Gold silver prices today: బంగారం, వెండి ధరల ఊగిసలాట: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పరిణామాలతో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు ఊగిసలాడుతున్నాయి. జూలై 30న హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పసిడి, వెండి రిటైల్ ధరల వివరాలు మీకోసం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలు భారత బులియన్ మార్కెట్పై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించడం, ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణపై ఫెడ్ చైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్లను ప్రభావితం చేశాయి. గురువారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.3 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,076.29 డాలర్లకు చేరింది. బుధవారం ఏకంగా 2 శాతం వరకు పెరిగిన బంగారం, ఆ తర్వాత కాస్త సర్దుబాటుకు గురైంది. ఆగస్టు డెలివరీ కింద యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1 శాతం పుంజుకుని 4,073.60 డాలర్లకు ఎగబాకాయి.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, ఫెడ్ నిర్ణయం
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమీక్షలో వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా యథాతథంగా ఉంచినట్లు ప్రకటించింది. "ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం," అని ఫెడ్ చైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరిగాయి. అమెరికా దళాలపై జరిగిన క్షిపణి దాడులకు నిరసనగా బుధవారం రాత్రి యూఎస్ బలగాలు ఇరాన్పై దాడులు ప్రారంభించాయి. ఈ సైనిక చర్యల వల్ల ప్రాంతీయంగా అనిశ్చితి నెలకొంది.
ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామాల మధ్య భారత్లో గురువారం పసిడి రేట్లు తీవ్రంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతూ స్వల్పంగా తగ్గాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో జూలై 30 ఉదయం 9:07 గంటల ప్రాంతంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.18 శాతం తగ్గి రూ. 1,42,530 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అలాగే, కిలో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 0.53 శాతం క్షీణించి రూ. 2,17,010కి పడిపోయింది.
ప్రధాన నగరాల్లో జూలై 30న బంగారం, వెండి ధరలు
సాధారణంగా 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా భావించగా, ఆభరణాల తయారీకి మన్నికగా ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. జూలై 30న వివిధ నగరాల్లో నమోదైన పసిడి, వెండి ధరల పట్టిక ఇదిగో:
|నగరం
|24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు)
|22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు)
|వెండి 999 ఫైన్ (1 కిలో)
|హైదరాబాద్
|రూ. 1,42,650
|రూ. 1,30,786
|రూ. 2,16,750
|న్యూఢిల్లీ
|రూ. 1,42,170
|రూ. 1,30,323
|రూ. 2,16,040
|ముంబై
|రూ. 1,42,420
|రూ. 1,30,552
|రూ. 2,16,410
|బెంగళూరు
|రూ. 1,42,530
|రూ. 1,30,653
|రూ. 2,16,580
|కోల్కతా
|రూ. 1,42,360
|రూ. 1,30,497
|రూ. 2,16,390
|చెన్నై
|రూ. 1,42,970
|రూ. 1,31,050
|రూ. 2,17,310
భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చిత పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణుల కారణంగా మున్ముందు రోజుల్లో కూడా ధరల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. జూలై 30న హైదరాబాద్లో బంగారం ధర ఎంత ఉంది?
జూలై 30న హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,42,650 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,30,786 వద్ద నమోదైంది.
2. 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారానికి తేడా ఏమిటి?
24 క్యారెట్ల బంగారం 99.9% స్వచ్ఛమైనది, నాణేలు లేదా బిస్కట్ల రూపంలో లభిస్తుంది. 22 క్యారెట్ల పసిడిలో రాగి లేదా ఇతర లోహాలు కలపడం వల్ల అది ఆభరణాల తయారీకి బలంగా సరిపోతుంది.
3. ప్రస్తుతం బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణాలేమిటి?
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విధానం, అంతర్జాతీయ ద్రవ్యోల్బణ పరిణామాలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య తలెత్తిన సైనిక ఉద్రిక్తతలు బులియన్ మార్కెట్లో ధరల హెచ్చుతగ్గులకు ప్రధానంగా కారణమవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More