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Iran war : అమెరికాకు ఇరాన్ 7 కఠిన షరతులు.. ‘యుద్ధం ఆపాలంటే అంగీకరించాల్సిందే’

మధ్యప్రాచ్యంలో రగులుతున్న యుద్ధ జ్వాలలు ప్రపంచ ఇంధన వ్యవస్థను కుదిపేస్తున్న వేళ, అమెరికాతో చర్చలకు ఇరాన్ 7 సంచలన షరతులు విధించింది. ఖతార్, పాకిస్థాన్ రాయబారం ద్వారా డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారుకు వర్తమానం పంపిన టెహ్రాన్, తమ నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేసి దాడులు ఆపితేనే చర్చలు సాధ్యమని తెగేసి చెప్పింది.

Published on: Sep 20, 2026, 12:21:18 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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మధ్యప్రాచ్యంలో రోజురోజుకూ ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో ముడి చమురు సరఫరా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఇది పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల రూపంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై, అలాగే గల్ఫ్ దేశాల్లో నివసిస్తున్న లక్షలాది మంది తెలుగు ప్రవాసుల ఉపాధిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ అత్యవసర పరిస్థితుల నడుమ, అమెరికాతో వైరం ముగిసి శాంతి నెలకొనాలంటే తమ ఏడు ప్రధాన షరతులను వాషింగ్టన్ అంగీకరించాల్సిందేనని ఇరాన్ తేల్చిచెప్పింది.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. (REUTERS/file photo)
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. (REUTERS/file photo)

అమెరికా ముందు ఇరాన్ పెట్టిన 7 షరతులు..

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వంతో చర్చలు ప్రారంభించడానికి టెహ్రాన్ 7 నిబంధనలను సిద్ధం చేసిందని ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి మొహ్సేన్ రేజాయీ వెల్లడించారు.

"అమెరికా తాను స్వయంగా సృష్టించుకున్న యుద్ధ ఊబి నుంచి బయటపడాలన్నా, మరిన్ని చిక్కుల్లో పడకుండా ఉండాలన్నా ఇరాన్ హక్కులను, షరతులను ఆమోదించడం తప్ప వాషింగ్టన్‌కు వేరే మార్గం లేదు," అని రేజాయీ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా స్పష్టం చేశారు.

అల్ జజీరా ఛానెల్‌తో మాట్లాడిన రేజాయీ, ఆ షరతులలోని ముఖ్యమైన అంశాలను వివరించారు:

  • అన్ని రంగాలు, రంగాగ్రాల వద్ద తక్షణమే యుద్ధాన్ని ముగించాలి.
  • స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆర్థిక ఆస్తులన్నింటినీ తక్షణమే విడుదల చేయాలి.
  • ఇరాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో అమెరికా జోక్యం పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలి.
  • ఇరాన్ విప్లవ వ్యతిరేక శక్తులకు అందించే సహకారాన్ని నిలిపివేయాలి.
  • ఇరాన్ భూభాగంపై ఎలాంటి దాడులకు పాల్పడకూడదు.
  • ఇరాన్‌పై విధించిన నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని తక్షణమే ఎత్తివేయాలి.
  • వాషింగ్టన్ ముందుగా ఈ షరతులన్నింటినీ అమలు చేస్తేనే చర్చలు సాధ్యమవుతాయి.

ఖతార్, పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వాలు ఇరాన్ ప్రతిపాదనలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు చేరవేశాయని, ప్రస్తుతం వాషింగ్టన్ నుంచి వచ్చే సమాధానం కోసం వేచి చూస్తున్నామని రేజాయీ తెలిపారు.

అణు ఒప్పందం రద్దుకు సిద్ధపడుతున్న ఇరాన్!

ఇరాన్ అణు విధానంపై మాట్లాడిన రేజాయీ, ఇప్పటివరకు తమ దివంగత ఆధ్యాత్మిక నేత ఆయతుల్లా ఖొమేనీ ఇచ్చిన 'ఫత్వా'కు కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పారు. అయితే, అమెరికా తదుపరి చర్యలను బట్టి అణు ఆయుధాల వ్యాప్తి నిరోధక ఒప్పందం (ఎన్​పీటీ) నుంచి తప్పుకోవాలా వద్దా అనే అంశంపై ఇరాన్ ఆలోచిస్తోందని ఆయన హెచ్చరించారు.

రియాద్‌పై హౌతీల క్షిపణి దాడి.. మండుతున్న యెమెన్ సరిహద్దులు!

మరోవైపు యెమెన్‌లోని ఇరాన్ మద్దతుగల హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్‌పై శనివారం బాలిస్టిక్ క్షిపణితో విరుచుకుపడ్డారు. రియాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. సౌదీ వైమానిక దళం ఈ క్షిపణిని గాల్లోనే అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసింది.

ఈ దాడిని యెమెన్ అధికారిక ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. సౌదీ అరేబియా సార్వభౌమత్వాన్ని దెబ్బతీసేలా ఇరాన్ ఇప్పటికీ హౌతీలకు ఆయుధ సంపత్తిని అందిస్తోందని యెమెన్ విదేశాంగ శాఖ ఆరోపించింది. అయితే, సౌదీ-యెమెన్ మధ్య శాంతి నెలకొల్పేందుకు తాము సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని రేజాయీ వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.

వైట్ హౌస్‌లో ట్రంప్ అత్యవసర సమావేశాలు..

మిడిల్ ఈస్ట్‌లో పరిస్థితి చేయిదాటిపోతుండటంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తమ వీకెండ్ పర్యటనను అర్ధాంతరంగా రద్దు చేసుకుని వాషింగ్టన్‌లోని వైట్ హౌస్‌కు చేరుకున్నారు. సౌదీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌కు రెండుసార్లు ఫోన్ చేసి, హౌతీల స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు చేయాలని కోరినట్లు సమాచారం.

గ్లోబల్ క్రూడ్ ఆయిల్ రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన ‘బాబ్ అల్-మందేబ్’ జలసంధిని హౌతీలు స్వాధీనం చేసుకునేందుకు చేరువయ్యారు. ఇప్పటికే హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఇరాన్ ఆధిపత్యం నడుస్తుండగా, బాబ్ అల్-మందేబ్ కూడా హౌతీల చేతికి చిక్కితే ప్రపంచ చమురు వ్యాపారానికి కటిక చీకట్లు కమ్ముకుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో యెమెన్‌లోని హౌతీ లక్ష్యాలపై క్షిపణి దాడులు చేసేందుకు అమెరికా సైన్యం వ్యూహాలు రచిస్తోంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Iran War : అమెరికాకు ఇరాన్ 7 కఠిన షరతులు.. ‘యుద్ధం ఆపాలంటే అంగీకరించాల్సిందే’
Home/News/Iran War : అమెరికాకు ఇరాన్ 7 కఠిన షరతులు.. ‘యుద్ధం ఆపాలంటే అంగీకరించాల్సిందే’
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