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    Stock market : 90 డాలర్లు దాటేసిన చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ పరిస్థితేంటి?

    Stocks to buy today : ఆగస్టు 18, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు ముడి చమురు ధర, లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Aug 18, 2026, 08:15:06 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 281 పాయింట్లు పడి 77,728 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 78 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,288 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 7 పాయింట్లు పెరిగి 57,498 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 2,535.10 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,101.46 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ స్వల్ప నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 75 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.50 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.52శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.32 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో స్వల్ప నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    అంతర్జాతీయ అనిశ్చితుల కారణంగా ముడి చమురు ధర మరింత పెరిగింది. బ్రెంట్​ క్రూడ్ బ్యారెల్​కు 90 డాలర్లు దాటేసింది. ప్రస్తుతం 91.14 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    కాన్​కార్డ్ బయోటెక్- బై రూ. 1515, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1437, టార్గెట్​ రూ. 1650

    కెఫిన్ టెక్నాలజీస్- బై రూ. 973, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 925, టార్గెట్​ రూ. 1075

    కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 5873, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 5680, టార్గెట్​ రూ. 6250

    ఒబెరాయ్ రియాల్టీ- బై రూ. 1931, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1832, టార్గెట్​ రూ. 2125

    ఫినొలెక్స్ కేబుల్స్- బై రూ. 1321, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1252, టార్గెట్​ రూ. 1460

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Stock Market : 90 డాలర్లు దాటేసిన చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ పరిస్థితేంటి?
    Home/News/Stock Market : 90 డాలర్లు దాటేసిన చమురు ధర- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ పరిస్థితేంటి?
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