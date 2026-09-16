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బంగారం, వెండి ధరల ధమాకా: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పెరిగిన రేట్లు

అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయానికి ముందు దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ లాభాల బాట పట్టాయి. ముడిచమురు ధరలు తగ్గడం, యూఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ కాస్త దిగిరావడంతో బుధవారం ఉదయం ఎంసీఎక్స్ లో పసిడి, వెండి కాంట్రాక్టులు లాభాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి.

Published on: Sep 16, 2026, 09:35:56 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య పరపతి విధాన నిర్ణయాల నేపథ్యంతో దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో పసిడి, వెండి ధరలు మళ్లీ దూసుకెళ్తున్నాయి. బుధవారం (సెప్టెంబర్ 16) ఉదయం సెషన్‌లో ఎంసీఎక్స్ (MCX) వేదికగా బంగారం, వెండి కాంట్రాక్టులు గణనీయమైన లాభాలను నమోదు చేశాయి. అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు క్షీణించడం, బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గడం లోహాల ధరల పెరుగుదలకు ప్రధానంగా దోహదపడింది.

బంగారం, వెండి ధరల ధమాకా: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పెరిగిన రేట్లు
బంగారం, వెండి ధరల ధమాకా: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పెరిగిన రేట్లు

ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం, వెండి రేట్లు ఎంతంటే..

బహుళ సరుకుల ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బుధవారం ఉదయం 9:10 గంటల సమయానికి అక్టోబర్ బంగారం ఫ్యూచర్స్ 0.57-0.60 శాతం మేర పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,51,667 వద్ద ట్రేడైంది. ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, డిసెంబర్ కాంట్రాక్టులు అత్యధికంగా 1.31 శాతం ఎగబాకి కేజీ రూ.2,35,159 స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్ల ప్రకటించడానికి ముందు ఇన్వెస్టర్లు పసిడిని సురక్షితమైన ఆస్తిగా భావించి కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపడమే ఈ హఠాత్ పెరుగుదలకు కారణమైంది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ అదే జోరు

దేశీయ మార్కెట్‌తో పాటు గ్లోబల్ మార్కెట్‌లోనూ పసిడికి మంచి ఆదరణ లభించింది. యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ (డిసెంబర్ డెలివరీ) డాలర్ క్షీణతతో 1.3 శాతం పెరిగి ట్రాయ్ ఔన్సుకు 4,381.65 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు దాదాపు 1 శాతం మేర తగ్గడం వల్ల డాలర్ సూచీ పై ఒత్తిడి పెరిగి, బంగారం ధర పెరిగేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడింది.

బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గుదలతో లభించిన ఊతం

అమెరికా 10 సంవత్సరాల ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్ 4.9 శాతం కంటే దిగువకు రావడం పసిడి ధరలకు అదనపు బలాన్ని ఇచ్చింది. సాధారణంగా బాండ్ ఈల్డ్స్, డాలర్ సూచీ పడిపోయినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన బంగారం వైపు తమ పెట్టుబడులను మళ్లిస్తారు. ప్రస్తుతం యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లపై ఎలాంటి సంకేతాలు ఇస్తారోననే అంశంపై అంతర్జాతీయ వ్యాపారులు తీవ్ర ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు

నగరం24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు)22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు)వెండి 999 ఫైన్ (1 కేజీ)
న్యూఢిల్లీరూ. 1,51,790రూ. 1,39,141రూ. 2,34,070
ముంబైరూ. 1,52,050రూ. 1,39,379రూ. 2,34,480
బెంగళూరురూ. 1,52,170రూ. 1,39,489రూ. 2,34,660
కోల్‌కతారూ. 1,51,850రూ. 1,39,196రూ. 2,34,170
హైదరాబాద్రూ. 1,52,300రూ. 1,39,608రూ. 2,34,850
చెన్నైరూ. 1,52,500రూ. 1,39,792రూ. 2,35,160
  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/బంగారం, వెండి ధరల ధమాకా: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పెరిగిన రేట్లు
Home/News/బంగారం, వెండి ధరల ధమాకా: ఫెడ్ నిర్ణయానికి ముందే పెరిగిన రేట్లు
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