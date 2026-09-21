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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: హైదరాబాద్ సహా నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే

అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నడుమ దేశీయ మార్కెట్‌లో ఈరోజు (సెప్టెంబరు 21) బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్, చెన్నై, ఢిల్లీ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నమోదైన తాజా రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి.

Published on: Sep 21, 2026, 09:29:32 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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రెండు రోజుల వారాంతపు సెలవుల అనంతరం ప్రారంభమైన దేశీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పడిపోయాయి. సోమవారం (సెప్టెంబరు 21) ఉదయం వర్తకంలో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో పసిడి ధర సుమారు 0.5 శాతం క్షీణించింది.

తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు
తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు

ఉదయం 9:05 గంటల సమయంలో ఎంసీఎక్స్‌లో అక్టోబరు 5 ఫ్యూచర్స్‌ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 1,53,870 వద్ద ట్రేడయింది. అదే సమయంలో డిసెంబరు 4 ఫ్యూచర్స్‌ వెండి ధర 0.39 శాతం తగ్గి కిలోకు 2,40,663 వద్ద కొనసాగింది.

పసిడి పరుగులు.. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలే కారణం

గత ఏడు నెలలుగా మధ్యప్రాచ్యంలో సాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు బంగారం, వెండి ధరల పరుగుకు ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. గత ఫిబ్రవరి నెలలో ఇరాన్‌లోని ఒక పాఠశాల, క్రీడా ప్రాంగణంపై జరిగిన రెండు సైనిక దాడుల వెనుక అమెరికా ప్రమేయం ఉందనడానికి తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని ఐక్యరాజ్యసమితి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ మిషన్ వెల్లడించినట్లు రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ తెలిపింది. ఈ దాడులను యుద్ధ నేరాలుగా పరిగణించవచ్చని ఐక్యరాజ్యసమితి కమిటీ స్పష్టం చేసింది.

మరోవైపు, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలను అణచివేసే క్రమంలో ఇరాన్ అధికారులు మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలకు పాల్పడ్డారని కమిషన్ నిర్ధారించింది. ఇరు దేశాలు ఎలాంటి ఉల్లంఘనలకు పాల్పడకుండా తక్షణమే నిలిపివేయాలని, బాధితులకు పూర్తి పరిహారం అందించాలని ఐక్యరాజ్యసమితి విజ్ఞప్తి చేసింది.

యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో చెప్పలేం

"ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందనే దానిపై ఎటువంటి స్పష్టమైన గడువు లేదు" అని ఐక్యరాజ్యసమితిలో అమెరికా రాయబారి మైక్ వాల్ట్జ్ వాషింగ్టన్ పోస్ట్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వివాదం ఏడు నెలలకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో సమయం అధ్యక్షుడు ట్రంప్, అమెరికా వైపే ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రధాన నగరాల్లో రిటైల్ ధరల వివరాలు

సాధారణంగా రిటైల్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల (స్వచ్ఛమైన బంగారం), 22 క్యారెట్ల (ఆభరణాల తయారీకి వాడే) బంగారం అందుబాటులో ఉంటుంది. సెప్టెంబరు 21 సోమవారం నాడు దేశీయంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 1,54,530గాను, 22 క్యారెట్ల ధర 1,41,653గాను నమోదయింది. ఇండియన్ బులియన్ అసోసియేషన్ (ఐబీఏ) సమాచారం ప్రకారం కిలో వెండి (999 ఫైన్) ధర 2,40,640 వద్ద ఉంది.

పట్టణాలు, నగరాలను బట్టి జువెలరీ వ్యాపారులు జీఎస్‌టీ, తయారీ తరుగు (మేకింగ్ ఛార్జీలు), స్థానిక పన్నులు జోడిస్తారు. కాబట్టి బిల్లు మొత్తంలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో సెప్టెంబరు 21 నాటి ధరలు (10 గ్రాముల బంగారం / కిలో వెండి):

హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్లు 1,54,470 | 22 క్యారెట్లు 1,41,598 | వెండి 2,40,770

చెన్నై: 24 క్యారెట్లు 1,54,670 | 22 క్యారెట్లు 1,41,781 | వెండి 2,41,090

ముంబై: 24 క్యారెట్లు 1,54,250 | 22 క్యారెట్లు 1,41,396 | వెండి 2,40,200

న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్లు 1,53,960 | 22 క్యారెట్లు 1,41,130 | వెండి 2,39,970

బెంగళూరు: 24 క్యారెట్లు 1,54,350 | 22 క్యారెట్లు 1,41,488 | వెండి 2,40,580

కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్లు 1,54,020 | 22 క్యారెట్లు 1,41,185 | వెండి 2,40,070

బంగారం, వెండి ఇచ్చిన రాబడులు

గత ఏడాదితో పోలిస్తే బంగారం ధరకు విపరీతమైన ఆదరణ లభించింది. 1979 తర్వాత అత్యంత వేగంగా పుంజుకుని, ఏకంగా 75 శాతానికి పైగా లాభాలను అందించింది. ఇక వెండి ధరల విషయానికి వస్తే పెరుగుదల మరింత ఎక్కువగా ఉంది. 2023-2024 ప్రాంతంలో కిలో వెండి ధర సుమారు 78,600గా ఉండగా, 2026 సెప్టెంబరు నాటికి 2,40,000 మార్కును దాటింది. మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గకపోవడమే ఈ లోహాల ధరల పెరుగుదలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: హైదరాబాద్ సహా నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
Home/News/తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: హైదరాబాద్ సహా నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
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