి, వెండి ధరల సరళి

    ఉదయం 9:35 గంటల సమయంలో ఎంసీఎక్స్ అక్టోబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.13 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు 1,54,055 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి. ఇక సెప్టెంబర్ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 1.21 శాతం నష్టపోయి కిలో 2,29,600కి పరిమితమయ్యాయి.

    ఇదే సమయంలో అంతర్జాతీయ మారకం మార్కెట్‌లో డాలర్ ఇండెక్స్ గత సెషన్‌లో ఉన్న 99.66 నుంచి 99.57కి స్వల్పంగా తగ్గింది. డాలర్ విలువ స్వల్పంగా క్షీణించడంతో ఇతర కరెన్సీల్లో పసిడి కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది.

    భగ్గుమంటున్న ముడిచమురు.. ఇరాన్ తీవ్ర ఆగ్రహం

    బుధవారం ఉదయం బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు దాదాపు $92 వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ వరుసగా నాలుగో రోజూ లాభాలను నమోదు చేసింది. ఇరాన్‌తో ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని, అత్యంత కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలు సాఫీగానే సాగుతున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అయితే హోర్ముజ్ జలసంధి ఇంకా మూతపడే ఉందంటూ టెహ్రాన్ చేసిన ప్రకటనను ట్రంప్ తోసిపుచ్చారు.

    ట్రంప్ ప్రకటనపై ఇరాన్ తీవ్రంగా మండిపడింది. "పర్షియన్ గల్ఫ్ పేరును ట్రంప్ సరిగ్గా రాసినట్లే, హార్ముజ్ జలసంధి విషయంలో ఆయనకున్న భ్రమలను త్వరలోనే తొలగిస్తాం. లేకపోతే మేమే ఆ భ్రమలను సరిదిద్దుతాం" అని ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి కాజెమ్ ఘరీబాబాది సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా హెచ్చరించారు. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ వాతావరణం వల్ల ఈ ఏడాది ఇంధన ధరలు గరిష్ట స్థాయిలోనే కొనసాగుతున్నాయి. ఇది ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచి, వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు కారణమవుతోంది. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే ఎలాంటి రాబడి ఇవ్వని పసిడిపై పెట్టుబడులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

    ఫెడ్ మినిట్స్ కోసం మార్కెట్ నిరీక్షణ

    అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ జూలై పాలసీ సమావేశానికి సంబంధించిన మినిట్స్ (సమావేశ వివరాలు) నేడు విడుదల కానున్నాయి. గత సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచినప్పటికీ, 12 మంది సభ్యుల ఎఫ్‌ఓఎంసీ (FOMC) కమిటీలో ముగ్గురు సభ్యులు 25 బేసిస్ పాయింట్ల రేట్ల పెంపునకు మొగ్గు చూపడం గమనార్హం.

    ప్రస్తుతం సీఎమ్‌ఈ ఫెడ్‌వాచ్ టూల్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ సమావేశంలో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచేందుకు 65 శాతం అవకాశం ఉండగా, 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచేందుకు 35 శాతం అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ భావిస్తోంది. కాగా, సెప్టెంబర్ 15-16 తేదీల్లో ఫెడ్ తదుపరి కీలక సమావేశం జరగనుంది. అంతకంటే ముందు ఆగస్టు 26న రానున్న పీసీఈ (PCE) ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు ఫెడ్ భవిష్యత్తు నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి.

    నిపుణుల ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు

    ముడిచమురు ధరల హెచ్చుతగ్గులు, డాలర్ ఇండెక్స్, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పసిడి, వెండి ధరల్లో తీవ్ర అస్థిరత కొనసాగవచ్చని పృథ్వీఫిన్‌మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ నిపుణులు మనోజ్ కుమార్ జైన్ విశ్లేషించారు.

    "ఎఫ్‌ఓఎంసీ సమావేశ మినిట్స్ రాబోతున్న తరుణంలో నేటి సెషన్‌లో కొత్తగా బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయకపోవడమే మంచిది" అని మనోజ్ కుమార్ జైన్ సూచించారు. ఆయన అంచనా ప్రకారం ఎంసీఎక్స్ గోల్డ్‌కు 1,53,100, 1,52,200 వద్ద మద్దతు (Support), 1,55,000, 1,56,100 వద్ద నిరోధం (Resistance) లభించవచ్చు. వెండికి 2,30,000, 2,26,600 వద్ద మద్దతు, 2,23,500, 2,37,700 వద్ద నిరోధం ఉన్నాయి.

    ఎల్‌కేపీ సెక్యూరిటీస్ విపి రీసెర్చ్ విశ్లేషకుడు జతీన్ త్రివేది మాట్లాడుతూ, "పసిడి మార్కెట్ అస్థిరంగా కొనసాగవచ్చు. ఎంసీఎక్స్ బంగారానికి 1,54,000 మద్దతుగా, 1,56,500 నిరోధకంగా పనిచేస్తాయి" అని తెలిపారు.

    మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవి సింగ్ మాట్లాడుతూ, "ఎంసీఎక్స్ పసిడి ధరలు 1,51,000 కంటే పైన ఉన్నంత కాలం 'బై ఆన్ డిప్స్' వ్యూహాన్ని అనుసరించవచ్చు. నిరోధక రేఖను దాటితే ధర రూ. 1,58,000 వైపు పయనించే అవకాశాలు ఉన్నాయి" అని చెప్పారు. జాక్సన్ హోల్ సమావేశంలో ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ చేసే ప్రసంగం కోసం ఇన్వెస్టర్లు వేచి చూస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/చమురు ధరల సలసల.. చల్లబడ్డ బంగారం, వెండి ధరలు
    Home/News/చమురు ధరల సలసల.. చల్లబడ్డ బంగారం, వెండి ధరలు
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