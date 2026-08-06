చల్లబడ్డ ముడిచమురు: అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చల వేళ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల తగ్గుదల
ఇరాన్-ఒమన్ శాంతి చర్చల నేపథ్యంలో ముడిచమురు ధరలు గురువారం స్వల్పంగా తగ్గాయి. హార్ముజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభంపై ఆశలు చిగురించడంతో పాటు అమెరికాలో చమురు నిల్వలు పెరగడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపింది.
పశ్చిమాసియాలో ఐదు నెలలుగా కొనసాగుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధానికి తెరపడే సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు గురువారం తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇరాన్-ఒమన్ మధ్య జరుగుతున్న దౌత్య చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతుండటంతో త్వరలోనే శాంతి ఒప్పందం కుదిరి, హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా వాణిజ్యం తిరిగి ప్రారంభమవుతుందనే వార్తలు ఇన్వెస్టర్లకు ఊరటనిచ్చాయి.
లండన్ ఐసీఈ ఎక్స్ఛేంజ్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 37 సెంట్లు (0.5 శాతం) తగ్గి బ్యారెల్కు 79.08 డాలర్లకు చేరింది. అలాగే అమెరికా వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 53 సెంట్లు (0.7 శాతం) క్షీణించి బ్యారెల్కు 74.69 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ఇరాన్-ఒమన్ చర్చలు.. అమెరికా వైఖరి
రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, దౌత్య చర్చల్లో భాగంగా హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలపై ఇరాన్ పర్యవేక్షణకు వీలు కల్పించేలా ఒక ఒప్పంద ప్రతిపాదన సిద్ధమైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ నౌకాయాన మార్గాన్ని పునఃప్రారంభించే ఒప్పందం వేగంగా ముందుకుసాగుతోందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అయితే, అత్యంత కీలకమైన ఈ ఇంధన రవాణా మార్గంపై ఇరాన్ ఆధిపత్యాధికారాలను అంగీకరించబోమని అమెరికా అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
హెచ్చరికలు, హౌతీ దాడి ఆరోపణలు
మరోవైపు, ఇరాన్పై అమెరికా గనుక మళ్లీ సైనిక దాడులకు పాల్పడితే, పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని కీలక ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రతీకార దాడులు చేస్తామని గల్ఫ్ దేశాలను ఇరాన్ హెచ్చరించింది.
దీనికి తోడు, యెమెన్కు చెందిన ఇరాన్ మద్దతుదార్లయిన హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు ఎర్రసముద్రంలోని యాంబూ సమీపంలో, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్లో సౌదీ ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై క్షిపణి దాడులు చేసినట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఈ దాడులను సౌదీ అరేబియా అధికారులు ఇంకా ధృవీకరించలేదు. ఎర్రసముద్రంలో హౌతీల దాడులు కొనసాగుతుండటం వ్యాపార మార్గాల పునరుద్ధరణపై ఆందోళనలను పెంచుతోంది.
అమెరికాలో అమాంతం పెరిగిన చమురు నిల్వలు
చమురు ధరలు తగ్గడానికి అమెరికాలోని నిల్వల గణాంకాలు కూడా ఒక కారణమయ్యాయి. జులై 31తో ముగిసిన వారంలో అమెరికా ముడిచమురు నిల్వలు 1.5 మిలియన్ బారెళ్లు తగ్గుతాయని విశ్లేషకులు అంచనా వేయగా, ఊహించని విధంగా 2.5 మిలియన్ బారెళ్లు పెరిగి మొత్తం 407 మిలియన్ బారెళ్లకు చేరాయి. రిఫైనరీ కార్యకలాపాలు స్వల్పంగా తగ్గడం, దిగుమతులు పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని అమెరికా ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (EIA) వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More