బంగారం, వెండి ధరలు.. స్వల్పంగా పుంజుకున్న బంగారం, జోరుమీదున్న వెండి
సెప్టెంబర్ 18 శుక్రవారం దేశీయంగా పసిడి ధరలు స్వల్పంగా పెరగగా, వెండి ధరలు ఓ మోతాదులో పెరిగాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, కిలో వెండి ధరలతో పాటు ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్ అప్డేట్లు ఇవే.
సెప్టెంబర్ 18 శుక్రవారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి ప్రియులకు కొంత ఉపశమనం లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పరిణామాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నడుమ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరగగా, వెండి ధరలు ఓ మోస్తరుగా పుంజుకున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో హెచ్చుతగ్గులు - ఉద్రిక్తతల ప్రభావం
ఇరాన్ ఆరోపణలకు బలం చేకూరుస్తూ, ఇరాన్ యుద్ధంలో అమెరికా దళాలు పౌరుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించేలా బేషరతుగా దాడులకు పాల్పడినట్లు తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) నిజనిర్ధారణ కమిటీ గురువారం వెల్లడించింది. అయితే ఈ నివేదికను వాషింగ్టన్ తోసిపుచ్చింది.
మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు తగ్గడం, అమెరికా డాలర్ నెమ్మదించడంతో శుక్రవారం పసిడి ధర స్వల్పంగా పెరిగింది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.2 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,346.65 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవ్వగా, యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.3 శాతం తగ్గి 4,385.70 డాలర్ల వద్ద నమోదైంది. వ్యాపారులు, ఇన్వెస్టర్లు మధ్యప్రాచ్య పరిణామాలు, ప్రపంచ ద్రవ్య విధానాల వైఖరిపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు.
ఎంసీఎక్స్లో పసిడి, వెండి గమనం
భారతదేశంలో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో సెప్టెంబర్ 18న ఉదయం 10:58 గంటల ప్రాంతంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.24 శాతం పెరిగి ₹1,53,332 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. అదే సమయంలో కేజీ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.78 శాతం పెరిగి ₹2,40,112గా నమోదయ్యాయి.
ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారాన్ని 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పరిశుద్ధతలో విక్రయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనది కాగా, ఆభరణాల తయారీకి మన్నికగా ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో సెప్టెంబర్ 18న నమోదైన రిటైల్ ధరలు:
హైదరాబాద్ (Hyderabad):
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,53,380
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,40,598
వెండి (999 ఫైన్ - 1 కేజీ): ₹2,38,870
న్యూఢిల్లీ (New Delhi):
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,52,650
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,39,929
వెండి (999 ఫైన్ - 1 కేజీ): ₹2,37,810
ముంబై (Mumbai):
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,52,910
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,40,168
వెండి (999 ఫైన్ - 1 కేజీ): ₹2,38,220
బెంగళూరు (Bengaluru):
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,53,030
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,40,278
వెండి (999 ఫైన్ - 1 కేజీ): ₹2,38,410
కోల్కతా (Kolkata):
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,52,940
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,40,195
వెండి (999 ఫైన్ - 1 కేజీ): ₹2,38,140
చెన్నై (Chennai):
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,53,590
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,40,791
వెండి (999 ఫైన్ - 1 కేజీ): ₹2,39,190
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More