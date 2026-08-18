బంగారం, వెండి ధరలకు బ్రేక్: ముడిచమురు మంటలు.. మళ్లీ వడ్డీ రేట్ల భయాలు
అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు మళ్లీ పెరగడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే ఆందోళనలతో బంగారం, వెండి ధరలు 1 శాతం వరకు పడిపోయాయి. నేటి ఉదయం ట్రేడింగ్లో ఎంసీఎక్స్ పసిడి, వెండి కాంట్రాక్టులు లాభాల స్వీకరణతో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
దేశీయ మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) మార్కెట్లో మంగళవారం, ఆగస్టు 18 ఉదయం పసిడి, వెండి ధరలు తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. లాభాల స్వీకరణతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు మంటలు చెలరేగడం లోహాల ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది. ఉదయం 9:25 గంటల సమయంలో, ఎంసీఎక్స్ అక్టోబర్ పసిడి ఫ్యూచర్స్ 0.55 శాతం తగ్గి పది గ్రాములకు ₹1,55,090 వద్ద నమోదైంది. మరోవైపు సెప్టెంబర్ వెండి కాంట్రాక్టు 1 శాతం క్షీణించి కిలో ₹2,35,655 ధరకు చేరింది.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన సెంట్రల్ బ్యాంకులు మళ్లీ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే ప్రచారం పెట్టుబడిదారులను కలవరపెడుతోంది. చమురు ధరలు గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉంటే ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. సాధారణంగా పసిడిని ద్రవ్యోల్బణానికి రక్షణగా (Hedge) భావించినప్పటికీ, వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే వడ్డీ రాబడి లేని పసిడిపై పెట్టుబడుల ప్రవాహం తగ్గడం సహజం.
హార్ముజ్ జలసంధి ఉద్రిక్తతలు.. ఎగిసిపడుతున్న చమురు
మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు చమురు సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. బ్రెంట్ ముడిచమురు ధర బ్యారెల్కు 91 డాలర్లకు పైగా ట్రేడవుతోంది. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు నిలిచిపోవడం, ఇరాన్ మరింత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తుండటంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇరుదేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ పొడిగింపును అమెరికా తిరస్కరించడంతో, హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా జరిగే ఇంధన సరఫరాకు విఘాతం కలుగుతుందనే భయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
హార్ముజ్ జలసంధి అమెరికా భూభాగమని, ఆ ప్రాంతంపై తమకే పూర్తి నియంత్రణ ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న వివాదాలు చమురు ధరలను ఏడాది పొడవునా పెంచి ఉంచాయి. ఇది ద్రవ్యోల్బణాన్ని దీర్ఘకాలం పాటు అధికంగా ఉంచే ప్రమాదాన్ని పెంచుతోంది.
అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలపైనే సర్వత్రా ఆసక్తి
మార్కెట్ వర్గాల దృష్టి ప్రస్తుతం బుధవారం విడుదల కానున్న ఫెడ్ జులై పాలసీ సమావేశపు మినిట్స్పైనే ఉంది. సెప్టెంబర్ 15-16 తేదీల్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ తదుపరి పాలసీ సమావేశం జరగనుంది. సెప్టెంబర్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతుందని ఎక్కువ మంది అంచనా వేస్తున్నప్పటికీ, ఆగస్టు 26న విడుదల కానున్న జులై వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయాల (PCE) ధరల సూచీ కీలకంగా మారనుంది. ఫెడ్ ప్రాధాన్యతనిచ్చే PCE ద్రవ్యోల్బణం 2021 ప్రారంభం నుండి 2 శాతం మార్కు కంటే పైనే కొనసాగుతోంది.
ఇక జులై నెలకు సంబంధించిన అమెరికా వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) జూన్లో 0.4 శాతం తగ్గగా, జులైలో నెలావారీగా 0.1 శాతం పెరిగింది. వార్షిక ప్రాతిపదికన జూన్లో 3.5 శాతంగా ఉన్న సీపీఐ జులై నాటికి 3.4 శాతానికి తగ్గింది.
"సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగేందుకు మూడింట ఒక వంతు అవకాశం ఉందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఎఫ్ఓఎంసీ మినిట్స్, ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ జాక్సన్ హోల్ ప్రసంగం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు" అని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ కమొడిటీ ఫండమెంటల్ అనలిస్ట్ పింకీ యాదవ్ తెలిపారు.
బంగారం, వెండి కీ లెవల్స్: నిపుణుల విశ్లేషణ
పృథ్వీఫిన్మార్ట్ కమొడిటీ రీసెర్చ్కి చెందిన మనోజ్ కుమార్ జైన్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ట్రాయ్ ఔన్స్ పసిడికి 4,440 డాలర్లు, 4,400 డాలర్ల వద్ద మద్దతు (Support), 4,500 డాలర్లు, 4,555 డాలర్ల వద్ద నిరోధం (Resistance) ఉన్నాయి. వెండికి 65 డాలర్లు, 63.60 డాలర్ల వద్ద మద్దతు ఉండగా, 67 డాలర్లు, 68.80 డాలర్ల వద్ద నిరోధం కనిపిస్తోంది.
దేశీయ ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో పసిడికి ₹1,55,000, ₹1,54,100 వద్ద మద్దతు లభిస్తుండగా, ₹1,56,800, ₹1,57,700 వద్ద ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయి. వెండికి ₹2,36,000, ₹2,33,300 వద్ద మద్దతు, ₹2,40,000, ₹2,42,400 వద్ద నిరోధం ఉన్నాయని జైన్ విశ్లేషించారు.
ఎంసీఎక్స్ పసిడిని ₹1,56,000 స్థాయి కంటే పైన కొనుగోలు చేసి, స్టాప్లాస్ ₹1,54,800 కింద ఉంచుకోవాలని, టార్గెట్ ₹1,56,850, ₹1,57,400లుగా నిర్దేశించుకోవచ్చని ఆయన వ్యూహాన్ని వెల్లడించారు. వెండిని ₹2,39,100 పైన కొనుగోలు చేసి, ₹2,36,600 వద్ద స్టాప్లాస్తో, ₹2,41,000, ₹2,43,000 టార్గెట్లతో ముందుకు వెళ్లవచ్చని పేర్కొన్నారు.
ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది స్పందిస్తూ.. ఎంసీఎక్స్ అక్టోబర్ పసిడి కాంట్రాక్టులకు ₹1,55,000 స్థాయి బలమైన సపోర్టుగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు.
మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవిసింగ్ ప్రకారం.. పసిడి ధరలు కీలక ఈఎంఏ (EMA) స్థాయిలకు ఎగువన స్థిరంగా కొనసాగుతుండటంతో ₹1,52,000 ఇప్పుడు ప్రధాన సపోర్టుగా మారింది.
"ధరలు ఈ స్థాయి కంటే పైన ఉన్నంత వరకు 'బై ఆన్ డిప్స్' (తగ్గినప్పుడు కొనడం) వ్యూహం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇటీవల కనిపించిన బ్రేక్అవుట్ మధ్యకాలికంగా సానుకూల ధోరణిని సూచిస్తోంది" అని రవిసింగ్ వెల్లడించారు.
(గమనిక: ఈ విశ్లేషణ కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. దీనిని పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించకూడదు. మార్కెట్ నిపుణులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలు వెల్లడించిన అభిప్రాయాలు వారి సొంతం. ఇన్వెస్టర్లు ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా తీసుకునే ముందు నమోదిత ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More