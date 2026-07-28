Gold Price Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు: అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయమే కారణమా?
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక వడ్డీ రేట్ల ప్రకటనకు ముందు దేశీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు క్షీణించాయి. అంతర్జాతీయంగా మారిన రాజకీయ పరిస్థితులు, డాలర్ సూచీ బలం పసిడిపై ఒత్తిడి పెంచాయి.
మంగళవారం (జులై 28) ప్రారంభ ట్రేడింగ్లో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) వేదికగా బంగారం, వెండి ధరలు 1 శాతం వరకు పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నమోదవుతున్న బలహీన సంకేతాలు దేశీయ మార్కెట్లపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపాయి. డాలర్ ఇండెక్స్ 101.5 స్థాయి వద్ద కొనసాగుతుండటం, జులై 29న వెలువడనున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్యోల్బణ విధాన నిర్ణయం నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపారు.
ఉదయం 9:47 గంటల సమయానికి ఎంసీఎక్స్లో ఆగస్టు గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.76 శాతం తగ్గి పది గ్రాములకు ₹1,41,981 వద్ద ట్రేడవగా, సెప్టెంబర్ సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు 1.73 శాతం పతనమై కిలోకు ₹2,17,434 వద్దకు చేరుకున్నాయి.
పడిపోయిన క్రూడాయిల్, శాంతించిన ఉద్రిక్తతలు
పశ్చిమాసియాలో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం పసిడిపై ఒత్తిడి పెంచింది. జులై 26న అమెరికా, ఇరాన్ పరస్పర ప్రతీకార దాడులను నిలిపివేయడంతో సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గింది. ఈ రెండు దేశాల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయని, త్వరలోనే ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే నేరుగా వాషింగ్టన్తో ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.
ఈ పరిణామాల మధ్య అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ ముడిచమురు ధరలు 2 శాతానికి పైగా పడిపోయి బ్యారెల్కు $86 సమీపంలో ట్రేడయ్యాయి.
"అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ జులై సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే భయాలు పసిడిపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్తో చర్చలపై ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ముడిచమురు ధరలను తగ్గించడంతో పాటు ద్రవ్యోల్బణ భయాలను తగ్గించాయి" అని ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది విశ్లేషించారు.
ఫెడ్ రిజర్వ్ నిర్ణయంపైనే అందరి దృష్టి
జులై 29న వెలువడనున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధాన ప్రకటనపైనే ప్రపంచ మార్కెట్ల దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది. కేంద్ర బ్యాంకు కీలక వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా 3.50% నుండి 3.75% పరిధిలోనే కొనసాగించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ చేసే వ్యాఖ్యలతో పాటు, ఈ వారంలో వెలువడే అమెరికా జీడీపీ, పీసీఈ (PCE) ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు రాబోయే రోజుల్లో వడ్డీ రేట్ల సరళిని నిర్ణయించనున్నాయి.
కీలక మద్దతు, నిరోధక స్థాయిలు (Support & Resistance)
పృథ్వీఫిన్మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్కు చెందిన మనోజ్ కుమార్ జైన్ విశ్లేషణ ప్రకారం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారానికి $4,034, $4,000 వద్ద మద్దతు (Support) లభిస్తుండగా, $4,110, $4,140 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఎదురవుతోంది. వెండికి $57.20, $56.60 వద్ద మద్దతు, $59.40, $60 వద్ద నిరోధక స్థాయిలు ఉన్నాయి.
ఎంసీఎక్స్ విషయానికొస్తే, బంగారానికి ₹1,42,200, ₹1,41,400 వద్ద మద్దతు ఉండగా, ₹1,44,000, ₹1,45,150 వద్ద నిరోధక స్థాయిలు ఉన్నాయి. వెండికి ₹2,19,100, ₹2,17,000 వద్ద మద్దతు, ₹2,24,000, ₹2,26,600 వద్ద నిరోధం ఉన్నాయి.
"బంగారం ధర ₹1,42,000 సమీపంలో తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనికి స్టాప్ లాస్ ₹1,41,000 కంటే దిగువన ఉంచుకుని ₹1,43,650 లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్లవచ్చు. అలాగే వెండికి ₹2,19,000 సమీపంలో ₹2,16,600 స్టాప్ లాస్తో కొనుగోలు చేసి ₹2,24,400 టార్గెట్ను నిర్దేశించుకోవచ్చు" అని మనోజ్ కుమార్ జైన్ సూచించారు.
ట్రెండ్ ఇంకా బలహీనంగానే ఉందా?
మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవిసింగ్ మాట్లాడుతూ, పసిడి లోహం 21 రోజుల, 55 రోజుల ఈఎంఏ (EMA) కంటే దిగువన ట్రేడ్ అవుతోందని, స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ బలహీనంగానే ఉందని స్పష్టం చేశారు.
"ధరలు స్పష్టంగా 21 రోజుల EMA కంటే పైకి పెరిగితే తప్ప, పెరుగుతున్న ప్రతిసారీ అమ్మకాలు జరపడమే సరైన వ్యూహం. దిగువ స్థాయిలో ₹1,40,000 వద్ద కీలక మద్దతు ఉంది. ఈ స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోతే మరిన్ని అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించవచ్చు" అని రవిసింగ్ వివరించారు.
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ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More